Поезд Деда Мороза в 2024 году не приедет в Барнаул
РЖД опубликовали праздничный маршрут
22 октября 2024, 10:15, ИА Амител
Российские железные дороги показали маршрут, по которому проедет новогодний поезд Деда Мороза. В Барнаул в 2024 году он не прибудет.
В этом году передвижная резиденция Деда Мороза отправится в путешествие 11 ноября из Великого Устюга. Первое представление состоится 19 ноября в городе Тайшете Иркутской области, на нулевом километре Байкало-Амурской магистрали.
"Состав проедет почти 30 тысяч километров и сделает остановки более чем в 60 городах Сибири, Дальнего Востока, Урала, Севера и европейской части России. Он пройдет по всему БАМу и, если позволит погода, доберется на пароме до Сахалина. 11 января 2025 года поезд Деда Мороза вернется в Великий Устюг", – сказано в сообщении.
В составе будут паровоз серии П-36 и редкий ретроэлектровоз серии ВЛ-82м. В поезде есть салон-приемная, вагоны с квестами, кукольным театром, сувенирной лавкой, буфетом и рестораном.
Продажа билетов в городах с программой более двух часов начнется 22 октября в 09:00 по московскому времени. Приобрести их можно будет только на официальном сайте РЖД.
10:19:01 22-10-2024
Слава Богу, что этот надуватель пройдет лесом.
10:20:59 22-10-2024
Дед уже который год на Барнаул забил .
Нас походу уже вычеркнули из РФ ?
Как отстающих
10:25:34 22-10-2024
не нужны нам тут обманщики
11:34:02 22-10-2024
Гость (10:19:01 22-10-2024) Слава Богу, что этот надуватель пройдет лесом.... почему ????чем же он надувает ?? на нём можно убежать в другой город ! на нем наверняка есть что-то хорошее ,ты посмотри ,сколько недовольных людей,пора прекращать им слать подарки
11:43:26 22-10-2024
Татьяна (11:34:02 22-10-2024) почему ????чем же он надувает ?? на нём можно убежать в друг... вот бы ещё ранее подаренные изъять.
10:26:57 22-10-2024
Как дальше жить? Желания можно не загадывать?
10:29:08 22-10-2024
Вот так и верь в Деда Мороза...
11:04:30 22-10-2024
мне всегда Снегурочка больше нравилась.
и полялякать, и то-се...
11:26:09 22-10-2024
Мусик (11:04:30 22-10-2024) мне всегда Снегурочка больше нравилась.и полялякать, и т... Мусик, да ты прям ребенок еще.
11:34:30 22-10-2024
Гость (11:26:09 22-10-2024) Мусик, да ты прям ребенок еще.... Снегурочки с детями не то-сё.
11:23:43 22-10-2024
Приедет корейский бронепоезд.
16:49:19 22-10-2024
ну не приедет и не приедет
- Санта Клаус его заменит
10:00:53 23-10-2024
У нас будет свой Дед мороз с блек Джеком и ш....и. Это чисто коммерческий проект РЖД. Риск им не нужен