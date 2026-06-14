Глава Барнаула поздравил работников текстильной и легкой промышленности
Легкая промышленность занимает достойное место в экономике города, отметил Вячеслав Франк
14 июня 2026, 09:04, ИА Амител
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил с работников текстильной и легкой промышленности с профессиональным праздником. Поздравление публикует пресс-служба мэрии.
Как отметил мэр, легкая промышленность занимает достойное место в экономике краевой столицы и обеспечивает горожан тканями и спецодеждой, обувью и кожаными изделиями, предметами обихода. Такая работа требует умения быстро ориентироваться в конкурентной среде, добавил он.
«В Барнауле более десяти предприятий легкой промышленности производят не только товары для массового потребления, но и выполняют заказы оборонно-промышленного комплекса страны. Несмотря на экономические вызовы, вы адаптируетесь к новым условиям, повышаете качество, расширяете ассортимент продукции, реализуете крупные инвестиционные проекты, совершенствуете технологии», — подчеркнул Вячеслав Франк.
Глава города поблагодарил работников отрасли за профессиональное мастерство, преданность делу и весомый вклад в экономическое развитие города, региона и страны.
«Особые слова признательности — ветеранам, которые передают бесценный опыт и знания молодым специалистам. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!» — заключил мэр.
09:23:31 14-06-2026
Вячеслав Генрихович. Спасибо большое. Вы очень много сделали для Барнаула. Все предыдущие главы администраций не сделали и десятой части. Того. Что сделали вы. Верните ХБК. Навезите индусов))))) Или как в Советские времена Вьетнамцев. Торговых центров и так много. Как в одном фильме сказали" Легенькой такой промышленности" Барнаул был и остаётся центром.