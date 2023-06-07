Чтобы построить бассейн, надо вырубать деревья. Разрешат ли купаться в "Изумрудном"?

Руководитель парка считает, что на территории бывшего кладбища строить бассейн неэтично, а другая площадь этого общественного пространства уже задействована

07 июня 2023, 06:45, Ирина Киселева

Фото: Barnaul22

Уже несколько дней барнаульцы спорят можно ли купаться в искусственном пруду парка "Изумрудный", если на улице под 40 градусов. И почему здесь не сделать открытый бассейн, как в некоторых других парках города, тем более несколько лет назад он в "Изумрудном" уже был. С этими вопросами amic.ru обратился к руководителю Фонда имущества Алтайского края, под управлением которого находится "Изумрудный", Владиславу Вакаеву.

Купаются в пруду и ныряют с мостика

Парк "Изумрудный" стал одним из главных мест притяжения барнаульцев. Только в мае 2023 года его посетили 300 тысяч человек и есть все предпосылки, что в июне этот показатель будет превышен. Тем более что в этом году здесь открыли искусственный пруд, где можно покататься на лодочках и катамаранах.

Но, как подчеркивает руководство парка, этот водоем не предназначен для купания. Однако в аномальную жару многие барнаульцы игнорируют запреты: каждый день здесь осуществляют заплывы, а некоторые даже прыгают в воду с моста, выкладывая видео и фото своего "подвига" в соцсети.

"Использовать пруд для купания по санитарным нормам нельзя, а нырять с моста вообще опасно для жизни – глубина всего 1,2 метра. Уже поставили таблички с предупреждением, усилили охрану, но стоять здесь все время как истуканы мы тоже не можем. Не дай бог случится трагедия, где гарантия, что контролирующие органы не признают пруд опасным и не заставят его демонтировать. В итоге город лишится этого притягательного объекта, который радует взор, из-за таких "трюков", – говорит Вакаев.

В комментариях под такими новостями горожане вспомнили, что несколько лет назад, когда в парке управляющим был Павел Тулин, открытый бассейн работал, хоть и недолго. И предложили снова его построить в "Изумрудном". Однако Владислав Вакаев считает такую идею в данных условиях неосуществимой.

Видео: Барнаул22



"Мы считаем, это неразумно. Такого рода проекты могут быть только коммерческими, а у нас общедоступный городской парк. И еще изначально была задумка, что здесь люди могут отдохнуть, погулять, подышать воздухом, сводить детей на площадки не потратив ни копейки. Кому жарко, могут поехать на официальные пляжи или в платные открытые бассейны. Их в Барнауле десяток, ближайший работает недалеко – на территории СК "Обь", – говорит Владислав Вакаев.

Почему в "Изумрудном" не будет бассейна?

В 2016 году на тот момент арендатор парка Павел Тулин построил на его территории бассейн, но его признали незаконным – разрешение на строительство получено не было , писал amic.ru. По этому факту администрация Октябрьского района тогда направила материалы в прокуратуру.

Размещался бассейн возле храма, на территории бывшего кладбища. По мнению Владислава Вакаева, это "просто кощунство".

"Общая площадь парка 18 гектаров, из них 2/3 – это территория бывшего кладбища, там же расположен храм. Я убежден, что на этой территории располагать бассейн неэтично. Оставшаяся территория, от Комсомольского до линии ЛЭП, запроектирована как зона активности, и подчеркну, именно бесплатной. Это центральная аллея, две детские площадки, сейчас строится амфитеатр", – говорит Вакаев.

К тому же обустройство бассейна по всем правилам "откусит" от территории парка слишком большую площадь – не менее одного гектара земли, подсчитал собеседник агентства. Он отметил, что если и строить бассейн, то только на "территории активности", где расположены игровые площадки, пешеходные дорожки. Сейчас вся эта земля уже задействована. Единственный вариант в этом случае – вырубать под бассейн деревья. А потом пляжное место придется обносить забором, так как не всем будет приятно загорать почти в обнаженном виде под взглядами прогуливающихся в парке. И ограждение не добавит эстетики этому общественному пространству.

"Да, можно было бы поставить бассейн, зарабатывать на этом какие-то деньги. Но, считаю, что эта идея хорошо бы реализовалась в большом парке, а выключать из и так небольшого и очень загруженного "Изумрудного" гектар земли было бы неправильно. Кроме того, работать он будет два-три месяца, а все остальное время просто стоять законсервированным за забором", – говорит Вакаев.