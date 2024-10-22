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Поезд Деда Мороза в 2024 году не приедет в Барнаул

РЖД опубликовали праздничный маршрут

22 октября 2024, 10:15, ИА Амител

Маршрут поезда Деда Мороза / Фото: РЖД
Маршрут поезда Деда Мороза / Фото: РЖД

Российские железные дороги показали маршрут, по которому проедет новогодний поезд Деда Мороза. В Барнаул в 2024 году он не прибудет.

В этом году передвижная резиденция Деда Мороза отправится в путешествие 11 ноября из Великого Устюга. Первое представление состоится 19 ноября в городе Тайшете Иркутской области, на нулевом километре Байкало-Амурской магистрали.

"Состав проедет почти 30 тысяч километров и сделает остановки более чем в 60 городах Сибири, Дальнего Востока, Урала, Севера и европейской части России. Он пройдет по всему БАМу и, если позволит погода, доберется на пароме до Сахалина. 11 января 2025 года поезд Деда Мороза вернется в Великий Устюг", – сказано в сообщении.

В составе будут паровоз серии П-36 и редкий ретроэлектровоз серии ВЛ-82м. В поезде есть салон-приемная, вагоны с квестами, кукольным театром, сувенирной лавкой, буфетом и рестораном.

Продажа билетов в городах с программой более двух часов начнется 22 октября в 09:00 по московскому времени. Приобрести их можно будет только на официальном сайте РЖД. 

Барнаул Новый год

Комментарии 13

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Гость

10:19:01 22-10-2024

Слава Богу, что этот надуватель пройдет лесом.

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Гость

10:20:59 22-10-2024

Дед уже который год на Барнаул забил .
Нас походу уже вычеркнули из РФ ?
Как отстающих

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Гость

10:25:34 22-10-2024

не нужны нам тут обманщики

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Татьяна

11:34:02 22-10-2024

Гость (10:19:01 22-10-2024) Слава Богу, что этот надуватель пройдет лесом.... почему ????чем же он надувает ?? на нём можно убежать в другой город ! на нем наверняка есть что-то хорошее ,ты посмотри ,сколько недовольных людей,пора прекращать им слать подарки

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Мусик

11:43:26 22-10-2024

Татьяна (11:34:02 22-10-2024) почему ????чем же он надувает ?? на нём можно убежать в друг... вот бы ещё ранее подаренные изъять.

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Гость

10:26:57 22-10-2024

Как дальше жить? Желания можно не загадывать?

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Гость

10:29:08 22-10-2024

Вот так и верь в Деда Мороза...

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Мусик

11:04:30 22-10-2024

мне всегда Снегурочка больше нравилась.
и полялякать, и то-се...

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Гость

11:26:09 22-10-2024

Мусик (11:04:30 22-10-2024) мне всегда Снегурочка больше нравилась.и полялякать, и т... Мусик, да ты прям ребенок еще.

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Мусик

11:34:30 22-10-2024

Гость (11:26:09 22-10-2024) Мусик, да ты прям ребенок еще.... Снегурочки с детями не то-сё.

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Гость

11:23:43 22-10-2024

Приедет корейский бронепоезд.

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Гость

16:49:19 22-10-2024

ну не приедет и не приедет
- Санта Клаус его заменит

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Мистер Фримен

10:00:53 23-10-2024

У нас будет свой Дед мороз с блек Джеком и ш....и. Это чисто коммерческий проект РЖД. Риск им не нужен

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