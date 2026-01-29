НОВОСТИКультура

Голая Сидни Суини — это харам. Сцены 18+ начали вырезать из фильмов в кинотеатрах Кавказа

Первым под негласную цензуру попал триллер "Горничная"

29 января 2026, 21:02, ИА Амител

Кинотеатр / Фото: amic.ru
Кинотеатр / Фото: amic.ru

В кинотеатрах ряда регионов Северного Кавказа из фильмов начали вырезать сцены с откровенным содержанием — даже при наличии возрастной маркировки 18+. Вместо эпизодов с поцелуями, обнаженными телами и интимными моментами зрители видят черный экран, при этом звуковая дорожка продолжает идти.

Как сообщает Mash, первым под негласную цензуру попал триллер "Горничная". Зрители, пришедшие на сеанс, неожиданно столкнулись с тем, что сцены с участием Сидни Суини, в том числе эпизоды в нижнем белье и моменты близости с партнером по сюжету, оказались вырезаны. О том, что происходит на экране, можно было догадаться лишь по диалогам и звукам.

В самих кинотеатрах происходящее объясняют религиозными соображениями. По словам представителей площадок, подобные сцены считаются недопустимыми, особенно если на показ приходят семьи. В таких ситуациях, утверждают они, мужчинам может быть неловко смотреть фильм рядом с супругами и детьми.

Зрители при этом возмущены: билеты продаются на полный фильм, а на деле демонстрируется отредактированная версия без предупреждений. Некоторые посетители уже заявляют, что в такой ситуации проще дождаться релиза дома — там хотя бы понятно, за что платишь.

Ранее сообщалось, что фильм "Чебурашка 2", вышедший в широкий прокат 1 января 2026 года, всего за первые сутки демонстрации преодолел рубеж кассовых сборов в один миллиард рублей.

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

21:17:03 29-01-2026

как то в магазине увидел десяток яиц с надписью - харам.
это как?.......
это как?.......

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:18:20 29-01-2026

Грядёт "новое средневековье".

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:25:02 29-01-2026

На Кавказе главное нам экране не показывать, хотя про похотливость (причем очень раннюю) кавказских бородачей анекдоты всегда и везде рассказывают. Они боятся, что их женщины узнают что-то такое?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:08:31 29-01-2026

нууу...так рождаемость не поднять

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
я

07:39:25 30-01-2026

Гость (22:08:31 29-01-2026) нууу...так рождаемость не поднять...
нуууу.... просто смотря фильм ее точно не поднять

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:07:40 30-01-2026

Странно, как они ходят с детьми и как их пускают при маркировке 18+

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:41:56 30-01-2026

Голая Сидни Суини это божественное зрелище! Что может быть лучше и прекраснее красивого обнаженного женского тела? А, если кому не нравиться женское, тут вопросики конечно...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:42:07 30-01-2026

Гость (09:41:56 30-01-2026) Голая Сидни Суини это божественное зрелище! Что может быть л... Хз-хз, посмотрел кто эта такая, она что в одежде, что без страшная. Есть много актрис гораздо более красивых. А этот крокодил - ну кому то и кобыла невеста.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость.

13:11:14 30-01-2026

Гость (11:42:07 30-01-2026) Хз-хз, посмотрел кто эта такая, она что в одежде, что без ст... На вкус и цвет товарищей нет.Любовь - эмоции, действия - характеристики очень индивидуальны.И вряд ли к чувству любви мы сможем найти общий знаменатель.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ник

10:02:05 30-01-2026

В советское время писали просто: "Несовершеннолетним вход воспрещен" и детей не пускали, хотя сцены были так себе ( до "Маленькой Веры")

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:34:20 30-01-2026

ник (10:02:05 30-01-2026) В советское время писали просто: "Несовершеннолетним вход во...
У "Горничной" стоит рейтинг 18+ в кинотеатрах. Если родители берут туда детей и их туда пускают, то это вопрос к местному населению

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:45:33 31-01-2026

Гость (11:34:20 30-01-2026) У "Горничной" стоит рейтинг 18+ в кинотеатрах. Если роди...
И что, ты хочешь сказать, что пацану в 17 лет лучше про двух хоккеистов смотреть? Хотя, может и лучше. Бабы нынче просто омерзительны.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:08:11 30-01-2026

Так это же в Чехии.
Не надо развращать чехов.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:58:43 30-01-2026

Ибадулло не должен смотреть на голую девчонку?)

  -3 Нравится
Ответить
