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Глава Барнаула исполнил просьбу с "Елки желаний" детей, отец которых погиб на СВО

Семья переехала из Благовещенки в Барнаул, мама мальчиков попросила помочь с трудоустройством

26 декабря 2024, 12:40, ИА Амител

Вячеслав Франк вручил новогодние подарки / Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк исполнил просьбу Георгия и Александра Кравцовых, которые приняли участие в акции "Елка желаний", сообщает мэрия. Напомним, братья попросили подарок-сюрприз.

"Их отец, Николай Кравцов, был призван для участия в специальной военной операции, погиб при исполнении воинского долга по защите нашей Родины. Награжден орденом Мужества, медалью "За воинскую доблесть", – рассказали в мэрии.

Восьмиклассник Георгий интересуется историей России, а младший Александр пока посещает детский сад. Глава города пообщался с детьми и вручил им подарки.

Семья переехала из Благовещенки в Барнаул. Мама мальчиков попросила помочь с трудоустройством на новом месте. Франк заверил, что помощь обязательно будет оказана.

Барнаул Вячеслав Франк
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Комментарии 5

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гость

14:01:48 26-12-2024

пообещал - еще не сделал

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Гость

14:58:26 26-12-2024

гость (14:01:48 26-12-2024) пообещал - еще не сделал... Да перестаньте вы. Это же не просто хотелка в адрес главы города.
И если вдруг не слышали: Президент поручил оказывать всестороннюю помощь семьям участников СВО.

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Гость

14:43:57 26-12-2024

Это так мило

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Гость

20:11:28 26-12-2024

А зачем упомянуто здесь СВО? Все дети достойны исполнения желаний, разве нет?

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МП

12:42:41 27-12-2024

Там такие выплаты и льготы идут, что можно не работать и в любой ВУЗ пинком дверь открывать бесплатно.

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