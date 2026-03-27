Глава АвтоВАЗа рассказал о доминировании Lada на рынке, а потом сел в Mercedes и уехал

Максим Соколов заявил, что отечественный бренд занимает четверть рынка, а любой китайский конкурент — минимум в два раза меньше

27 марта 2026, 10:31, ИА Амител

Глава АвтоВАЗа уехал на Mercedes / Фото: кадр с видео на канале "Юнашев LIVE"

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов в беседе с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым рассказал о доминирующем положении Lada на российском автомобильном рынке. По его словам, отечественный бренд занимает около четверти рынка, в то время как любой китайский конкурент находится как минимум в два раза дальше от этой планки, сообщает "Юнашев Live".

«Конкуренции в принципе не надо бояться, на конкурентные вызовы надо реагировать адекватными мерами, и это иллюзия, что АвтоВАЗ может жить во внеконкурентной среде», — ответил Соколов на вопрос, не боится ли он конкуренции.

Глава компании также прокомментировал тему государственной поддержки. Он отметил, что утильсбор не является мерой господдержки в привычном понимании — это регулирующее условие, при котором компании, вкладывающиеся в локализацию производства, получают возмещение.

При этом Соколов подчеркнул, что в балансе АвтоВАЗа нет адресных мер поддержки, и ни о каких таких мерах ему неизвестно.

После разговора мужчина сел в свой автомобиль Mercedes и уехал.