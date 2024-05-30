Глава Минтруда Котяков: в России с 2026 года введут семейную налоговую выплату

Данная мера позволит поддержать порядка 4 млн семей по всей России — в них воспитываются свыше 10 млн детей

30 мая 2024, 23:45, ИА Амител

Беременная женщина / Фото: pxhere.com

С 2026 года в России начнет действовать новая налоговая выплата для семей с невысокими доходами, в которых воспитывают двоих и более детей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

Выплату будут предоставлять работающим гражданам, в семьях которых среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Им государство будет возвращать часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году.

"Выплаченный налог будет пересчитан по ставке 6%, а разница – возвращена гражданину. Для получения можно будет подать электронное заявление через "Госуслуги" или обратиться в клиентскую службу Социального фонда", – заявил глава ведомства Антон Котяков.

Данная мера поддержки позволит поддержать порядка 4 млн семей по всей России – в них воспитываются свыше 10 млн детей. При этом налоговую выплату не смогут получить родители, у которых есть задолженность по алиментам.