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200 карпов выпустили в пруд парка "Изумрудный"

Кормить их горожане смогут, но только специализированным кормом

16 июня 2023, 14:37, ИА Амител

В пруд барнаульского парка "Изумрудный" выпустили рыбу. Об этом сообщает "Катунь 24".

15 июня в воду выпустили 200 годовалых карпов. Представители Общественного совета "Изумрудного" уверены в том, что новые обитатели пруда будут радовать как детей, так и взрослых.

Отмечается, что горожанам можно будет кормить рыбу, но делать это разрешат только специальным кормом.

Ранее сообщалось, что информационная стела и 20 колонн появятся в Барнауле на новом экскурсионном маршруте "Историческая линия".

Барнаул

Комментарии 13

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1

14:37:37 16-06-2023

сколько осталось к вечеру?

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Гость

14:49:31 16-06-2023

Удочку пойду готовить.

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Гость

14:52:51 16-06-2023

можно будет кормить рыбу --- А рыбачить можно будет?

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Гость

14:56:30 16-06-2023

Специализированный корм подразумевает покупку рядом в ларьке? Что же он так с высоты то ее скидывает, вера не позволяет спуститься нижек воде?

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Дмитрий Викторович

15:01:28 16-06-2023

Две недели назад с рыбалки привез и выпустил два десятка икряных карасей.Они приживутся.А,карп зимой вымерзнет-мелкий водоём…

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Гость

15:13:29 16-06-2023

Дмитрий Викторович (15:01:28 16-06-2023) Две недели назад с рыбалки привез и выпустил два десятка икр... Не вымерзнет. Если что - кипятильник включат и в пруд, воду подогревать.

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Гость

15:16:29 16-06-2023

Вот и тема-зачем делать в парке площадку для сранья собакам,если можно выкопать водоём,зарыбить и сделать платную рыбалку?

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Гость

16:13:01 16-06-2023

Говорили же, что там вода такая грязная, что купаться опасно. А карпы-то от такой воды не помрут?

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Гость

16:49:00 16-06-2023

Опасно купаться не потому, что с водой что-то, а потому как спасателей нет. Раздевалок и прочее. Есть же определенные требования к общественным местам для купания.

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Гость

18:21:34 16-06-2023

Гость (16:49:00 16-06-2023) Опасно купаться не потому, что с водой что-то, а потому как ... Ранее разговор был именно о том, что вода там не проточная, поэтому даже грязнее, чем в Оби и т.д. Типа, купайтесь, люди, цепляйте всякую заразу. Для карасей, похоже, такая вода подходит.

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Гость

16:44:59 16-06-2023

Трупный Яд.

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Гость

18:53:01 16-06-2023

Смех да и только. В соседнем Китае в Урумчи рыбачил примерно в таком же пруду. ВНИМАТЕЛЬНО!!!. Там ежедневно завозится полтонны карпа и прям из машины из бочки выпускается в пруд. В аренду дается и удочка и корм. Один час рыбалки стоил в 2009, 2010, 2011, 2014, 2015 годах 30 юаней (сейчас 300 рублей). Раньше в два раза дешевле. Я за час успевал поймать одного карпа всегда. Размер карпа примерно около 1 кг. Этих карпов либо в отеле готовил, либо в ресторан нес по соседству и там мне готовили их. Вот это я понимаю отдых для людей. А 200 мальков что в Изумрудном выпустили это даже не детский сад, а Ясли.

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Гость

22:26:33 16-06-2023

Ждем через пару недель слёзное интервью Вакаева, о том что выловили почти всю рыбу, а оставшуюся кормят хлебными крошками. А у него сотрудников охранять не хватает.

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