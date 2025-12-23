Министр здравоохранения Дмитрий Попов возглавил медиарейтинг алтайских чиновников
В первую тройку также вошли министры транспорта и культуры
23 декабря 2025, 07:15, ИА Амител
Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов стал лидером медиарейтинга региональных госслужащих, которых чаще всего упоминали в СМИ в ноябре 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за ноябрь:
- Дмитрий Попов, министр здравоохранения – 1-е место, 58 упоминаний;
- Андрей Подолян, министр транспорта – 2-е место, 38 упоминаний;
- Елена Безрукова, министр культуры – 3-е место, 35 упоминаний;
- Игорь Степаненко, заместитель председателя правительства – 4-е место, 22 упоминания;
- Евгений Дешевых, заместитель председателя правительства, министр экономического развития – 5-е место, 19 упоминаний.
«Из октябрьского топ-5 медиарейтинга краевых чиновников в ноябре в числе лидеров остались только двое – министр здравоохранения Дмитрий Попов и министр культуры Елена Безрукова. При этом Попов поднялся с четвертого на первое место, а Безрукова, напротив, переместилась с первого места на третье. На второй строчке в ноябре был министр транспорта Андрей Подолян, на четвертой и пятой вице-премьеры Игорь Степаненко и Евгений Дешевых», – отмечает издание.
