НОВОСТИОбщество

Глава Барнаула поздравил работников текстильной и легкой промышленности

Легкая промышленность занимает достойное место в экономике города, отметил Вячеслав Франк

14 июня 2026, 09:04, ИА Амител

Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Вячеслав Франк / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил с работников текстильной и легкой промышленности с профессиональным праздником. Поздравление публикует пресс-служба мэрии.

Как отметил мэр, легкая промышленность занимает достойное место в эконо­мике краевой столицы и обеспечивает горожан тканями и спецодеждой, обувью и кожаными изделиями, предметами обихода. Такая работа требует умения быстро ориентироваться в конкурентной среде, добавил он.

«В Барнауле более десяти предприятий легкой промышленности производят не только товары для массового потребления, но и выполняют заказы оборонно-промышленного комплекса страны. Несмотря на экономические вызовы, вы адаптируетесь к новым условиям, повышаете качество, расширяете ассортимент продукции, реализуете крупные инвестиционные проекты, совершенствуете технологии», — подчеркнул Вячеслав Франк.

Глава города поблагодарил работников отрасли за профессиональное мастерство, преданность делу и весомый вклад в экономическое развитие города, региона и страны.

«Особые слова признательности — ветеранам, которые передают бесценный опыт и знания молодым специалистам. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!» — заключил мэр.

Барнаул Вячеслав Франк Поздравления
       

Комментарии 1

Avatar Picture
Бмк

09:23:31 14-06-2026

Вячеслав Генрихович. Спасибо большое. Вы очень много сделали для Барнаула. Все предыдущие главы администраций не сделали и десятой части. Того. Что сделали вы. Верните ХБК. Навезите индусов))))) Или как в Советские времена Вьетнамцев. Торговых центров и так много. Как в одном фильме сказали" Легенькой такой промышленности" Барнаул был и остаётся центром.

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров