В Соцфонде объяснили, когда жители Алтайского края получат пенсии и пособия за май

В фонде напомнили, что выплата пенсий в регионе начинается не ранее 3-го числа месяца

02 мая 2024, 22:38, ИА Амител

Рублевые купюры / Фото: amic.ru

Жители Алтайского края получат пенсии за май и детские пособия за апрель в стандартные сроки. Об этом сообщает региональное отделение Социального фонда России.

В фонде напомнили, что выплата пенсий в Алтайском крае начинается не ранее 3-го числа месяца. Это правило касается как начисления средств на банковские карты, так и выплаты через почту. В этом году 2 и 3 мая являются рабочими, как и 4 мая в большинстве отделений почтовой связи. Таким образом, необходимости в досрочной выплате пенсий, как и правовых оснований, нет.

"Работающие родители выплату по уходу за ребенком до полутора лет за апрель также получат в установленную дату – до 8 мая", – отметила управляющая ОСФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.

Жителям Алтайского края напомнили, что безналичные выплаты осуществляют в единый день доставки. Получение пособий через "Почту России" происходит с 1-го по 25-е число в зависимости от графика работы конкретного отделения.