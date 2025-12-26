Глава Барнаула Вячеслав Франк стал лидером рейтинга муниципальных глав Алтайского края

Также в первую тройку вошли Виктор Щигрев и Игорь Башмаков

26 декабря 2025, 17:25, ИА Амител

Муниципальные главы / Коллаж: "Атмосфера"

Мэр Барнаула Вячеслав Франк стал лидером медиарейтинга муниципальных глав, которых чаще всего упоминали в СМИ в ноябре 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за ноябрь:

глава Барнаула Вячеслав Франк – 1-е место, 64 упоминания;

глава Бийска Виктор Щигрев – 2-е место, 22 упоминания;

и.о. главы Рубцовска Игорь Башмаков – 3-е место, 14 упоминаний;

глава Славгорода Людмила Подгора – 4-е место, 11 упоминаний;

глава Каменского района Иван Панченко – 5-е место, 10 упоминаний.

Медиарейтинг алтайских муниципальных служащих за ноябрь 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"