Чтобы построить бассейн, надо вырубать деревья. Разрешат ли купаться в "Изумрудном"?
Руководитель парка считает, что на территории бывшего кладбища строить бассейн неэтично, а другая площадь этого общественного пространства уже задействована
07 июня 2023, 06:45, Ирина Киселева
Уже несколько дней барнаульцы спорят можно ли купаться в искусственном пруду парка "Изумрудный", если на улице под 40 градусов. И почему здесь не сделать открытый бассейн, как в некоторых других парках города, тем более несколько лет назад он в "Изумрудном" уже был. С этими вопросами amic.ru обратился к руководителю Фонда имущества Алтайского края, под управлением которого находится "Изумрудный", Владиславу Вакаеву.
Купаются в пруду и ныряют с мостика
Парк "Изумрудный" стал одним из главных мест притяжения барнаульцев. Только в мае 2023 года его посетили 300 тысяч человек и есть все предпосылки, что в июне этот показатель будет превышен. Тем более что в этом году здесь открыли искусственный пруд, где можно покататься на лодочках и катамаранах.
Но, как подчеркивает руководство парка, этот водоем не предназначен для купания. Однако в аномальную жару многие барнаульцы игнорируют запреты: каждый день здесь осуществляют заплывы, а некоторые даже прыгают в воду с моста, выкладывая видео и фото своего "подвига" в соцсети.
"Использовать пруд для купания по санитарным нормам нельзя, а нырять с моста вообще опасно для жизни – глубина всего 1,2 метра. Уже поставили таблички с предупреждением, усилили охрану, но стоять здесь все время как истуканы мы тоже не можем. Не дай бог случится трагедия, где гарантия, что контролирующие органы не признают пруд опасным и не заставят его демонтировать. В итоге город лишится этого притягательного объекта, который радует взор, из-за таких "трюков", – говорит Вакаев.
В комментариях под такими новостями горожане вспомнили, что несколько лет назад, когда в парке управляющим был Павел Тулин, открытый бассейн работал, хоть и недолго. И предложили снова его построить в "Изумрудном". Однако Владислав Вакаев считает такую идею в данных условиях неосуществимой.
"Мы считаем, это неразумно. Такого рода проекты могут быть только коммерческими, а у нас общедоступный городской парк. И еще изначально была задумка, что здесь люди могут отдохнуть, погулять, подышать воздухом, сводить детей на площадки не потратив ни копейки. Кому жарко, могут поехать на официальные пляжи или в платные открытые бассейны. Их в Барнауле десяток, ближайший работает недалеко – на территории СК "Обь", – говорит Владислав Вакаев.
Почему в "Изумрудном" не будет бассейна?
В 2016 году на тот момент арендатор парка Павел Тулин построил на его территории бассейн, но его признали незаконным – разрешение на строительство получено не было , писал amic.ru. По этому факту администрация Октябрьского района тогда направила материалы в прокуратуру.
Размещался бассейн возле храма, на территории бывшего кладбища. По мнению Владислава Вакаева, это "просто кощунство".
"Общая площадь парка 18 гектаров, из них 2/3 – это территория бывшего кладбища, там же расположен храм. Я убежден, что на этой территории располагать бассейн неэтично. Оставшаяся территория, от Комсомольского до линии ЛЭП, запроектирована как зона активности, и подчеркну, именно бесплатной. Это центральная аллея, две детские площадки, сейчас строится амфитеатр", – говорит Вакаев.
К тому же обустройство бассейна по всем правилам "откусит" от территории парка слишком большую площадь – не менее одного гектара земли, подсчитал собеседник агентства. Он отметил, что если и строить бассейн, то только на "территории активности", где расположены игровые площадки, пешеходные дорожки. Сейчас вся эта земля уже задействована. Единственный вариант в этом случае – вырубать под бассейн деревья. А потом пляжное место придется обносить забором, так как не всем будет приятно загорать почти в обнаженном виде под взглядами прогуливающихся в парке. И ограждение не добавит эстетики этому общественному пространству.
"Да, можно было бы поставить бассейн, зарабатывать на этом какие-то деньги. Но, считаю, что эта идея хорошо бы реализовалась в большом парке, а выключать из и так небольшого и очень загруженного "Изумрудного" гектар земли было бы неправильно. Кроме того, работать он будет два-три месяца, а все остальное время просто стоять законсервированным за забором", – говорит Вакаев.
08:21:24 07-06-2023
Наговорил кучу ерунды. Бассеин не этично, А лодочки с катамаранами на месте кладбища этично? Ровно как и детские игровые площадки. В итоге поляна заросшая бурьяном на жутком солнцепёке. Объект для траты бабла на горячку для газонокосилки. Был бассеин, построенный, довольно крепко. Вместо того чтобы собрать необходимую документацию и получить разрешение на его существование, был устроен шум в СМИ и демонтаж под улюлюканье о том что парк наконец-то станет народным. Вот народ и потянулся развлекаться в народный парк как может, потому что больше там делать нечего, кроме как в воду понырять. А оказалось что и этого делать нельзя.
09:39:12 07-06-2023
Согласен с доводами Вакаева, вполне разумно. Для того чтобы освежиться кто-то предлагал сухой фонтан (6-8 фонтанчиков вполне достаточно), думаю это возможная альтернатива водным процедурам для тех кто не переносит "жутких солнцепёков". И да, лодочки с катамаранами более этично чем масса голых тел (в трусах) плескающихся и загорающих на месте кладбища.
10:15:34 07-06-2023
Да оставьте вы уже в покое кладбище. Если так рассуждать, то все вокруг - кладбище. Везде кто-то когда-то умирал, за столько-то лет существования Земли. Есть нормы - прошло сколько-то лет, все. Земля возвращается в оборот. А насчет бассейна - так они есть. В других местах. И не обязательно их делать в парках. Другое дело, что Барнаулу, как, кстати, и Новосибирску, очень не хватает мест, где можно отдохнуть - парков, скверов, в принципе мест отдыха. Но это вопрос к нашей администрации, которая любой пятачок готова застроить.
10:25:54 07-06-2023
Есть отличный городской пляж. В чем проблема? 5 минут на авто из центра. Вырубать деревья ради того, чтобы 3 недели в году покупаться? Вы в своем уме?! 20 лет назад вырубили безбожники из Горзеленхоза великолепную тополиную алею на Ленинском проспекте, которая была гордостью города по причине 5 дней пуха... Томенко, не повтори ошибку!
11:11:14 07-06-2023
Дмитрий (10:25:54 07-06-2023) Есть отличный городской пляж. В чем проблема? 5 минут на авт... А если нет авто? Ну мало ли, нет средств, сил, здоровья, желания его иметь/обслуживать/содержать? Или есть, но на нем ездит отец на работу, второе авто не каждая семья готова купить..., а дети дома с женой? И ведь не все живут в центре. Платные бассейны ну очень дорого, раз -два в месяц сходишь и все.. До городского пляжа нет нормального проезда на ОТ, маршрутки,которые то едут,то не едут, останавливаются под мостом, дальше сами ногами... Ну просто ради интереса поробуйте с детьми,сумками,едой и водой доехать,да даже не с ул. Попова/Семенова, а с кардиоцентра, до пляжа на ОТ...туда и обратно... Я замечаю,когда у человека появляется авто,то почему-то проблемы других людей в ОТ его перестают волновать(ну это понятно), зато куча советов, как просто везде на машине... Да,но не каждому это дано-иметь машину(причины выше). А ОТ должен быть доступен. Все просто.
11:27:15 07-06-2023
Гость (11:11:14 07-06-2023) А если нет авто? Ну мало ли, нет средств, сил, здоровья, жел... Поддерживаю на миллион процентов!!!
12:02:17 07-06-2023
Гость (11:11:14 07-06-2023) А если нет авто? Ну мало ли, нет средств, сил, здоровья, жел... Есть пляж на Смертина, могу дать адрес.
13:50:39 07-06-2023
Гость (11:11:14 07-06-2023) А если нет авто? Ну мало ли, нет средств, сил, здоровья, жел... так и просите пляж с бассейном на Попова или Семёнова. причем тут наш Изумрудный парк?
15:31:03 07-06-2023
Гость (11:11:14 07-06-2023) А если нет авто? Ну мало ли, нет средств, сил, здоровья, жел... Все правильно , но не по теме - здесь речь про парк, а не про ОТ и пляж. ОТ в Барнауле это отдельная БОЛЬНАЯ тема(его просто нет).
11:12:33 07-06-2023
Дмитрий (10:25:54 07-06-2023) Есть отличный городской пляж. В чем проблема? 5 минут на авт... Вы вообще дальше центра выезжаете? Или не знаете, что там ,за пр-том Ленина, тоже люди живут? Причем там их живет больше...
12:00:09 07-06-2023
Гость (11:12:33 07-06-2023) Вы вообще дальше центра выезжаете? Или не знаете, что там ,... Так как у вас нет денег на авто, у вас много детей и вы живете далеко от центра, ИМЕННО ПОЭТОМУ нужно сделать пляж в парке Изумрудный?! Нет слов.
14:44:21 07-06-2023
Дмитрий (12:00:09 07-06-2023) Так как у вас нет денег на авто, у вас много детей и вы жи... у меня есть авто,двое детей,живу я "посредине"города и бассейн в Изумрудном мне не нужен. Я просто озвучила ситуацию в общем: что в городе нет доступного городского пляжа. Бассейн в районе Попова-Семенова вроде есть,но это очень накладно для семей со средним достатком туда регулярно ходить. Мы говорим про доступный отдых. Городской пляж его предполагает.Но вопрос,как туда добираться гражданам обычным без авто. Вот это сложность. Я вам предложила встать на место обычных граждан и выйти из зоны комфорта.Но видимо сложно и незачем,ведь вам до "прекрасного"пляжа 5 минут на машине,нет проблем)))
11:24:17 07-06-2023
Дмитрий (10:25:54 07-06-2023) Есть отличный городской пляж. В чем проблема? 5 минут на авт... "Великолепная" тополиная аллея была причиной обострения аллегрий, а не гордости. Когда посадят нормальные, гипоаллергенные растения - тогда будет гордость.
12:02:19 07-06-2023
Гость (11:24:17 07-06-2023) "Великолепная" тополиная аллея была причиной обострения алле... Для общего развития. Тополь не является аллергеном вообще.
14:58:16 07-06-2023
Гость (12:02:19 07-06-2023) Для общего развития. Тополь не является аллергеном вообще.... Еще как является, пух который лезет везде, в глаза, в нос - это что-то.
15:18:44 07-06-2023
Дмитрий (10:25:54 07-06-2023) Есть отличный городской пляж. В чем проблема? 5 минут на авт... Это были не безбожники, а вполне себе богомолы.
10:28:58 07-06-2023
Дети всегда нарушают правила, это природа. Вспомните себя. Сухой фонтан! Похоже это, то, что нужно!
10:34:00 07-06-2023
Местный (10:28:58 07-06-2023) Дети всегда нарушают правила, это природа. Вспомните себя. С... Ну вообще-то в т.н. "сухом" фонтане можно не слабо так травмироваться. Случаев хватает. Так что и они, в общем-то, не предназначены для "купания".
10:37:04 07-06-2023
Вспомните себя - отлично помню, нормальное было поведение, а говорить что детям все позволено это чревато.
10:37:20 07-06-2023
Согласен с предыдущим оратором. Поляну с бурьяном можно превратить в поляну с бассейном. А то деревья там вырубили, тени теперь нет совсем.
11:38:10 07-06-2023
Александр (10:37:20 07-06-2023) Согласен с предыдущим оратором. Поляну с бурьяном можно прев... Поляна с бурьяном, как вы говорите, будет зоной пикников, тут по плану обустраивается лужайка.
15:43:04 07-06-2023
Александр (10:37:20 07-06-2023) Согласен с предыдущим оратором. Поляну с бурьяном можно прев... Оратор на площади орет, ну или на сцене....
11:43:26 07-06-2023
А если нет авто? Ну мало ли, нет средств, сил, здоровья, желания...- тогда вы просто существуете и вам уже ничего не нужно
11:44:32 07-06-2023
, зато куча советов, как просто везде на машине........ нытики в эфире, берегись !!!
11:47:20 07-06-2023
Жара через неделю сменится дождями и проблема сама собой решится )))
12:01:07 07-06-2023
гость (11:38:10 07-06-2023) Поляна с бурьяном, как вы говорите, будет зоной пикников, ту... Вангую через некоторое время новости с заголовком что участники пикников не выбрасывают за собой мусор и загадили площадку, а бегающие дети вырвали весь газон.
12:53:49 07-06-2023
Есть прекрасное место под огромное искусственное озеро - за ТЦ "Европа". Места там навалом, можно сделать пляж, глубины хорошие будут для прыжков с трамплинов. Есть места под раздевалки, душ. Можно установить точки общепита. Давайте уже администрация города Барнаула при поддержке Губернатора Виктора Петровича Томенко (ибо город один не потянет) займутся продвижением создания такого парка к 300-летию г. Барнаула. Он там явно просится многие годы.
17:21:31 07-06-2023
ыть (12:53:49 07-06-2023) Есть прекрасное место под огромное искусственное озеро - за ... Так ближе до пляжа доехать, чем тащиться по пробкам через весь город на ваше озеро!
18:12:48 07-06-2023
ыть (12:53:49 07-06-2023) Есть прекрасное место под огромное искусственное озеро - за ... Шония, Тайчер, Отмашкин, Комяков и т.д. не согласятся.
13:20:05 07-06-2023
под огромное искусственное озеро - за ТЦ "Европа" - чудак человек, вы видимо в проекты не очень. никто не будет трогать вечно изменчивый овраг. Или наивны до безобразия, что можно просто налить воды и вот вам пляж.
14:39:33 07-06-2023
Гость (13:20:05 07-06-2023) под огромное искусственное озеро - за ТЦ "Европа" - чудак че... Вы овраг то видели, он лет 10 не менялся глобально от слова совсем. Это не природный овраг, а рукотворный. Естественно просто так даже мухи не размножаются. Или вы по своей простоте думаете, что я вам инженерно-техническую документацию выдам, да еще и смету посчитаю. Воистину чудак))
15:02:28 07-06-2023
ыть (14:39:33 07-06-2023) Вы овраг то видели, он лет 10 не менялся глобально от слова ... Ага, рукотворный? А вырыли его студенты военной кафедры "политеха" в 70-80 годы прошлого века, так как там был учебный полигон АПИ. Не знаете не пишите, овраг наверное постарше Барнаула будет.
13:36:54 07-06-2023
10:25 Дмитрий: В чем проблема? 5 минут на авто из центра//////////// проблема в том, что не у всех есть авто! Теперь безлошадные должны сдохнуть?
13:50:06 07-06-2023
Теперь безлошадные должны сдохнуть? - ну не едьте никуда - дома же есть вода,наверное.
13:51:39 07-06-2023
проблема в том, что не у всех есть авто! ..Да.ВЫ.ЧТО а представляете лет 30-50 вообще ни у кого не было, почти и ничего. И никто не ныл и не жаловался.
14:48:36 07-06-2023
Гость (13:51:39 07-06-2023) проблема в том, что не у всех есть авто! ..Да.ВЫ.ЧТО а пред... На лисопед и на лапу....хошь на левую, хошь на правую....и никаких тебе спасателей, никаких кабинок с душем и раздевалкой и биотуалет натуральный ))))))
15:05:10 07-06-2023
Гость (14:48:36 07-06-2023) На лисопед и на лапу....хошь на левую, хошь на правую....и н... Только там загажено все капитально и народу в жару не продохнуть. Как то решил сдуру там спиннинг покидать, дак чего только не навылавливал, от разного тряпья и обуви до раздувшихся прокладок.
15:55:41 07-06-2023
Гость (15:05:10 07-06-2023) Только там загажено все капитально и народу в жару не продох... Да ладно ))) Там и рыбка на спиннинг ловится ))) Грязи конечно хватает, любим мы гадить((( А вообще "проток" много на том берегу, если не на машине, то можно хорошее тихое местечко найти.
14:22:06 07-06-2023
проблема в том, что не у всех есть авто! ..Да.ВЫ.ЧТО а представляете лет 30-50 вообще ни у кого не было, почти и ничего. И никто не ныл и не жаловался.///////////////Был пляж на Булыгино и автобусный маршрут. Ковш. В окрестных озёрах купались, в Пионерском и других. Теперь всюду частная территория.
15:02:31 07-06-2023
Гость (14:22:06 07-06-2023) проблема в том, что не у всех есть авто! ..Да.ВЫ.ЧТО а предс... А я пацаном на пляж на Обь ездил с Докучаево и ничего, не ныл. Да, долго, неудобно, еще и пешком через мост и потом по кустам. Нормально. На косу также ходили пешком от Речного, там нудистки загорали, голые, ради такого зрелища можно было и потопать немного :-)
16:04:37 07-06-2023
Гость (15:02:31 07-06-2023) А я пацаном на пляж на Обь ездил с Докучаево и ничего, не ны... Ключевое слово-пацаном) Мы в 25 с детьми у пап на шее пешком через мост через Обь туда-обратно каждый день. Сейчас мне тяжело обратно. А тогда все по плечу было
14:50:38 07-06-2023
Видела ли я овраг? видела миллион раз. Была ли я в комиссии по его обследованию? да 4 раза. Вывод был - овраг не стабилен и опасен, "Европа" может свалиться туда на раз. Еще вопросы есть?
15:40:11 07-06-2023
Гость (14:50:38 07-06-2023) Видела ли я овраг? видела миллион раз. Была ли я в комиссии ... Специалисту по оврагам))). У нас небоскребы на горе строят и на набережной прямо у воды и не сильно переживают, а ты про какой то овраг. Если немного вложится, то сделать зону отдыха с бассейном на этом месте много ума не надо.
16:07:47 07-06-2023
А вообще то конечно стыд и позор, город стоит на берегу одной из самых больших рек России и не могут (не хотят) найти хорошее место для приличного городского пляжа, каждой новой "лужи" в городе радуются.
16:57:39 07-06-2023
Гость (16:07:47 07-06-2023) А вообще то конечно стыд и позор, город стоит на берегу одно... на городской пляж только колхозники ходят. Нормальному человеку в этой толпе приматов делать нечего
16:42:28 07-06-2023
В далеких 55-56годах проллого века ,нам,пацанам тогда, разрешали купаться в бассейне.Только запрещали нырять.
18:41:27 07-06-2023
Владимир В. (16:42:28 07-06-2023) В далеких 55-56годах проллого века ,нам,пацанам тогда, разре... Да, забыл сказать, что бассейн тогда назывался "озеро Комсомольское"