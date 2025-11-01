Елка, зимний городок и концерты. Как в Барнауле отпразднуют Новый год и Рождество

Центром притяжения жителей краевой столицы станет площадь Свободы

01 ноября 2025, 13:30, ИА Амител

Новый год в Барнауле / Фото: amic.ru

Зимний городок, концерты, спектакли, катки, аттракционы, а также другие интересные локации и мероприятия ждут жителей Барнаула в декабре. Городские власти обсудили, как в краевой столице будут праздновать Новый год и Рождество. Заседание организационного комитета провел глава города Вячеслав Франк, сообщили в пресс-службе мэрии.

В заседании участвовали председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, генеральный директор ООО "Классика", общественный советник главы города по вопросам градостроительства и архитектуры Александр Деринг, представители УМВД России по Барнаулу, Совета женщин при главе Барнаула, руководители Общественной палаты Барнаула, заместители главы администрации города, главы администраций районов и руководители профильных комитетов.

Заседание оргкомитета / Фото: barnaul.org

Где построят новогодний городок?

Главную городскую елку, украшенную шарами и бантами, поставят на площади Свободы. Там же возведут новогодний городок с большой горкой, фигурами Деда Мороза и Снегурочки, лабиринтами, световыми колоннами и другими украшениями.

«В новогоднем городке будет установлена большая горка с двумя скатами, а также фигуры Деда Мороза и Снегурочки, еще порядка 30 светодинамических фигур, больше десятка интерактивных световых колонн, световые качели "Колокольчик", "Балансир", стены "Барабаны", "Движение", конструкции "Кубик", "Домино". Ожидаем поставку всех праздничных атрибутов не позднее 10 декабря», – рассказал председатель комитета по благоустройству города Петр Воронков.

Демонтировать городок планируют с 31 января по 4 февраля.

Когда перекроют движение по площади Свободы?

По предварительным данным, проезд на площади Свободы перекроют 5 декабря. Временные схемы движения пока разрабатывают. Значительных изменений в работе общественного транспорта не предвидится, отметил председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

Когда откроют главную городскую елку?

26 декабря в 17:00. В этот день на площади Свободы покажут концертно-театрализованное представление.

«Одновременно с открытием городской елки предлагаем организовать новогодние мероприятия на традиционных районных площадках», – поделился планами руководитель комитета по культуре Валерий Паршков.

Праздничные мероприятия здесь будут проходить с 31 декабря по 11 января.

Как украсят город к Новому году?

О разработке концепции праздничного оформления Барнаула доложил председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Роман Тасюк. С его слов, к предстоящим праздникам краевую столицу украсят плакатами по мотивам традиционной русской культуры, народных сказок и известных песен советской эпохи.

При оформлении задействуют более 100 рекламных поверхностей, а также живописные панно, надувные, ледяные, снежные и световые скульптуры, светодиодные сетки, прожекторы, искусственные ели и другие украшения.

«Основными зонами праздничного оформления предлагается определить въезд по Правобережному, Новосибирскому, Змеиногорскому, Павловскому трактам; основные магистральные улицы города; площадки проведения городских и районных праздничных мероприятий; площади Свободы, Октября, Ветеранов, Победы, Баварина, Мира, привокзальную площадь, площадь у здания аэропорта; набережную Оби; пешеходную зону улицы Мало-Тобольской; территории торговых комплексов, объектов культуры и спорта, городские парки. Также предлагается разместить праздничное оформление на второстепенных улицах города», – сообщил подробности Роман Тасюк.

Празднично оформить новогодние площадки, учреждения и предприятия намерены до 15 декабря. Снять украшения хотят к 12 февраля 2026 года.

Какие праздничные мероприятия пройдут в Барнауле?

20-21 декабря в Барнаульской детской музыкальной школе № 2 пройдет традиционный городской рождественский конкурс юных пианистов "Декабренок".

С 23 декабря по 14 января с концертами выступят Барнаульский духовой оркестр, Русский камерный оркестр, Барнаульский академический хор и Барнаульский детский хор.

На каникулах в краевом театре драмы, Молодежном театре Алтая, Музыкальном театре, алтайской филармонии, театре кукол "Сказка" и в концертном зале "Сибирь" покажут премьерные и уже полюбившиеся зрителям спектакли, а также концертные программы и представления. Барнаульские кинотеатры с декабря по январь выпустят в прокат премьерные киноленты, которые можно будет посмотреть всей семьей.

Кроме того, в детских школах искусств пройдут новогодние выставки художественных работ и декоративно-прикладного творчества. В библиотеках состоятся тематические книжные выставки, семейные игровые программы, мастер-классы и творческие мастерские.

Как отметят Новый год в парках и пригороде?

В парках культуры и отдыха "Арлекино", "Эдельвейс" и "Экстрим" откроют катки. В Центральном парке установят большую елку перед сценической площадкой и запустят 12 аттракционов для катания, а также поставят три ярмарочных павильона с едой и горячими напитками.

В пригородной зоне снежные городки откроют у Дворца культуры "Южный", Дома культуры "Центральный", клуба в селе Гоньба и Научногородокского клубного объединения. Жителям поселков Березовка, Ягодное, Бельмесево и Черницк, а также микрорайонов Новосиликатный и Затон покажут театрализованные представления.

Итоги оргкомитета подвел глава города Вячеслав Франк. Он поручил проработать измененную схему движения транспорта, а также проинформировать о новогодних мероприятиях как можно больше барнаульцев.