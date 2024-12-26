Глава Барнаула исполнил просьбу с "Елки желаний" детей, отец которых погиб на СВО
Семья переехала из Благовещенки в Барнаул, мама мальчиков попросила помочь с трудоустройством
26 декабря 2024, 12:40, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк исполнил просьбу Георгия и Александра Кравцовых, которые приняли участие в акции "Елка желаний", сообщает мэрия. Напомним, братья попросили подарок-сюрприз.
"Их отец, Николай Кравцов, был призван для участия в специальной военной операции, погиб при исполнении воинского долга по защите нашей Родины. Награжден орденом Мужества, медалью "За воинскую доблесть", – рассказали в мэрии.
Восьмиклассник Георгий интересуется историей России, а младший Александр пока посещает детский сад. Глава города пообщался с детьми и вручил им подарки.
Семья переехала из Благовещенки в Барнаул. Мама мальчиков попросила помочь с трудоустройством на новом месте. Франк заверил, что помощь обязательно будет оказана.
14:01:48 26-12-2024
пообещал - еще не сделал
14:58:26 26-12-2024
гость (14:01:48 26-12-2024) пообещал - еще не сделал... Да перестаньте вы. Это же не просто хотелка в адрес главы города.
И если вдруг не слышали: Президент поручил оказывать всестороннюю помощь семьям участников СВО.
14:43:57 26-12-2024
Это так мило
20:11:28 26-12-2024
А зачем упомянуто здесь СВО? Все дети достойны исполнения желаний, разве нет?
12:42:41 27-12-2024
Там такие выплаты и льготы идут, что можно не работать и в любой ВУЗ пинком дверь открывать бесплатно.