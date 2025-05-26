Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил предпринимателей с профессиональным праздником

Руководитель краевой столицы пожелал всем здоровья, благополучия и успехов

26 мая 2025, 08:30, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

26 мая мэр Барнаула Вячеслав Франк поздравил предпринимателей с профессиональным праздником. Об этом сообщили в администрации города.

Глава краевой столицы отметил, что активность бизнеса – один из важнейших факторов социально-экономического развития города. Он подчеркнул, что предприниматели совершенствуют производства, создают рабочие места и пополняют бюджет.

Градоначальник добавил, что деловое сообщество Барнаула вносит в комфорт горожан неоценимый вклад: участвует в благоустройстве территорий, поддерживает культурные проекты и спортивные состязания. Также Вячеслав Франк напомнил, что вместе с администрацией краевой столицы предприниматели собирают и направляют гуманитарные грузы для бойцов специальной военной операции и жителей новых российских регионов.

"Уважаемые предприниматели, примите самые искренние слова благодарности за вашу инициативность и активную гражданскую позицию. Желаю счастья, здоровья, благополучия, удачи, успеха во всех добрых начинаниях!" – поздравил бизнесменов глава города.

День российского предпринимательства ежегодно отмечают 26 мая. Праздник закреплен указом президента от 18 октября 2007 года и призван привлечь внимание общественности к вопросам развития российской экономики, а также проблемам среднего, малого и крупного бизнеса. Ежегодно Торгово-промышленная палата России проводит заседания и конференции, посвященные этому дню.