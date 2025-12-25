Обращались к Путину. Бастрыкин взял на карандаш проблему барнаульского дома без пандуса

Семья с ребенком-инвалидом не смогла заселиться в свою квартиру из-за отсутствия условий для лиц с ограниченными возможностями

25 декабря 2025, 15:40, ИА Амител

Мамы с колясками пользуются опасным автомобильным спуском / Скриншот из видео со страницы Народного фронта

Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на проблему жильцов многоквартирного дома в Барнауле. Здание ввели в эксплуатацию, но не сделали пандус и парковку. В результате один человек был травмирован, и одна семья не смогла заселиться в свое жилье, сообщает Информационный центр СК России.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Игоря Владимировича Колесниченко доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», – пишет ведомство.

Как ранее сообщал Народный фронт, в доме на Петра Сухова из-за отсутствия пандуса родителям с колясками приходится пользоваться крутым спуском для машин.

«Мало того, что спуск крутой, так его еще и не чистят. В конце ноября женщина упала и сломала левую плечевую кость. А семья с ребенком-инвалидом вообще вынуждена временно проживать по другому адресу», – написали активисты в своем Telegram-канале.

Здание было сдано в эксплуатацию в прошлом году, но благоустройство территории и входных групп, а также строительство парковки остановилось, поскольку застройщик оказался близок к банкротству.

Жители обращались на прямую линию президента, а Народный фронт направил письма к застройщику, в управляющую компанию и Госстройнадзор. В свою очередь, алтайские следователи возбудили уголовное дело. Теперь оно взято под контроль федеральным ведомством.

Также Александр Бастрыкин проследит за расследованием уголовного дела, возбужденного после гибели восьмилетней девочки в Новоалтайске. У ребенка остановилось сердце, а медики не смогли ее спасти из-за сломанного дефибриллятора.