Министр здравоохранения Дмитрий Попов возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов стал лидером медиарейтинга региональных госслужащих, которых чаще всего упоминали в СМИ в ноябре 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Краевые госслужащие / Коллаж: "Атмосфера"

«Из октябрьского топ-5 медиарейтинга краевых чиновников в ноябре в числе лидеров остались только двое – министр здравоохранения Дмитрий Попов и министр культуры Елена Безрукова. При этом Попов поднялся с четвертого на первое место, а Безрукова, напротив, переместилась с первого места на третье. На второй строчке в ноябре был министр транспорта Андрей Подолян, на четвертой и пятой вице-премьеры Игорь Степаненко и Евгений Дешевых», – отмечает издание.