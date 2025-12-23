НОВОСТИПолитика

Министр здравоохранения Дмитрий Попов возглавил медиарейтинг алтайских чиновников

В первую тройку также вошли министры транспорта и культуры

23 декабря 2025, 07:15, ИА Амител

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов стал лидером медиарейтинга региональных госслужащих, которых чаще всего упоминали в СМИ в ноябре 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за ноябрь:

  • Дмитрий Попов, министр здравоохранения – 1-е место, 58 упоминаний;
  • Андрей Подолян, министр транспорта – 2-е место, 38 упоминаний;
  • Елена Безрукова, министр культуры – 3-е место, 35 упоминаний;
  • Игорь Степаненко, заместитель председателя правительства – 4-е место, 22 упоминания;
  • Евгений Дешевых, заместитель председателя правительства, министр экономического развития – 5-е место, 19 упоминаний.
«Из октябрьского топ-5 медиарейтинга краевых чиновников в ноябре в числе лидеров остались только двое – министр здравоохранения Дмитрий Попов и министр культуры Елена Безрукова. При этом Попов поднялся с четвертого на первое место, а Безрукова, напротив, переместилась с первого места на третье. На второй строчке в ноябре был министр транспорта Андрей Подолян, на четвертой и пятой вице-премьеры Игорь Степаненко и Евгений Дешевых», – отмечает издание.

Елена Безрукова - Лидер Медиарейтинга в Алтайском Крае (Октябрь 2025)

Гость

07:31:50 23-12-2025

Со знаком "минус".

Упоминания

07:56:21 23-12-2025

Упоминания, да только негативные.

Гость

08:11:43 23-12-2025

Просто лучший!
Чтоб всем так по-жизни фартило

Гость

10:42:27 23-12-2025

В принципе, они не такие уж и плохие специалисты мягко говоря. Но невозможно прыгнуть выше своей головы. Отталкиваются, от того, что есть. А стрелочника найти у нас- не проблема.

Гость

11:26:58 23-12-2025

Возглавили антирейтинг, правильно писать заголовки надо.

