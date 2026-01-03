НОВОСТИТранспорт

Как ходит общественный транспорт в Барнауле в новогодние праздники?

По расписанию выходного дня

03 января 2026, 07:30, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: сообщество любителей транспорта в Барнауле
Трамвай в Барнауле / Фото: сообщество любителей транспорта в Барнауле

Общественный транспорт в Барнауле в новогодние праздники работает по особенному расписанию. Учитывая сокращение пассажиропотока, автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток на улицах краевой столицы будет значительно меньше. Такая ситуация происходит каждый год, не переживайте. Рассказываем, как ходят трамваи и автобусы в новогодние праздники и Рождество.

Как ходит транспорт в январские праздники?

Тут все зависит от даты. Например, 1 января количество утренних рейсов и плановое число автобусов сокращали на 50%, а 2 января – на 40%.

«С 3 по 12 января общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня», - рассказали в администрации Барнаула.

В праздники на улицах организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад, а также усилен контроль за своевременной очисткой от снега и наледи подъездных дорог, трамвайных путей, переездов, разворотных колец и конечных пунктов.

А как будет ходить транспорт в рождественскую ночь?

Если собираетесь идти на рождественскую службу, то ночью специально на линию выйдет электротранспорт и увезет вас из храмов. Расписание появится на сайте мэрии чуть позже.

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в Барнауле в новогодние праздники

В первый день 2026 года рейсов станет вдвое меньше, во второй — сократят на 40%, а с 3 января введут расписание выходного дня
Барнаул общественный транспорт Новый год
Комментарии 13

Гость
Гость

08:08:26 26-12-2025

/общественный транспорт ходит примерно до девяти вечера/
Позорище. Регулярно бываю в Питере, неоднократно уезжал в первом часу ночи без каких либо проблем

  -29 Нравится
Ответить
Гость
Гость

09:21:15 26-12-2025

Да далеко ходить не надо, в 23.30 я в Новосибе спокойно уезжал на автобусе. И у них это в порядке вещей. А у нас то почему общественный транспорт на таком расслабоне ? Он так то для людей создан, а не люди для него.

  -29 Нравится
Ответить
Гость
Гость

08:39:49 26-12-2025

после восьми вечера пешком? не реально ст трранспортом в Барнео в последние три года полная ****
а ведь цены за проезд регулярно повышают!
а ведь цены за проезд регулярно повышают!

  -28 Нравится
Ответить
Гость
Гость

09:18:53 26-12-2025

При Союзе трамваи точно ходили до 1 ночи и с 5 утра. А сейчас после 20.00 уже сложно уехать, а после 21.00 уже только такси. Спасибо нашей администрации, вы с каждым годом делаете ситуацию в городе все хуже и хуже.

  -22 Нравится
Ответить
Гость
Гость

12:00:31 26-12-2025

Позорняк то какой ! При советском союзе трамвайчики ездили до 1 часу ночи и в 5 утра снова вперед.

  -44 Нравится
Ответить
Галина.
Галина.

17:40:03 27-12-2025

Совсем обнаглели. Общественный транспорт ходит плохо. На работу приезжаешь с опозданием. Спрашиваешь почему у них на пути задержки и интервалы большие? В ответ слышишь. Не нравится, ездите на такси. Надо штрафы выписывать таким хозяевам транспортным компаниям с учётом их работы. А то цены взинчивают на проезд ни какой ответственности. Безалаберность и халатность вот их работа.

  -33 Нравится
Ответить
Гость
Гость

17:57:30 27-12-2025

Галина. (17:40:03 27-12-2025) Совсем обнаглели. Общественный транспорт ходит плохо. На раб... Ходи пешком.

  18 Нравится
Ответить
Гость
Гость

10:55:29 31-12-2025

Не переживайте, в новогоднюю ночь и после транспорт ходить не будет.

  -41 Нравится
Ответить
Гость
Гость

16:17:19 31-12-2025

Нет транспорта - нет проблем!))

  -48 Нравится
Ответить
Гость
Гость

08:07:52 03-01-2026

«С 3 по 12 января общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня», ------- надеюсь, это описка? 12 января уже снова арбайтен 😔

  -32 Нравится
Ответить
Гость
Гость

12:34:41 03-01-2026

Видно, что администрация города работает в праздники не покладая рук. Минусит вполне здравые и справедливые комменты

  -28 Нравится
Ответить
Гость
Гость

13:12:45 03-01-2026

Хоть сознайтесь, кто минусует, прихвостни транспортного комитета?

  -28 Нравится
Ответить
гость
гость

18:40:10 03-01-2026

Первых рейсов не делают, про последние и не знают, что они должны быть, а ведь стоимость билетов рассчитывается с учетом всех рейсов, в том числе И САМЫХ ПОЗДНИХ С МАЛЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ПАССАЖИРОВ. Тогда почему они клянчат повышения стоимости?

  -29 Нравится
Ответить
