Голая Сидни Суини — это харам. Сцены 18+ начали вырезать из фильмов в кинотеатрах Кавказа

Первым под негласную цензуру попал триллер "Горничная"

29 января 2026, 21:02, ИА Амител

Кинотеатр / Фото: amic.ru

В кинотеатрах ряда регионов Северного Кавказа из фильмов начали вырезать сцены с откровенным содержанием — даже при наличии возрастной маркировки 18+. Вместо эпизодов с поцелуями, обнаженными телами и интимными моментами зрители видят черный экран, при этом звуковая дорожка продолжает идти.

Как сообщает Mash, первым под негласную цензуру попал триллер "Горничная". Зрители, пришедшие на сеанс, неожиданно столкнулись с тем, что сцены с участием Сидни Суини, в том числе эпизоды в нижнем белье и моменты близости с партнером по сюжету, оказались вырезаны. О том, что происходит на экране, можно было догадаться лишь по диалогам и звукам.

В самих кинотеатрах происходящее объясняют религиозными соображениями. По словам представителей площадок, подобные сцены считаются недопустимыми, особенно если на показ приходят семьи. В таких ситуациях, утверждают они, мужчинам может быть неловко смотреть фильм рядом с супругами и детьми.

Зрители при этом возмущены: билеты продаются на полный фильм, а на деле демонстрируется отредактированная версия без предупреждений. Некоторые посетители уже заявляют, что в такой ситуации проще дождаться релиза дома — там хотя бы понятно, за что платишь.

