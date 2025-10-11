НОВОСТИОбщество

Власти Барнаула начали подготовку к празднованию Нового года

Начался поиск подрядчиков, которые украсят город к главному празднику

11 октября 2025, 16:10, ИА Амител

Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле полным ходом идет подготовка к празднованию Нового года. Администрация города объявила о начале конкурсного отбора поставщиков услуг и подрядчиков. Соответствующее уведомление опубликовано на портале государственных закупок.

С 28 декабря по 14 января 2026 года на площади Свободы будет работать новогодняя ярмарка, включающая шесть торговых точек. Жителей и гостей города также ждет тематическая фотозона, украшенная елочными игрушками из экологически чистых материалов. Общая стоимость организации ярмарки оценивается в 560,5 тысячи рублей.

Во всех районах Барнаула установят праздничные ели. В Ленинском районе центральная елка будет расположена на площади Мира. В Индустриальном районе праздничная программа развернется в Парке спорта Алексея Смертина, где зрителей ждут выступления ведущих, аниматоров в образах сказочных героев, вокалистов и творческих коллективов. В Октябрьском районе местом проведения основных торжеств станет площадь имени 5-й Гвардейской Городской стрелковой дивизии. В поселке Южном перед ДК "Южный" организуют снежный городок, стоимость создания которого превысит 1 миллион рублей.

Украшение Барнаула к Новому году / Фото: amic.ru

Снежинки и звезды. Как украсят два района Барнаула на Новый год — 2026

На украшение Железнодорожного и Октябрьского районов Барнаула власти намерены потратить 3,5 млн рублей
НОВОСТИОбщество

Барнаул праздники Новый год

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

20:02:14 11-10-2025

На салюты, мишуру, деньги есть, а на освещение до реабилитационного центра для инвалидов на Тихонова - денех нету

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:18:07 11-10-2025

У них три праздника (день города, День Победы, и Новый год)
И один салют который нужно до конца года освоить. Иначе на следующий год бюджет урежут.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

00:57:27 12-10-2025

Все уже сделано, теперь готовимся к празднованию НГ.

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров