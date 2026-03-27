Глава АвтоВАЗа рассказал о доминировании Lada на рынке, а потом сел в Mercedes и уехал
Максим Соколов заявил, что отечественный бренд занимает четверть рынка, а любой китайский конкурент — минимум в два раза меньше
27 марта 2026, 10:31, ИА Амител
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов в беседе с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым рассказал о доминирующем положении Lada на российском автомобильном рынке. По его словам, отечественный бренд занимает около четверти рынка, в то время как любой китайский конкурент находится как минимум в два раза дальше от этой планки, сообщает "Юнашев Live".
«Конкуренции в принципе не надо бояться, на конкурентные вызовы надо реагировать адекватными мерами, и это иллюзия, что АвтоВАЗ может жить во внеконкурентной среде», — ответил Соколов на вопрос, не боится ли он конкуренции.
Глава компании также прокомментировал тему государственной поддержки. Он отметил, что утильсбор не является мерой господдержки в привычном понимании — это регулирующее условие, при котором компании, вкладывающиеся в локализацию производства, получают возмещение.
При этом Соколов подчеркнул, что в балансе АвтоВАЗа нет адресных мер поддержки, и ни о каких таких мерах ему неизвестно.
После разговора мужчина сел в свой автомобиль Mercedes и уехал.
10:36:07 27-03-2026
:))) -это классика управления нашей жизнью. Если бы это касалось только автотаза то хрен бы с ним.
10:38:56 27-03-2026
Может и на гранте ездить, но зачем))) Вы где ни будь в рекламе (заполонивший телек и интернет) видели продукцию российского автопрома?
10:45:03 27-03-2026
ВВП (10:38:56 27-03-2026) Может и на гранте ездить, но зачем))) Вы где ни будь в рекла... Я вам больше скажу - в России вообще мало что производится!
12:17:00 27-03-2026
Гость (10:45:03 27-03-2026) Я вам больше скажу - в России вообще мало что производится! ... крупно заблуждаетесь, для вас даже ресурс есть "Сделано у нас" хотя бы посмотрите и проанализируйте, удивитесь сколько у нас запускается производств ежемесячно и сколько у нас делается всего
16:47:39 27-03-2026
Ал (12:17:00 27-03-2026) крупно заблуждаетесь, для вас даже ресурс есть "Сделано у на... Да мне и читать никакие ресурсы не надо, я всю жизнь работал в производстве, промышленности и логистике еще с советских времен. Если раньше просто копировали западные образцы (а в советское время были инженерные и ученые кадры способные что-то сделать), то сейчас полный ноль, шильдики наклеивать только можем.
17:04:31 27-03-2026
То есть, у нас производят так много всего всего, что для этого нужно было создать отдельный сайт, на котором все это расписано? Чтобы люди могли специально могли зайти и убедиться в этом. Вам самим не смешно?
10:48:48 27-03-2026
ВВП (10:38:56 27-03-2026) Может и на гранте ездить, но зачем))) Вы где ни будь в рекла... Постоянно идет реклама Весты.
10:43:00 27-03-2026
Если мы не будем платить нашим топ-менеджмерам такие зарплаты их всех переманят на запад. Один мудрый дедушка говорил помнится
10:48:20 27-03-2026
Еще один наглый и зажравшийся "менеджер".
11:42:01 27-03-2026
Гость (10:48:20 27-03-2026) Еще один наглый и зажравшийся "менеджер".... Это был не его мопед, а взятый на прокат.
14:55:00 27-03-2026
Гость (11:42:01 27-03-2026) Это был не его мопед, а взятый на прокат.... Это что-то меняет? Лишь подчеркивает лютый не профессионализм.
15:02:45 27-03-2026
Гость (14:55:00 27-03-2026) Это что-то меняет? Лишь подчеркивает лютый не профессионализ... Директор колхоза тоже должен ездить на комбайне? Директор тракторного завода на тракторе? Экскаваторного? Ракетного? Судоверфи? УРАЛаза наконец?
20:25:16 27-03-2026
Гость (15:02:45 27-03-2026) Директор колхоза тоже должен ездить на комбайне? Директор тр... А директор вертолётного завода? А директор конефермы? А директор УРАЛВАГОНЗАВОДА на танке? И т.д....
01:01:11 28-03-2026
Гость (15:02:45 27-03-2026) Директор колхоза тоже должен ездить на комбайне? Директор тр... Неумный Вы. Колхоз производит с/х продукцию, которую директор сам ест, если не ест, то такой же директор... Директора остальные в Вашем примере производят тоже не машины.
07:55:03 29-03-2026
Гость (15:02:45 27-03-2026) Директор колхоза тоже должен ездить на комбайне? Директор тр... если он регулярно просит господдержку, то точно не на мерсе - такси солярис, тариф эконом.
10:50:10 27-03-2026
Да они наркоманы
11:08:12 27-03-2026
Нам скоро и зарубежные фильмы запретят смотреть. Ну кроме индийских и северокорейских.
Балалайка, гусли,лапти, галоши. Вот это наше всё.
11:31:19 27-03-2026
Гость (11:08:12 27-03-2026) Нам скоро и зарубежные фильмы запретят смотреть. Ну кроме ин... Ну так сами такую власть выбирали. Кто же виноват?
01:03:36 28-03-2026
Гость (11:08:12 27-03-2026) Нам скоро и зарубежные фильмы запретят смотреть. Ну кроме ин... А я и без запрета не выключаю, когда там дичь толерантная ко всем меньшинствам...
11:24:13 27-03-2026
Ну и что с того? У нас все "патриоты" ездят на иномарках! С этим как?
11:45:44 27-03-2026
Гость (11:24:13 27-03-2026) Ну и что с того? У нас все "патриоты" ездят на иномарках! С ... С этим никак, но есть повод поменять главу АвтоВАЗа..
12:16:50 27-03-2026
dok_СФ (11:45:44 27-03-2026) С этим никак, но есть повод поменять главу АвтоВАЗа.. ... Поменяй. если ты хозяин АтоВАЗа.
11:54:51 27-03-2026
Пересаживать их нужно принудительно на их повозки тогда может что то и поменяется. Запретить им да же на китайцах ездить.
14:04:51 27-03-2026
Гость (11:54:51 27-03-2026) Пересаживать их нужно принудительно на их повозки тогда може... Были попытки, но не получилось, не срослось)).
17:35:53 27-03-2026
Гость (11:54:51 27-03-2026) Пересаживать их нужно принудительно на их повозки тогда може... Пересаживать их нужно принудительно...
Можно вот так Вашу фразу сократить. Этого будет достаточно.
12:02:24 27-03-2026
Покайфовали нормально в былые времена. Будете внукам рассказывать как ездили на доступных иномарках, грелись на заморских морях, развратничали в ночных клубах по выходным...
17:07:53 27-03-2026
Гость (12:02:24 27-03-2026) Покайфовали нормально в былые времена. Будете внукам рассказ...
Смотрели кино зарубежное, в интернете могли зайти на любой сайт, ходили на Монстрацию (((
13:03:53 27-03-2026
Не барское это дело, на крестьянской тачке ездить
13:04:22 27-03-2026
Пересаживать их нужно принудительно на их повозки тогда может что то и поменяется. Запретить им да же на китайцах ездить.
Это было бы крайне справедливо, поэтому ваше предложение НИКОГДА не примут российские депутаты и чиновники.
14:27:00 27-03-2026
гость (13:04:22 27-03-2026) Пересаживать их нужно принудительно на их повозки тогда може... он и не депутат и не чиновник. директор ОАО = ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ.
22:12:17 27-03-2026
Гость (14:27:00 27-03-2026) он и не депутат и не чиновник. директор ОАО = ПРЕДПРИНИМАТЕЛ... Заставить ездить на авто его завода могут только чиновники и депутаты своим решением.
23:58:43 29-03-2026
Гость (14:27:00 27-03-2026) он и не депутат и не чиновник. директор ОАО = ПРЕДПРИНИМАТЕЛ... Если бы он не клянчил без конца бабки из бюджета,то был бы предприниматель.
14:07:45 27-03-2026
Ему до Королева как до Луны пешком, туда и обратно.
14:41:38 27-03-2026
Ваз на металлолом