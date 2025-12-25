Обращались к Путину. Бастрыкин взял на карандаш проблему барнаульского дома без пандуса
Семья с ребенком-инвалидом не смогла заселиться в свою квартиру из-за отсутствия условий для лиц с ограниченными возможностями
25 декабря 2025, 15:40, ИА Амител
Глава СК РФ Александр Бастрыкин обратил внимание на проблему жильцов многоквартирного дома в Барнауле. Здание ввели в эксплуатацию, но не сделали пандус и парковку. В результате один человек был травмирован, и одна семья не смогла заселиться в свое жилье, сообщает Информационный центр СК России.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Алтайскому краю Игоря Владимировича Колесниченко доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела», – пишет ведомство.
Как ранее сообщал Народный фронт, в доме на Петра Сухова из-за отсутствия пандуса родителям с колясками приходится пользоваться крутым спуском для машин.
«Мало того, что спуск крутой, так его еще и не чистят. В конце ноября женщина упала и сломала левую плечевую кость. А семья с ребенком-инвалидом вообще вынуждена временно проживать по другому адресу», – написали активисты в своем Telegram-канале.
Здание было сдано в эксплуатацию в прошлом году, но благоустройство территории и входных групп, а также строительство парковки остановилось, поскольку застройщик оказался близок к банкротству.
Жители обращались на прямую линию президента, а Народный фронт направил письма к застройщику, в управляющую компанию и Госстройнадзор. В свою очередь, алтайские следователи возбудили уголовное дело. Теперь оно взято под контроль федеральным ведомством.
Также Александр Бастрыкин проследит за расследованием уголовного дела, возбужденного после гибели восьмилетней девочки в Новоалтайске. У ребенка остановилось сердце, а медики не смогли ее спасти из-за сломанного дефибриллятора.
15:54:03 25-12-2025
Как же с такими нарушениями утвердили проект, выдали разрешение на строительство и приняли дом в эксплуатацию?
16:43:03 25-12-2025
Гость (15:54:03 25-12-2025) Как же с такими нарушениями утвердили проект, выдали разреше... главное Бастрыкин на контроль взял....
А что скажут местные СК РФ ?
06:32:53 26-12-2025
Гость (15:54:03 25-12-2025) Как же с такими нарушениями утвердили проект, выдали разреше... Этот дом на Смирнова-Сухова три года не могли сдать. Даже Путину писали, застройщика меняли... Называется: бери что дали, и радуйся.
00:49:01 26-12-2025
еще про ремонты школ заинтересовались при обращении
09:34:09 26-12-2025
Да таких случаем миллион. У меня мама инвалид-колясочник 1-ой группы, живет в 9-этажке, никакого пандуса в подъезде нет и никто не собирается его делать. УК просто отмахивается от вопросов, им вообще наплевать.
09:45:52 26-12-2025
Гость (09:34:09 26-12-2025) Да таких случаем миллион. У меня мама инвалид-колясочник 1-о... Квартиру поменять не судьба? Тебе пандус с 9 этажа сделать должны что ли?
09:59:41 26-12-2025
Гость (09:45:52 26-12-2025) Квартиру поменять не судьба? Тебе пандус с 9 этажа сделать ... Для тупых - пандус делается в подъезде, с 1-го этажа, усек, умник ?