Какие скверы и дворы отремонтируют в крае в 2024 году и сколько это потратят денег

Благодаря нацпроекту в крае уже обновили 63 территории

22 августа 2024, 07:00, ИА Амител

Ремонт парков в Алтайском крае/Фото: amic.ru/Минстрой РФ

В 2024 году в Алтайском крае в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроят 131 территорию, которые станут современными, удобными. Благодаря проекту жители муниципалитетов смогут проводить время на детских площадках, а также заниматься спортом на открытых площадках. Рассказываем, где именно в 2024 году сделают парки и скверы, а также сколько денег на это потратят.

Сколько общественных пространств отремонтируют?

Все работы проходят по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Всего в 2024 году запланировано привести в порядок 131 объект (55 общественных территорий, 76 дворовых).

По данным регионального Минстроя, сейчас благоустроили уже 63 объекта, из них 24 общественных территорий и 39 дворов. Продолжаются работы в данный момент на 68 объектах (37 – дворовых, 31 – общественных территориях).

Где реализуются проекты благоустройства?

В этом году в Алтайском крае работы проводятся в 12 городах, а также в ЗАТО Сибирский и еще 29 селах. В ЗАТО Сибирский в начале августа завершили работы на пешеходной зоне по улице Строителей. Кроме того, по улице Кедровой, 12а на территории, которая много лет пустовала, сделали многофункциональную спортивную площадку. Там уже активно жители занимаются на новеньких тренажерах и оборудовании для воркаута. В ближайшее время обе общественные территории будут оснащены камерами видеонаблюдения.

В Заринске до 20 августа завершится благоустройство общественных территорий: пешеходных зон по ул.Металлургов, 12 и ул.25 Партсъезда. В прошлом году за благоустройство данных территорий, пользующихся большой популярностью у горожан, проголосовали более 2 тысяч человек. Пешеходная аллея на улице 25 Партсъезда готова уже на 90%. Там обустроят тротуары, установят скамейки, а также поставят арт-объект. На пешеходной зоне по ул.Металлургов, 12 рабочие выполнили укладку тротуара, обустройство съездов, смонтировали уличное освещение, установили стелу с гербом города, круглые скамейки. В ближайшее время на площадке появятся вазоны.

На правом берегу реки Алей в Рубцовске идет благоустройство парка-набережной. Именно этот проект стал победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Годом раньше победителем конкурса и получателем федеральной поддержки стал проект по созданию парка "Прометей" в Заринске, который полностью реализован и радует заринцев. На создание красивейшей набережной направят из различных источников бюджета свыше 126 миллионов рублей. В настоящее время на объекте уже выполнили разбивку и планировку территории, спилили старые деревья, установили сваи под "летящую тропу". В ближайшее время начнутся самые капиталоемкие работы.

В Барнауле в рамках нацпроекта идет благоустройство бывшего парка имени Ленина. На первом этапе благоустройства основное внимание уделяется созданию удобной и безопасной инфраструктуры. К настоящему времени уже выполнено более 45% запланированных работ. В парке сформированы и обустроены новые пешеходные дорожки, вдоль которых установлено современное освещение. Планируется установка малых архитектурных форм, а также высадка новых деревьев, цветников и газонов. этом году на благоустройство парка было выделено порядка 50 миллионов рублей.

Также в краевой столице продолжается реновация парка "Юбилейный". В этом году там обустроят зоны для активного отдыха, построят детские игровые комплексы и спортивные площадки. Уже вскоре в парке появятся площадки для игры в теннис, волейбол, бадминтон, футбол. А также две площадки для выгула собак. Продолжается благоустройство пешеходных дорожек. Здесь высадят более 140 деревьев. На все работы направят 129 миллионов рублей.

Какие объекты попадают в нацпроект?

Общественные территории отбираются по результатам голосования жителей, которое проводится ежегодно в ходе Всероссийского голосования на территории городов и сел-участников федерального проекта. В этом году такое голосование по выбору территорий для благоустройства в 2025 году прошло во всех городах и 29 селах края. По данным регионального Минстроя муниципалитет уже приступили к подготовке проектно-сметной документации по объектам 2025 года.

Для тиражирования лучших реализованных проектов благоустройства общественных пространств, независимо от того, по какой программе они были реализованы Минстроем ежегодно проводится краевой конкурс "Лучший реализованный проект благоустройства общественной территории". В этом году участвовали объекты, которые были приведены в порядок в 2023 году. Среди победителей: село Чарышское Чарышского района, Веселоярский сельсовет Рубцовского района, Тальменский поссовет Тальменского района, города Заринск, Новоалтайск и Рубцовск.

"Третий год подряд подводим итоги этого краевого конкурса. Все, что мы делаем, находит отклик у жителей нашего региона, особенно на сельских территориях. Поддержка на проведение конкурса идет со стороны Правительства Алтайского края, губернатора Виктора Томенко. Победители получат дополнительную поддержку из краевого бюджета на благоустройство. На это уже выделили 1,5 млн рублей. А территории, которые благоустраиваются в 2024 году смогут принять участие в конкурсе на будущий год, победить и продолжить улучшение своего населенного пункта", – рассказал amic.ru замминистра строительства и ЖКХ региона Александр Котельников.

Сколько денег направят на благоустройство?

В 2024 году на реализацию федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" направлено 800 миллионов рублей. Из них 558 миллионов — федеральные средства, а остальные — средства краевого и местных бюджетов.