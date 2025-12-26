Глава Барнаула Вячеслав Франк стал лидером рейтинга муниципальных глав Алтайского края
Также в первую тройку вошли Виктор Щигрев и Игорь Башмаков
26 декабря 2025, 17:25, ИА Амител
Муниципальные главы / Коллаж: "Атмосфера"
Мэр Барнаула Вячеслав Франк стал лидером медиарейтинга муниципальных глав, которых чаще всего упоминали в СМИ в ноябре 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за ноябрь:
- глава Барнаула Вячеслав Франк – 1-е место, 64 упоминания;
- глава Бийска Виктор Щигрев – 2-е место, 22 упоминания;
- и.о. главы Рубцовска Игорь Башмаков – 3-е место, 14 упоминаний;
- глава Славгорода Людмила Подгора – 4-е место, 11 упоминаний;
- глава Каменского района Иван Панченко – 5-е место, 10 упоминаний.
Медиарейтинг алтайских муниципальных служащих за ноябрь 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"
«На первом месте медиарейтинга руководителей муниципалитетов по-прежнему мэр Барнаула Вячеслав Франк. Мэр Бийска Виктор Щигрев поднялся с пятого места в октябре на второе. На третьей строчке и.о. главы Рубцовска Игорь Башмаков, занимавший в октябре второе место. На четвертой и пятой строчках главы Славгорода Людмила Подгора и Камня-на-Оби Иван Панченко», – отмечает издание.
