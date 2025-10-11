Власти Барнаула начали подготовку к празднованию Нового года

Начался поиск подрядчиков, которые украсят город к главному празднику

11 октября 2025, 16:10, ИА Амител

Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле полным ходом идет подготовка к празднованию Нового года. Администрация города объявила о начале конкурсного отбора поставщиков услуг и подрядчиков. Соответствующее уведомление опубликовано на портале государственных закупок.

С 28 декабря по 14 января 2026 года на площади Свободы будет работать новогодняя ярмарка, включающая шесть торговых точек. Жителей и гостей города также ждет тематическая фотозона, украшенная елочными игрушками из экологически чистых материалов. Общая стоимость организации ярмарки оценивается в 560,5 тысячи рублей.

Во всех районах Барнаула установят праздничные ели. В Ленинском районе центральная елка будет расположена на площади Мира. В Индустриальном районе праздничная программа развернется в Парке спорта Алексея Смертина, где зрителей ждут выступления ведущих, аниматоров в образах сказочных героев, вокалистов и творческих коллективов. В Октябрьском районе местом проведения основных торжеств станет площадь имени 5-й Гвардейской Городской стрелковой дивизии. В поселке Южном перед ДК "Южный" организуют снежный городок, стоимость создания которого превысит 1 миллион рублей.