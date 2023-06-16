200 карпов выпустили в пруд парка "Изумрудный"

Кормить их горожане смогут, но только специализированным кормом

16 июня 2023, 14:37, ИА Амител

В пруд барнаульского парка "Изумрудный" выпустили рыбу. Об этом сообщает "Катунь 24".

15 июня в воду выпустили 200 годовалых карпов. Представители Общественного совета "Изумрудного" уверены в том, что новые обитатели пруда будут радовать как детей, так и взрослых.

Отмечается, что горожанам можно будет кормить рыбу, но делать это разрешат только специальным кормом.

Ранее сообщалось, что информационная стела и 20 колонн появятся в Барнауле на новом экскурсионном маршруте "Историческая линия".