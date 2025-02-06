Объект, который планировалось достроить в 2025-м, начнет работать в 2027-м

06 февраля 2025, 06:15, ИА Амител

Строительство детского хирургического корпуса / Фото: Минздрав Алтайского края

Новый хирургический корпус Алтайского краевого центра охраны материнства и детства запустят в эксплуатацию в 2027 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов, который на прошлой неделе провел выездное совещание на объекте.

Сроки сдачи корпуса отличаются от тех, которые власти называли ранее: изначально планировалось, что строительные работы завершат уже в 2025 году. Причин переноса министр не назвал. При этом в пресс-службе ведомства заверили, что никакие условия госконтракта нарушены не будут.

О том, почему Алтайский край получит долгожданный хирургический корпус позже, чем ожидалось, – в материале amic.ru.

Перенесли, чтобы построить как надо

Оказалось, что условия контракта на строительство изменили еще в конце прошлого года. В декабре губернатор края Виктор Томенко подписал распоряжение, допускающее срок сдачи корпуса не позднее 1 ноября 2026-го. Документ опубликован в карточке объекта на портале госзакупок.

Там же можно найти и причины переноса. Подрядчик – компания "Селф" – неоднократно обращался к "Единому стройзаказчику" региона с просьбой об изменении условий. В опубликованных обоснованиях застройщик указывал, что в ходе работ обнаружились несоответствия в проекте, делающие выполнение контракта невозможным.

Поэтому специалистам пришлось вносить коррективы: менять технические решения, объем работ, оборудование и материалы. Соответственно, этапы стройки и их сроки тоже изменили. Власти согласились с позицией подрядчика и пошли навстречу, дав дополнительное время.

Другими словами, на первое место поставили качество, а не скорость.

Строящийся корпус / Фото: Минздрав Алтайского края

Стоит отметить, что план возвести корпус к 2025-му изначально был амбициозным – эти сроки указывались как ориентировочные. Во-первых, сам по себе объект очень сложный. Это будет огромное здание разной этажности, предназначенное для сложнейших операций. Во-вторых, представитель стройзаказчика еще в 2023 году подчеркивал, что стройка ведется на территории действующего учреждения, прямо под окнами больничных палат. Поэтому перейти на "стахановский" темп и работать в две смены рабочие не могут.

В пресс-службе Минздрава уточнили итоговую дорожную карту проекта. К ноябрю 2026-го строительные работы будут полностью утверждены. После этого определенное время понадобится на бюрократические процедуры – оформление документов и лицензирование. Так что первых пациентов хирургический корпус примет в 2027 году.

Прорыв в педиатрии

Здание площадью 19,5 тысячи "квадратов" и до восьми этажей в высоту объединит в себе всю плановую и экстренную хирургическую помощь. В частности, здесь будут работать отделения урологии, онкологии, травматологии и ортопедии, а также отдельный травмпункт и специальная палата для оказания помощи детям в шоковом состоянии.

Самый большой прорыв – детское нейрохирургическое отделение на 15 коек. Сейчас помощь по этому профилю в регионе практически не оказывают – детей приходится возить в Новосибирск и другие соседние регионы. С появлением современного медицинского объекта многие проблемы со здоровьем по этому направлению можно будет решить, не покидая край.

Детские врачи говорят о необходимости большого хирургического корпуса в Алтайском крае уже больше десяти лет. Первые планы по строительству появились еще в 2012-м. Но следующие несколько лет ушли на поиск федеральной поддержки. Подвижки случились в 2018-м, когда регион посетил Максим Топилин, возглавлявший в тот момент Минтруд. Вместе с Виктором Томенко он посетил больницу и пообещал помочь с поиском финансирования.

Вплотную к решению вопроса подошли в 2020-м, когда проект корпуса одобрили на градостроительном совете. Архитекторы настаивали, что строительство нужно начинать как можно скорее. Но вмешалась пандемия ковида, и сроки сдвинулись. В итоге строительно-монтажные работы начали только летом 2022-го.

Общая стоимость объекта превышает 5 млрд рублей. Большая часть средств на строительство выделена по нацпроекту "Здравоохранение".

Дмитрий Попов подчеркнул, что в краевом центре с нетерпением ждут открытия нового корпуса. Во время выездного совещания он общался не только с подрядчиком, но и с врачами. Специалисты уже сейчас активно готовятся и планируют свою работу в новых условиях.

"Уже сегодня надо планировать, как правильно организовать пространство, чтобы было удобно и пациентам, и персоналу. Надо сотрудничать со строителями, говорить о своих желаниях. Ведь в медицинской организации даже размещение розеток очень важно", – написал министр.

Он отметил, что краевой Минздрав уже ведет подготовку дополнительных специалистов, а также начинает закупку необходимого оборудования для будущего объекта.