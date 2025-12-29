Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из‑за протечки кровли в доме Барнаула

Речь идет о здании 1980 года постройки, расположенном на улице Парковой

29 декабря 2025, 16:30, ИА Амител

Александр Бастрыкин /Информационный центр СК России / телеграм-канал @infocentrskrf

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Барнауле. Поводом стали многочисленные жалобы граждан, распространившиеся в сети Интернет, сообщает ведомство.

Речь идет о доме 1980 года постройки, расположенном на улице Парковой. По словам жильцов, на протяжении восьми лет кровля здания разрушается и протекает, из‑за чего в помещениях постоянно образуется сырость. Граждане неоднократно обращались в профильные инстанции с просьбами организовать ремонт, однако, как утверждается, никаких действенных мер принято не было.

В СУ СК России по Алтайскому краю уже начата процессуальная проверка по данному факту. По итогам рассмотрения материалов Александр Бастрыкин дал поручение руководителю регионального управления Игорю Колесниченко возбудить уголовное дело. Кроме того, главе ведомства предписано представить доклад о ходе расследования – как на стадии предварительных результатов, так и по его завершении.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жительница Барнаула попросила помощи из-за "плачевного" состояния дома.