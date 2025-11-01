Главную новогоднюю елку в Барнауле планируют открыть 26 декабря на площади Свободы
Там же возведут новогодний городок
01 ноября 2025, 14:15, ИА Амител
Главную городскую елку в 2025 году планируется открыть 26 декабря в 17:00 на площади Свободы, сообщает мэрия.
«Для организации концертно-театрализованного представления будет смонтирована сборно-разборная сцена, оснащенная двумя светодиодными экранами», – рассказали в администрации.
Перекрыть площадь Свободы для движения транспорта в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий планируется с 5 декабря.
На площади возведут новогодний городок. Поставка всех праздничных атрибутов, необходимых для праздничного оформления площадки, ожидается не позднее 10 декабря. Работы по демонтажу городка начнутся 31 января, завершатся к 4 февраля.
Одновременно с открытием городской елки планируется организовать новогодние мероприятия на традиционных районных площадках. Праздничное оформление там появится до 15 декабря.
Ранее amic.ru подробно рассказал, как в Барнауле отпразднуют Новый год и Рождество: елка, зимний городок и концерты.
21:34:02 01-11-2025
короче без елки людей оставили опять. люди туда не поедут. деньги на ветер.
09:43:38 02-11-2025
А нельзя как-нибудь обойтись без перекрытия транспортных магистралей? То на Сахарова перекрывали, теперь на пл. Свободы? В городе нет ни одной площадки поставить ёлку без перекрытия? И ёлку - не этот "вигвам" а настоящую, из леса. Во многих городах ставят натуральные ёлки, включая Москву.
18:36:17 02-11-2025
В центре-то будет елка или всем на старый базар предлагаете переться?
19:10:23 02-11-2025
Гость (18:36:17 02-11-2025) В центре-то будет елка или всем на старый базар предлагаете ... Идиоты... Общественному транспорту косяков наделали, а народу на елке будет меньше чем на прошлый НГ на Сахарова. Сами себя хоронят под своим туркластером...