Голая Сидни Суини — это харам. Сцены 18+ начали вырезать из фильмов в кинотеатрах Кавказа
Первым под негласную цензуру попал триллер "Горничная"
29 января 2026, 21:02, ИА Амител
В кинотеатрах ряда регионов Северного Кавказа из фильмов начали вырезать сцены с откровенным содержанием — даже при наличии возрастной маркировки 18+. Вместо эпизодов с поцелуями, обнаженными телами и интимными моментами зрители видят черный экран, при этом звуковая дорожка продолжает идти.
Как сообщает Mash, первым под негласную цензуру попал триллер "Горничная". Зрители, пришедшие на сеанс, неожиданно столкнулись с тем, что сцены с участием Сидни Суини, в том числе эпизоды в нижнем белье и моменты близости с партнером по сюжету, оказались вырезаны. О том, что происходит на экране, можно было догадаться лишь по диалогам и звукам.
В самих кинотеатрах происходящее объясняют религиозными соображениями. По словам представителей площадок, подобные сцены считаются недопустимыми, особенно если на показ приходят семьи. В таких ситуациях, утверждают они, мужчинам может быть неловко смотреть фильм рядом с супругами и детьми.
Зрители при этом возмущены: билеты продаются на полный фильм, а на деле демонстрируется отредактированная версия без предупреждений. Некоторые посетители уже заявляют, что в такой ситуации проще дождаться релиза дома — там хотя бы понятно, за что платишь.
Ранее сообщалось, что фильм "Чебурашка 2", вышедший в широкий прокат 1 января 2026 года, всего за первые сутки демонстрации преодолел рубеж кассовых сборов в один миллиард рублей.
21:17:03 29-01-2026
как то в магазине увидел десяток яиц с надписью - харам.
это как?.......
21:18:20 29-01-2026
Грядёт "новое средневековье".
21:25:02 29-01-2026
На Кавказе главное нам экране не показывать, хотя про похотливость (причем очень раннюю) кавказских бородачей анекдоты всегда и везде рассказывают. Они боятся, что их женщины узнают что-то такое?
22:08:31 29-01-2026
нууу...так рождаемость не поднять
07:39:25 30-01-2026
Гость (22:08:31 29-01-2026) нууу...так рождаемость не поднять...
нуууу.... просто смотря фильм ее точно не поднять
00:07:40 30-01-2026
Странно, как они ходят с детьми и как их пускают при маркировке 18+
09:41:56 30-01-2026
Голая Сидни Суини это божественное зрелище! Что может быть лучше и прекраснее красивого обнаженного женского тела? А, если кому не нравиться женское, тут вопросики конечно...
11:42:07 30-01-2026
Гость (09:41:56 30-01-2026) Голая Сидни Суини это божественное зрелище! Что может быть л... Хз-хз, посмотрел кто эта такая, она что в одежде, что без страшная. Есть много актрис гораздо более красивых. А этот крокодил - ну кому то и кобыла невеста.
13:11:14 30-01-2026
Гость (11:42:07 30-01-2026) Хз-хз, посмотрел кто эта такая, она что в одежде, что без ст... На вкус и цвет товарищей нет.Любовь - эмоции, действия - характеристики очень индивидуальны.И вряд ли к чувству любви мы сможем найти общий знаменатель.
10:02:05 30-01-2026
В советское время писали просто: "Несовершеннолетним вход воспрещен" и детей не пускали, хотя сцены были так себе ( до "Маленькой Веры")
11:34:20 30-01-2026
ник (10:02:05 30-01-2026) В советское время писали просто: "Несовершеннолетним вход во...
У "Горничной" стоит рейтинг 18+ в кинотеатрах. Если родители берут туда детей и их туда пускают, то это вопрос к местному населению
05:45:33 31-01-2026
Гость (11:34:20 30-01-2026) У "Горничной" стоит рейтинг 18+ в кинотеатрах. Если роди...
И что, ты хочешь сказать, что пацану в 17 лет лучше про двух хоккеистов смотреть? Хотя, может и лучше. Бабы нынче просто омерзительны.
15:08:11 30-01-2026
Так это же в Чехии.
Не надо развращать чехов.
16:58:43 30-01-2026
Ибадулло не должен смотреть на голую девчонку?)