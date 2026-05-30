"Китай растет, бизнес не унывает". Как алтайские компании выходят на экспорт

Директор департамента экономического развития ТПП Алтайского края Юлия Пономарева — о госзакупках ЕАЭС, новых рынках и проблемах с логистикой

30 мая 2026, 07:04, ИА Амител

Китайский бизнес / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Несмотря на санкции, сложности с логистикой и снижение курса доллара, экспорт Алтайского края продолжает расти. По словам директора департамента экономического развития Торгово-промышленной палаты Алтайского края Юлии Пономаревой, все больше компаний осваивают зарубежные рынки, участвуют в государственных закупках стран Евразийского экономического союза и используют меры поддержки. В интервью Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул она рассказала, какие товары сегодня востребованы за рубежом, почему Китай остается главным внешнеторговым партнером региона и с чего начать предпринимателю, который хочет выйти на экспорт.

— На конгрессе предпринимателей говорили о доступе алтайских компаний к госзакупкам стран ЕАЭС. Что это дает бизнесу?

— Речь идет о так называемом национальном режиме и реестре евразийской промышленной продукции. Изначально существовал только российский реестр, который давал отечественным производителям преимущества при участии в государственных закупках в России. Затем появился евразийский реестр, благодаря которому российские предприятия получили такие же преференции на территории всего Евразийского экономического союза. Сейчас главное не то, резидентом какой страны является компания, а то, входит ли ее продукция в реестр ЕАЭС. Если входит, производитель получает преференциальный доступ к государственным закупкам.

— Для каких предприятий это актуально?

— Только для производителей промышленной продукции. На пищевую отрасль это не распространяется. На сегодняшний день через нашу палату уже прошли четыре алтайские компании и одно предприятие из Томской области. Причем одна из компаний стала первым производителем в России, который смог внести продукцию в евразийский реестр.

Сейчас особенно активно этим пользуются предприятия легкой промышленности и радиоэлектронной отрасли. Это производители тканей, спецодежды, медицинской одежды, упаковки, мешков и другой продукции.

— Какие преимущества получает компания после включения в реестр?

— Очень серьезные. Если продукция включена в реестр, компания получает приоритет при участии в закупках. А те, кто не имеет реестровой записи, могут быть отклонены автоматически. Если в закупке участвует только один поставщик из реестра, он фактически становится победителем сразу. Если таких участников несколько, тогда уже идет конкуренция по цене.

Это очень сильная мера поддержки. Компании, которые начали пользоваться этим механизмом еще несколько лет назад, заметно выросли. Через госзакупки они увеличивают продажи, расширяют производство и получают новые рынки сбыта.

— Как сейчас чувствует себя экспорт Алтайского края?

— Экспорт растет. Я это вижу не только по статистике. У нас есть сотрудники, которые занимаются выдачей экспортных документов. Последние месяцы они регулярно задерживаются после работы, потому что объем документов увеличился. По итогам прошлого года несырьевой экспорт вырос примерно на 25%.

— Что сегодня экспортирует Алтайский край?

– Традиционно это зерновые культуры и масличные. Но растет и экспорт промышленной продукции. Хорошо идут поставки продукции легкой промышленности, котельного оборудования, комплектующих для энергетики, сельхозтехники.

Если говорить о географии, заметно выросли поставки в Китай. Также увеличился экспорт в Монголию. Начал активно развиваться Иран. Раньше поставки туда были единичными, а сейчас объемы растут. Появился интерес со стороны Вьетнама.

— А как нынешний курс доллара влияет на экспортеров?

— Конечно влияет негативно. Все экспортные контракты привязаны к валюте. Одновременно растут транспортные расходы. В частности, подорожали железнодорожные перевозки. Поэтому многие говорят, что небольшие поставки в Китай сейчас становятся менее выгодными. Особенно для компаний, которые работают малыми партиями. Но, честно говоря, наши предприниматели не унывают. Они говорят: "Да, сейчас непросто. Но справимся". Причем это касается и фермеров, и производителей молочной продукции, и промышленников.

— Какие меры поддержки сегодня доступны экспортерам?

— Основной оператор поддержки — Центр поддержки экспорта Алтайского края. Есть федеральная программа компенсации транспортных расходов при экспорте промышленной продукции. Некоторые предприятия благодаря ей полностью закрывают затраты на логистику.

Один производитель продукции из древесины рассказывал мне, что без такой поддержки поставлять товары в Монголию было экономически невыгодно. После компенсации транспортных расходов его продукция стала конкурентоспособной по цене. Это реально работающая мера поддержки.

— Что бы вы посоветовали предпринимателю, который только думает о выходе на экспорт?

— Для начала нужно изучить требования конкретной страны к продукции. По пищевым товарам могут действовать специальные сертификации, по промышленным — свои правила и ограничения. Нужно понять, можно ли вообще поставлять этот товар на выбранный рынок и какие документы для этого потребуются.

Если человек никогда не занимался экспортом, я рекомендую начинать с Центра поддержки экспорта. Там помогут разобраться с документами, контрактами, переводами и другими вопросами. Кроме того, у нас в крае предприниматели достаточно открытые. Многие готовы делиться опытом.

Конечно, никто не отдаст своего партнера или клиента, но подсказать, рассказать о тонкостях работы с Китаем, Монголией или другими странами вполне могут.