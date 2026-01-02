НОВОСТИКультура

Сиквел фильма "Чебурашка" собрал более миллиарда рублей в прокате за первые сутки

Часть этой суммы была заработана еще до премьеры

02 января 2026, 20:00, ИА Амител

Кадр из фильма "Чебурашка 2" / Фото: film.ru
Кадр из фильма "Чебурашка 2" / Фото: film.ru

Фильм "Чебурашка 2", вышедший в широкий прокат 1 января 2026 года, всего за первые сутки демонстрации преодолел рубеж кассовых сборов в один миллиард рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы.

На 09:00 по московскому времени 2 января общие сборы второй части составили 1,006 миллиарда рублей. Значительная часть этой суммы – 421,2 миллиона рублей – была заработана еще до премьеры, в период предварительных продаж билетов. В первый день проката фильм посмотрели более 878 тысяч зрителей.

Высокий спрос на билеты, как отмечают зрители, делает их приобретение непростой задачей, особенно для семейных походов в кино.

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

22:14:33 02-01-2026

А буратина вообще цельный трильён! Еще до начала съемок!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:30:53 06-01-2026

Гость (22:14:33 02-01-2026) А буратина вообще цельный трильён! Еще до начала съемок! ... Пипл и дерь.о схавает, была бы обертка краствая

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:41:48 03-01-2026

Какая чепуха

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:47:31 03-01-2026

Снимайте теперь что то новое и классное, а не продолжения и, уж тем более, не переделки старых лент.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:14:08 03-01-2026

Гость (14:47:31 03-01-2026) Снимайте теперь что то новое и классное, а не продолжения и,... Ну, это ж надо думать....

  -14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:45:57 04-01-2026

Когда делать неф и в принципе пофиг

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:03:59 04-01-2026

Провезли сегодня флешки с Алисой, Буратино и Чебурашкой. Жуть. Просто жуть! В Буратине, правда, есть моменты интересные. Но все остальное просто жуть! Это не кинематограф. Это позорище! Провал, деградация, вонючий придорожный сортир!

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:41:58 04-01-2026

какое пошлое уродство

  -8 Нравится
Ответить
