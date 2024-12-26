Глава Барнаула исполнил просьбу с "Елки желаний" детей, отец которых погиб на СВО

Семья переехала из Благовещенки в Барнаул, мама мальчиков попросила помочь с трудоустройством

26 декабря 2024, 12:40, ИА Амител

Вячеслав Франк вручил новогодние подарки / Фото: barnaul.org

Глава Барнаула Вячеслав Франк исполнил просьбу Георгия и Александра Кравцовых, которые приняли участие в акции "Елка желаний", сообщает мэрия. Напомним, братья попросили подарок-сюрприз.

"Их отец, Николай Кравцов, был призван для участия в специальной военной операции, погиб при исполнении воинского долга по защите нашей Родины. Награжден орденом Мужества, медалью "За воинскую доблесть", – рассказали в мэрии.

Восьмиклассник Георгий интересуется историей России, а младший Александр пока посещает детский сад. Глава города пообщался с детьми и вручил им подарки.

Семья переехала из Благовещенки в Барнаул. Мама мальчиков попросила помочь с трудоустройством на новом месте. Франк заверил, что помощь обязательно будет оказана.