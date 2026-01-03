Как ходит общественный транспорт в Барнауле в новогодние праздники?

По расписанию выходного дня

03 января 2026, 07:30, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: сообщество любителей транспорта в Барнауле

Общественный транспорт в Барнауле в новогодние праздники работает по особенному расписанию. Учитывая сокращение пассажиропотока, автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток на улицах краевой столицы будет значительно меньше. Такая ситуация происходит каждый год, не переживайте. Рассказываем, как ходят трамваи и автобусы в новогодние праздники и Рождество.

Как ходит транспорт в январские праздники?

Тут все зависит от даты. Например, 1 января количество утренних рейсов и плановое число автобусов сокращали на 50%, а 2 января – на 40%.

«С 3 по 12 января общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня», - рассказали в администрации Барнаула.

В праздники на улицах организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад, а также усилен контроль за своевременной очисткой от снега и наледи подъездных дорог, трамвайных путей, переездов, разворотных колец и конечных пунктов.

А как будет ходить транспорт в рождественскую ночь?

Если собираетесь идти на рождественскую службу, то ночью специально на линию выйдет электротранспорт и увезет вас из храмов. Расписание появится на сайте мэрии чуть позже.