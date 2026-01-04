Глава СКР заинтересовался аварийным домом в Барнауле

Горожане пожаловались, что их не могут расселить из многоквартирного дома на улице Ярных

Следователь СК России / СКР / https://sledcom.ru/

Ситуация с расселением жильцов аварийного дома в Барнауле попала под личный контроль главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он запросил доклад о расследовании дела, сообщили в Информационном центре СК.

В СК России обратилась жительница Барнаула с жалобой на то, что ее и других жильцов дома на улице Ярных не переселяют, хотя здание 1944 года постройки официально признали аварийным еще в 2021 году из‑за критического износа конструкций.

При этом суд еще в сентябре прошлого года вынес решение в пользу заявительницы, а она сама неоднократно направляла обращения в ответственные органы, но благоустроенное жилье так и не получила, а конкретные сроки расселения до сих пор не обозначены. В связи с обращением возбуждено уголовное дело.

