В Соцфонде объяснили, когда жители Алтайского края получат пенсии и пособия за май
В фонде напомнили, что выплата пенсий в регионе начинается не ранее 3-го числа месяца
02 мая 2024, 22:38, ИА Амител
Жители Алтайского края получат пенсии за май и детские пособия за апрель в стандартные сроки. Об этом сообщает региональное отделение Социального фонда России.
В фонде напомнили, что выплата пенсий в Алтайском крае начинается не ранее 3-го числа месяца. Это правило касается как начисления средств на банковские карты, так и выплаты через почту. В этом году 2 и 3 мая являются рабочими, как и 4 мая в большинстве отделений почтовой связи. Таким образом, необходимости в досрочной выплате пенсий, как и правовых оснований, нет.
"Работающие родители выплату по уходу за ребенком до полутора лет за апрель также получат в установленную дату – до 8 мая", – отметила управляющая ОСФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова.
Жителям Алтайского края напомнили, что безналичные выплаты осуществляют в единый день доставки. Получение пособий через "Почту России" происходит с 1-го по 25-е число в зависимости от графика работы конкретного отделения.
23:05:03 02-05-2024
- "управляющая ОСФР по Алтайскому краю Ольга Клиндухова." ===== Сома управляющая ОСФР - ой спасибо! А то бы голову ломал, когда за пенсией идти.
14:59:12 03-05-2024
пенсия 3го, принесли почему-то 2го. при этом еще сказали, что без компенсации (за жку). когда компенсацию принесут - не сказали (меня дома не было, а получатель пенсии затупил)