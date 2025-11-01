Там же возведут новогодний городок

01 ноября 2025, 14:15, ИА Амител

Новогодняя елка в Барнауле / Фото: amic.ru

Главную городскую елку в 2025 году планируется открыть 26 декабря в 17:00 на площади Свободы, сообщает мэрия.

«Для организации концертно-театрализованного представления будет смонтирована сборно-разборная сцена, оснащенная двумя светодиодными экранами», – рассказали в администрации.

Перекрыть площадь Свободы для движения транспорта в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий планируется с 5 декабря.

На площади возведут новогодний городок. Поставка всех праздничных атрибутов, необходимых для праздничного оформления площадки, ожидается не позднее 10 декабря. Работы по демонтажу городка начнутся 31 января, завершатся к 4 февраля.

Одновременно с открытием городской елки планируется организовать новогодние мероприятия на традиционных районных площадках. Праздничное оформление там появится до 15 декабря.

