Обращались к Путину. Бастрыкин взял на карандаш проблему барнаульского дома без пандуса

Семья с ребенком-инвалидом не смогла заселиться в свою квартиру из-за отсутствия условий для лиц с ограниченными возможностями

25 декабря 2025, 15:40, ИА Амител

Мамы с колясками пользуются опасным автомобильным спуском / Скриншот из видео со страницы Народного фронта
Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на проблему жильцов многоквартирного дома в Барнауле. Здание ввели в эксплуатацию, но не сделали пандус и парковку. В результате один человек был травмирован, и одна семья не смогла заселиться в свое жилье, сообщает Информационный центр СК России.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Игоря Владимировича Колесниченко доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», – пишет ведомство.

Как ранее сообщал Народный фронт, в доме на Петра Сухова из-за отсутствия пандуса родителям с колясками приходится пользоваться крутым спуском для машин.

«Мало того, что спуск крутой, так его еще и не чистят. В конце ноября женщина упала и сломала левую плечевую кость. А семья с ребенком-инвалидом вообще вынуждена временно проживать по другому адресу», – написали активисты в своем Telegram-канале.  

Здание было сдано в эксплуатацию в прошлом году, но благоустройство территории и входных групп, а также строительство парковки остановилось, поскольку застройщик оказался близок к банкротству.  

Жители обращались на прямую линию президента, а Народный фронт направил письма к застройщику, в управляющую компанию и Госстройнадзор. В свою очередь, алтайские следователи возбудили уголовное дело. Теперь оно взято под контроль федеральным ведомством.

Также Александр Бастрыкин проследит за расследованием уголовного дела, возбужденного после гибели восьмилетней девочки в Новоалтайске. У ребенка остановилось сердце, а медики не смогли ее спасти из-за сломанного дефибриллятора.

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Avatar Picture
Гость

15:54:03 25-12-2025

Как же с такими нарушениями утвердили проект, выдали разрешение на строительство и приняли дом в эксплуатацию?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

16:43:03 25-12-2025

Гость (15:54:03 25-12-2025) Как же с такими нарушениями утвердили проект, выдали разреше... главное Бастрыкин на контроль взял....
А что скажут местные СК РФ ?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:32:53 26-12-2025

Гость (15:54:03 25-12-2025) Как же с такими нарушениями утвердили проект, выдали разреше... Этот дом на Смирнова-Сухова три года не могли сдать. Даже Путину писали, застройщика меняли... Называется: бери что дали, и радуйся.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:49:01 26-12-2025

еще про ремонты школ заинтересовались при обращении

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:34:09 26-12-2025

Да таких случаем миллион. У меня мама инвалид-колясочник 1-ой группы, живет в 9-этажке, никакого пандуса в подъезде нет и никто не собирается его делать. УК просто отмахивается от вопросов, им вообще наплевать.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:45:52 26-12-2025

Гость (09:34:09 26-12-2025) Да таких случаем миллион. У меня мама инвалид-колясочник 1-о... Квартиру поменять не судьба? Тебе пандус с 9 этажа сделать должны что ли?

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:59:41 26-12-2025

Гость (09:45:52 26-12-2025) Квартиру поменять не судьба? Тебе пандус с 9 этажа сделать ... Для тупых - пандус делается в подъезде, с 1-го этажа, усек, умник ?

  -9 Нравится
Ответить
