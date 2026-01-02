Сиквел фильма "Чебурашка" собрал более миллиарда рублей в прокате за первые сутки

Часть этой суммы была заработана еще до премьеры

02 января 2026, 20:00, ИА Амител

Кадр из фильма "Чебурашка 2" / Фото: film.ru

Фильм "Чебурашка 2", вышедший в широкий прокат 1 января 2026 года, всего за первые сутки демонстрации преодолел рубеж кассовых сборов в один миллиард рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы.

На 09:00 по московскому времени 2 января общие сборы второй части составили 1,006 миллиарда рублей. Значительная часть этой суммы – 421,2 миллиона рублей – была заработана еще до премьеры, в период предварительных продаж билетов. В первый день проката фильм посмотрели более 878 тысяч зрителей.

Высокий спрос на билеты, как отмечают зрители, делает их приобретение непростой задачей, особенно для семейных походов в кино.