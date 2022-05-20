Путепровод на пр. Ленина в Барнауле закрывают, как будем ездить и как ходить? Ответы на самые главные вопросы

Вечером 20 мая в Барнауле с 22:00 часов до 22 мая включительно прекратится движение трамвайных маршрутов № 1 и № 4. Это связано с монтажом разворотного кольца в районе ТЦ «Пионер». Напомним, в городе началась масштабная реконструкция путепроводов в районе Нового рынка, которая продолжится полтора года — до 30 ноября 2023 года. В преддверии начала главной городской стройки последних лет amic.ru отвечает на вопросы о «реконструкции века» и о том, как теперь будет ходить транспорт.

Что будут реконструировать и зачем вообще это нужно?

Ремонтировать будут два путепровода — трёхпролётный и восьмипролётный — на проспекте Ленина рядом с ТЦ «Пионер». Реконструкция будет продолжаться круглый год — и зимой, и летом, следует из документации на сайте «Госуслуги». Закончат ремонт в ноябре 2023 года.

За работы отвечает «Дорожно-строительное управление № 4» (ДСУ №4).

Ремонтируют мост, конечно, не для красоты. Сделать это уже давно необходимо — он в аварийном состоянии. Ещё в феврале 2022 года на совещании в мэрии замглавы барнаульской администрации по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев объяснял, что у объекта имеются трещины длиной от 0,5 до 1,7 метра. В отдельных местах присутствует «отстояние бетона» и коррозия арматуры.

Кроме того, нарушена герметичность двухсторонних швов моста, не хватает высоты парапетного ограждения, оно проваливается в конструкции. Состояние тротуаров на мосту сейчас плохое, бетон тротуарных блоков разрушается, а толщина дорожной одежды превышает норму. Поэтому, как видите, ремонт крайне необходим.

И что в итоге будет сделано?

Ремонт будет основательным. Старые путепроводы полностью снесут и построят новые. По проекту, число пролётов у путепроводов сократится. Увеличится количество полос для движения транспорта — значит, будет больше пропускная способность моста. Обособленные трамвайные пути останутся. Кроме того, на объекте появятся тротуары и новая инфраструктура. Рабочие оборудуют контактную сеть городского электротранспорта, обновят теплосети и поставят на них электрохимическую защиту, установят новые светофоры, освещение, сети связи, электроснабжения и так далее.

В целом работы обойдутся в 1,7 млрд рублей. Миллиард из этой суммы придётся на 2022 год, а 700 млн рублей — на 2023 год. При этом чиновники обещают, что рост цен не приведёт к серьёзному подорожанию стоимости стройки.

Но если мост закроют для движения, в городе будут огромные пробки. Как собираются с ними бороться?

Да, на время ремонта движение по мосту будет закрыто для всех видов транспорта и для пешеходов. Некоторые трудности, конечно, будут. Чтобы избежать пробок, жителей города призывают пересесть с личных автомобилей на общественный пассажирский транспорт. Для него придумали специальную схему движения, которая позволит избежать заторов на дорогах.

Во-первых, организовали выделенные полосы для общественного транспорта. Они появились на центральных улицах города, а именно — по чётной стороне проспекта Ленина (от улицы Партизанской до площади Октября) и по той же стороне проспекта Калинина (от площади Октября до улицы Цеховой). На этих участках рабочие установили дорожные знаки, в том числе и ограничивающие остановку и стоянку машин, и нанесли разметку термопластиком.

Обычным автомобилям движение по выделенным полосам запрещено. Так что автобусы простаивать в пробках в этом районе не будут. За соблюдением правила следят экипажи ДПС, в июле у полос ещё появятся камеры фото- и видеофиксации.

Для трамваев на улице Челюскинцев рабочие обособили трамвайные пути с помощью сигнальных дорожных столбиков. Сделано это для того, чтобы машины не заезжали на трамвайное полотно и не создавали затор во время пробок. Трамвайные «выделенки» появились от улицы Партизанской до улицы Победной по чётной стороне и от проспекта Строителей до улицы Молодёжной — по нечётной. Кроме того, столбики есть и на улице Советской Армии на подходе к пересечению с Павловским трактом.

А как ходить пешеходам?

Для пешеходов соорудили переход от ТЦ «Пионер» до Дома быта. Рабочие положили тротуар на участке от ул. Кулагина с выходом на площадку у Дома быта. Для него рабочие сделали котлован, здесь они проводят линии наружного освещения. Также 19 мая для пешеходов появилась специальная лестница.

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А трамваи как будут ходить?

В районе путепроводов уже почти построили разворотные кольца для трамваев. Первое — около торгового центра «Пионер». А второе будет близко к Дому быта, его оборудуют уже во время ремонта.

21 мая движение транспорта по путепроводам на проспекте Ленина закроют. И с этого же времени изменит схему движения трамвайный маршрут № 7: ст. Депо № 3 — ул. Малахова — ул. Власихинская — ул. Попова — ул. А. Петрова — ул. Советской Армии — ул. Челюскинцев — ул. Анатолия — Змеиногорский тракт — ст. Кордон (в прямом и обратном направлениях).

Трамвайный маршрут № 3 с 21 мая до момента завершения работ по обустройству разворотного кольца в районе «Дома быта будет осуществлять движение по следующей схеме движения: ст. Пивзавод — ул. Власихинская — ул. Малахова — ул. А. Петрова — ул. Северо-Западная — пр. Калинина — пр. Космонавтов — ул. Попова — ст. Докучаево (в прямом и обратном направлениях).

20 мая с 22:00 часов до 22 мая включительно прекратится движение трамвайных маршрутов № 1 и № 4. Это связано с монтажом разворотного кольца в районе ТЦ «Пионер».

Трамвайные маршруты № 1 и № 4 возобновят свою работу с 23 мая по следующим схемам:

трамвайный маршрут № 1: пл. Свободы — пр. Красноармейский — Новый рынок (в прямом и обратном направлениях);

трамвайный маршрут № 4: ст. Депо № 1 — пр. Красноармейский — Новый рынок (в прямом и обратном направлениях).

Движение трамваев по маршрутам № 2, 5, 9, 10 будет организовано без изменений.

Как будут ходить троллейбусы?

Схема движения троллейбусных маршрутов № 1, 6, 7 сокращена до Дома быта. Со стороны Речного вокзала до ТЦ «Пионер» движение троллейбусов осуществляться не будет.

А говорили, что введут какой-то специальный тариф, если нужно ехать с пересадкой после моста?

Всё верно, с момента перекрытия путепроводов на маршрутах городского электрического транспорта введут тарифный план «Электронный пересадочный проездной билет». Он будет действовать на троллейбусных маршрутах № 1, 6, 7 и трамвайных маршрутах № 1, 3, 4, 7. Стоимость одной поездки по данному тарифному плану составит 28 рублей с одной пересадкой в течение 100 минут.

Приобрести и пополнить транспортную карту с тарифным планом «Электронный пересадочный проездной билет» можно будет в киосках торговой сети «Лига Пресс» и «Роспечать-Алтай» по адресам, указанным на сайте МУП «Центртранс» г. Барнаула.

Подробнее об этом тарифе вы можете прочитать в нашем материале.

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Как будут ходить автобусы?

Во время реконструкции путепровода полностью для автобусов закроют участок проспекта Ленина от улицы Пионеров и до улицы Матросова. Как уже было сказано, для автобусов и маршруток в Барнауле оборудуют специальные выделенные полосы. А именно на следующих участках:

на проспекте Ленина (от Партизанской до площади Октября);

два участка сделают на проспекте Строителей (от Красноармейского до Павловского тракта и от улицы Ядринцева до пр. Красноармейского);

ещё два участка будет на проспекте Калинина (от площади Октября до улицы Пионеров туда и обратно и от ул. Аносова до ул. Кулагина в сторону центра города);

на улице Аносова (от проспекта Ленина до проспекта Калинина);

на улице Челюскинцев (от пр. Строителей до ул. Партизанской).

С 21 мая изменятся схемы движения следующих автобусных маршрутов:

при движении в сторону пл. Октября маршруты № 1, 10, 25, 29, 32, 35, 41, 50, 54, 57, 58, 60, 144 будут следовать по пр. Ленина — ул. Аносова — пр. Калинина — пр. Ленина, далее по маршрутам; обратно: пр. Ленина — пр. Калинина — ул. Аносова — пр. Ленина, далее по маршрутам;

при движении в сторону пл. Октября маршруты № 6, 17, 24, 53: ул. Матросова — пр. Ленина — ул. Аносова — пр. Калинина — пр. Ленина, далее по маршрутам; обратно: пр. Ленина — пр. Калинина — ул. Аносова — пр. Ленина — ул. Матросова, далее по маршрутам;

автобусный маршрут № 76 при движении в сторону микрорайона Восточного: пр. Ленина — ул. Аносова — пр. Калинина — ул. Кулагина; обратно: ул. Кулагина — пр. Калинина — ул. Аносова — пр. Ленина, далее по маршруту;

автобусный маршрут № 70 до 22 мая продолжит свою работу по следующей схеме движения: при движении в сторону микрорайона Восточного: пр. Ленина — ул. Пионеров — пр. Калинина, далее по маршруту; обратно: пр. Калинина — ул. Профинтерна — пр. Ленина, далее по маршруту.

По прежней схеме автобусный маршрут № 70 будет работать после укладки асфальта на трамвайном кольце: при движении в сторону микрорайона Восточного: пр. Ленина — ул. Пионеров — пр. Калинина, далее по маршруту (в прямом и обратном направлениях).

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Как проехать на машине?

На личном автомобиле во время ремонта можно будет проехать по проспекту Калинина, а именно по улице Пионеров и далее — по улице Северо-Западной. Машины также отправят по проспектам Космонавтов, Строителей, Красноармейский, по Павловскому тракту, а также по улицам Советской Армии, Власихинская и Кутузова. По улице Аносова можно будет вернуться на проспект Ленина, но движение там будет односторонним. Двустороннее движение между проспектами Ленина и Калинина будет доступно через улицу Северо-Западную.

На автомобиле по проспекту Ленина можно будет доехать до ТЦ «Пионер», но потом придётся повернуть на улицу Пионеров и через неё двинуться на проспект Калинина. Либо же водитель сможет сразу повернуть на Калинина у дома под шпилем.

Кроме того, на отдельных участках нельзя будет парковаться. Грузовикам с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 21:00 запретят ездить на участке проспекта Калинина — от площади Октября до улицы Кулагина, а также по улице Челюскинцев — от улицы Партизанской до проспекта Строителей. На нескольких участках сделают перерасчёт циклов регулирования светофоров. На светофорах отдельных перекрёстков появятся дополнительные секции.

Эксперты и власти в один голос утверждают, что на личных автомобилях барнаульцам будет передвигаться сложнее, так как в городе будут большие пробки. Поэтому чиновники предлагают жителям краевой столицы активнее пересаживаться на общественный транспорт.