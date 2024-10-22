Поезд Деда Мороза в 2024 году не приедет в Барнаул

РЖД опубликовали праздничный маршрут

22 октября 2024, 10:15, ИА Амител

Маршрут поезда Деда Мороза / Фото: РЖД

Российские железные дороги показали маршрут, по которому проедет новогодний поезд Деда Мороза. В Барнаул в 2024 году он не прибудет.

В этом году передвижная резиденция Деда Мороза отправится в путешествие 11 ноября из Великого Устюга. Первое представление состоится 19 ноября в городе Тайшете Иркутской области, на нулевом километре Байкало-Амурской магистрали.

"Состав проедет почти 30 тысяч километров и сделает остановки более чем в 60 городах Сибири, Дальнего Востока, Урала, Севера и европейской части России. Он пройдет по всему БАМу и, если позволит погода, доберется на пароме до Сахалина. 11 января 2025 года поезд Деда Мороза вернется в Великий Устюг", – сказано в сообщении.

В составе будут паровоз серии П-36 и редкий ретроэлектровоз серии ВЛ-82м. В поезде есть салон-приемная, вагоны с квестами, кукольным театром, сувенирной лавкой, буфетом и рестораном.

Продажа билетов в городах с программой более двух часов начнется 22 октября в 09:00 по московскому времени. Приобрести их можно будет только на официальном сайте РЖД.