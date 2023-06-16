200 карпов выпустили в пруд парка "Изумрудный"
Кормить их горожане смогут, но только специализированным кормом
16 июня 2023, 14:37, ИА Амител
В пруд барнаульского парка "Изумрудный" выпустили рыбу. Об этом сообщает "Катунь 24".
15 июня в воду выпустили 200 годовалых карпов. Представители Общественного совета "Изумрудного" уверены в том, что новые обитатели пруда будут радовать как детей, так и взрослых.
Отмечается, что горожанам можно будет кормить рыбу, но делать это разрешат только специальным кормом.
Ранее сообщалось, что информационная стела и 20 колонн появятся в Барнауле на новом экскурсионном маршруте "Историческая линия".
14:37:37 16-06-2023
сколько осталось к вечеру?
14:49:31 16-06-2023
Удочку пойду готовить.
14:52:51 16-06-2023
можно будет кормить рыбу --- А рыбачить можно будет?
14:56:30 16-06-2023
Специализированный корм подразумевает покупку рядом в ларьке? Что же он так с высоты то ее скидывает, вера не позволяет спуститься нижек воде?
15:01:28 16-06-2023
Две недели назад с рыбалки привез и выпустил два десятка икряных карасей.Они приживутся.А,карп зимой вымерзнет-мелкий водоём…
15:13:29 16-06-2023
Дмитрий Викторович (15:01:28 16-06-2023) Две недели назад с рыбалки привез и выпустил два десятка икр... Не вымерзнет. Если что - кипятильник включат и в пруд, воду подогревать.
15:16:29 16-06-2023
Вот и тема-зачем делать в парке площадку для сранья собакам,если можно выкопать водоём,зарыбить и сделать платную рыбалку?
16:13:01 16-06-2023
Говорили же, что там вода такая грязная, что купаться опасно. А карпы-то от такой воды не помрут?
16:49:00 16-06-2023
Опасно купаться не потому, что с водой что-то, а потому как спасателей нет. Раздевалок и прочее. Есть же определенные требования к общественным местам для купания.
18:21:34 16-06-2023
Гость (16:49:00 16-06-2023) Опасно купаться не потому, что с водой что-то, а потому как ... Ранее разговор был именно о том, что вода там не проточная, поэтому даже грязнее, чем в Оби и т.д. Типа, купайтесь, люди, цепляйте всякую заразу. Для карасей, похоже, такая вода подходит.
16:44:59 16-06-2023
Трупный Яд.
18:53:01 16-06-2023
Смех да и только. В соседнем Китае в Урумчи рыбачил примерно в таком же пруду. ВНИМАТЕЛЬНО!!!. Там ежедневно завозится полтонны карпа и прям из машины из бочки выпускается в пруд. В аренду дается и удочка и корм. Один час рыбалки стоил в 2009, 2010, 2011, 2014, 2015 годах 30 юаней (сейчас 300 рублей). Раньше в два раза дешевле. Я за час успевал поймать одного карпа всегда. Размер карпа примерно около 1 кг. Этих карпов либо в отеле готовил, либо в ресторан нес по соседству и там мне готовили их. Вот это я понимаю отдых для людей. А 200 мальков что в Изумрудном выпустили это даже не детский сад, а Ясли.
22:26:33 16-06-2023
Ждем через пару недель слёзное интервью Вакаева, о том что выловили почти всю рыбу, а оставшуюся кормят хлебными крошками. А у него сотрудников охранять не хватает.