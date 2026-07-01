Главное блюдо города. В Барнауле выбирают гастрономический символ

Рецепты для конкурса принимают до 19 июля 2026 года

01 июля 2026, 09:00, ИА Амител erid: 2W5zFHJ1wiH

Блюдо / Изображение сгенерировано с помощью AI-помощника Manus 1.6

В Барнауле стартовал конкурс "Блюдо города". Жителям предлагают назвать рецепт, который, по их мнению, лучше всего передает характер краевой столицы и может стать ее гастрономическим символом. Идеи принимают до 19 июля 2026 года на сайте конкурса.

Каким может стать вкус Барнаула?

Барнаул вырос из заводского поселка и был когда-то одним из крупных промышленных центров страны. У города есть свой культурно-исторический облик, улицы, характер и связь с природой Алтайского края.

На местную кухню всегда влияли бескрайние поля, чистые горные реки и богатство сибирской природы. Все это определяло не только быт, но и культуру питания в регионе. Организаторы считают, что ответ на вопрос о вкусе Барнаула могут дать сами жители. Именно они с детства знают, чем пропитан дух города и какие блюда ближе всего к жизни алтайских семей.

Дополнительным поводом для конкурса стало предложение Минпромторга разработать стандарт русской кухни. По мнению организаторов, сейчас подходящее время, чтобы говорить о культурном коде и самобытности через простые, понятные и любимые блюда.

Как пройдет конкурс?

До 19 июля 2026 года барнаульцы могут направить название блюда или его рецепт. После этого пять самых популярных вариантов войдут в шорт-лист. Голосование за лучшее блюдо продлится с 27 июля по 16 августа 2026 года.

Итоги конкурса организаторы объявят на торжественном мероприятии. Там гости смогут попробовать выбранное "Блюдо города".

Организатором конкурса выступила сеть фермерских кафе "Вилка Ложка", которая поддерживает культуру приготовления блюд, близких к домашней кухне, более 20 лет. Первое заведение в Барнауле открыли в 2005 году. Там отмечают, что у каждого города есть не только исторические места и узнаваемые символы, но и свой вкус. Ленинградскую область часто связывают с корюшкой, Казань — с эчпочмаком и чак-чаком, Красноярск — с дичью под соусом из таежных ягод. Теперь свой гастросимвол хотят найти и для Барнаула.

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