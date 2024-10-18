Глава Барнаула Вячеслав Франк посмотрел, как в городе благоустроили двор

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18 октября 2024, 09:50, ИА Амител

Двор в Барнауле после ремонта / Фото: мэрия

Глава города Барнаула Вячеслав Франк в четверг, 17 октября, посетил дворовую территорию дома № 31 на улице Георгиева, которую благоустроили в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Благодаря ему двор преобразился: здесь выполнили расширение и ремонт асфальтового покрытия дороги, входных узлов, провели устройство тротуаров и освещения. Также установили скамейки, урны, ограждение, оборудование детской площадки и сделали парковки.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в совещании приняли участие представители администрации Барнаула и Индустриального района, депутаты городской думы, директор ООО "ПАТАЙ" Андрей Багдасарян, а также представитель собственников помещений многоквартирного дома № 31 по ул. Георгиева Ксения Ильиных.

Общая сумма ремонта дворовой территории составила 5,7 миллиона рублей. 722 тысячи рублей из них – средства собственников.

По словам заместителя председателя по работе с общественностью комитета жилищно-коммунального хозяйства Алексея Пахоменко, в общей сложности в этом году в Барнауле благоустроят 39 дворовых территорий. Также в пяти дворах сделают контейнерные площадки, а в 35 – обновят парковки. В 14 дворах будет установлено ограждение. Муниципальный контракт на проведение работ заключен с подрядной организацией ООО "ПАТАЙ". Общая сумма контракта на выполнение всех работ составит 210,1 миллиона рублей. Средства выделены из различных источников бюджета: городского, краевого и федерального.

"На сегодняшний день в работе остаются шесть дворов: на четырех из них ведется асфальтирование, еще на двух работы по асфальтированию завершены и ведется установка малых архитектурных форм и ограждения", – приводит пресс-служба мэрии слова Алексея Пахоменко.

Глава Барнаула Вячеслав Франк в целом остался доволен качеством проделанной работы, отметив профессиональность подрядной организации. Однако градоначальник поручил комитету жилищно-коммунального хозяйства держать на контроле ход благоустройства оставшихся дворов. Все работы, согласно контракту, необходимо завершить до 30 октября.

В ходе визита Вячеслав Франк отдельно поблагодарил жителей краевой столицы за неравнодушие и активное участие в создании комфортных условий для проживания. Жители двора, в свою очередь, выразили коллективную благодарность главе города за возможность принимать участие в благоустройстве своего двора и пообещали бережно эксплуатировать и держать в порядке результат совместной работы.