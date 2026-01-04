Глава СКР заинтересовался аварийным домом в Барнауле
Горожане пожаловались, что их не могут расселить из многоквартирного дома на улице Ярных
04 января 2026, 08:39, ИА Амител
Ситуация с расселением жильцов аварийного дома в Барнауле попала под личный контроль главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он запросил доклад о расследовании дела, сообщили в Информационном центре СК.
В СК России обратилась жительница Барнаула с жалобой на то, что ее и других жильцов дома на улице Ярных не переселяют, хотя здание 1944 года постройки официально признали аварийным еще в 2021 году из‑за критического износа конструкций.
При этом суд еще в сентябре прошлого года вынес решение в пользу заявительницы, а она сама неоднократно направляла обращения в ответственные органы, но благоустроенное жилье так и не получила, а конкретные сроки расселения до сих пор не обозначены. В связи с обращением возбуждено уголовное дело.
Накануне Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из‑за протечки кровли в доме Барнаула. Речь идет о здании 1980 года постройки, расположенном на улице Парковой.
10:20:16 04-01-2026
Что за чудо? Бастрыкин сидит за три тысячи километров и все видит, что творится в Алтайском крае, а местные, как глухие и слепые.
12:12:34 04-01-2026
Маневренное жилье выдадут. Такое что не захочешь.
12:42:31 04-01-2026
Двойные стандарты.
А наш дом признали аварийным по поддельной экспертизе и мы не можем отстоять его...
90% собственников против сноса.
Снести хотят, т.к. место хорошее, мешает будущей застройке.
И тот же Бастрыкин отписался ничего не значащей отпиской.
13:14:29 04-01-2026
Просто надо вовремя управляющей компании производить ремонт зданий.
Не по выдуманным срокам, а по ситуации. Дома ещё могут простоять очень много лет, если УК будет производить ремонт вовремя.
Или выгоднее расселять жильцов в новые дома? Кто отслеживает состояние домов старше 60 лет в городе ? Кто отвечает за этот вопрос?
19:38:28 04-01-2026
Гость (13:14:29 04-01-2026) Просто надо вовремя управляющей компании производить ремонт ... Что за вопрос? Губернатор, если он не может организовать работу своих подчиненных.