Главная елка Барнаула зажжется вечером 26 декабря на площади Свободы

26 декабря 2025, 07:33, ИА Амител

Новогодний городок на площади Свободы / Фото: barnaul.org

В пятницу, 26 декабря, в 17:00 на площади Свободы в Барнауле состоится торжественное открытие главной городской новогодней елки. Высокая 32-метровая красавица, украшенная красными бантами, золотыми шарами и восьмиконечной звездой, установлена в историческом центре и уже создает праздничную атмосферу.

Подготовка центральной площадки полностью завершена. Вокруг ели развернулся целый световой городок с объемными цифрами "2026", световыми качелями, интерактивными колоннами, фигурами Деда Мороза и Снегурочки, зимней горкой и ярмарочными павильонами.

В честь открытия для жителей и гостей города подготовлена яркая шоу-программа "Здравствуй, Новый год!". На сцене выступят творческие коллективы Барнаула и артисты Алтайского государственного музыкального театра. Коллектив "Джуманджи" представит барабанное шоу с пиротехническими эффектами, а с наступающим праздником зрителей поздравят Дед Мороз и Снегурочка. Ровно в 17:00 будут зажжены огни не только на главной елке, но и на всех световых инсталляциях праздничного городка.