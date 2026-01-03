Как ходит общественный транспорт в Барнауле в новогодние праздники?
По расписанию выходного дня
03 января 2026, 07:30, ИА Амител
Общественный транспорт в Барнауле в новогодние праздники работает по особенному расписанию. Учитывая сокращение пассажиропотока, автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток на улицах краевой столицы будет значительно меньше. Такая ситуация происходит каждый год, не переживайте. Рассказываем, как ходят трамваи и автобусы в новогодние праздники и Рождество.
Как ходит транспорт в январские праздники?
Тут все зависит от даты. Например, 1 января количество утренних рейсов и плановое число автобусов сокращали на 50%, а 2 января – на 40%.
«С 3 по 12 января общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня», - рассказали в администрации Барнаула.
В праздники на улицах организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад, а также усилен контроль за своевременной очисткой от снега и наледи подъездных дорог, трамвайных путей, переездов, разворотных колец и конечных пунктов.
А как будет ходить транспорт в рождественскую ночь?
Если собираетесь идти на рождественскую службу, то ночью специально на линию выйдет электротранспорт и увезет вас из храмов. Расписание появится на сайте мэрии чуть позже.
08:08:26 26-12-2025
/общественный транспорт ходит примерно до девяти вечера/
Позорище. Регулярно бываю в Питере, неоднократно уезжал в первом часу ночи без каких либо проблем
09:21:15 26-12-2025
Да далеко ходить не надо, в 23.30 я в Новосибе спокойно уезжал на автобусе. И у них это в порядке вещей. А у нас то почему общественный транспорт на таком расслабоне ? Он так то для людей создан, а не люди для него.
08:39:49 26-12-2025
после восьми вечера пешком? не реально ст трранспортом в Барнео в последние три года полная ****
а ведь цены за проезд регулярно повышают!
09:18:53 26-12-2025
При Союзе трамваи точно ходили до 1 ночи и с 5 утра. А сейчас после 20.00 уже сложно уехать, а после 21.00 уже только такси. Спасибо нашей администрации, вы с каждым годом делаете ситуацию в городе все хуже и хуже.
12:00:31 26-12-2025
Позорняк то какой ! При советском союзе трамвайчики ездили до 1 часу ночи и в 5 утра снова вперед.
17:40:03 27-12-2025
Совсем обнаглели. Общественный транспорт ходит плохо. На работу приезжаешь с опозданием. Спрашиваешь почему у них на пути задержки и интервалы большие? В ответ слышишь. Не нравится, ездите на такси. Надо штрафы выписывать таким хозяевам транспортным компаниям с учётом их работы. А то цены взинчивают на проезд ни какой ответственности. Безалаберность и халатность вот их работа.
17:57:30 27-12-2025
Галина. (17:40:03 27-12-2025) Совсем обнаглели. Общественный транспорт ходит плохо. На раб... Ходи пешком.
10:55:29 31-12-2025
Не переживайте, в новогоднюю ночь и после транспорт ходить не будет.
16:17:19 31-12-2025
Нет транспорта - нет проблем!))
08:07:52 03-01-2026
«С 3 по 12 января общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня», ------- надеюсь, это описка? 12 января уже снова арбайтен 😔
12:34:41 03-01-2026
Видно, что администрация города работает в праздники не покладая рук. Минусит вполне здравые и справедливые комменты
13:12:45 03-01-2026
Хоть сознайтесь, кто минусует, прихвостни транспортного комитета?
18:40:10 03-01-2026
Первых рейсов не делают, про последние и не знают, что они должны быть, а ведь стоимость билетов рассчитывается с учетом всех рейсов, в том числе И САМЫХ ПОЗДНИХ С МАЛЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ПАССАЖИРОВ. Тогда почему они клянчат повышения стоимости?