Сиквел фильма "Чебурашка" собрал более миллиарда рублей в прокате за первые сутки
Часть этой суммы была заработана еще до премьеры
02 января 2026, 20:00, ИА Амител
Фильм "Чебурашка 2", вышедший в широкий прокат 1 января 2026 года, всего за первые сутки демонстрации преодолел рубеж кассовых сборов в один миллиард рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы.
На 09:00 по московскому времени 2 января общие сборы второй части составили 1,006 миллиарда рублей. Значительная часть этой суммы – 421,2 миллиона рублей – была заработана еще до премьеры, в период предварительных продаж билетов. В первый день проката фильм посмотрели более 878 тысяч зрителей.
Высокий спрос на билеты, как отмечают зрители, делает их приобретение непростой задачей, особенно для семейных походов в кино.
22:14:33 02-01-2026
А буратина вообще цельный трильён! Еще до начала съемок!
05:30:53 06-01-2026
Гость (22:14:33 02-01-2026) А буратина вообще цельный трильён! Еще до начала съемок! ... Пипл и дерь.о схавает, была бы обертка краствая
06:41:48 03-01-2026
Какая чепуха
14:47:31 03-01-2026
Снимайте теперь что то новое и классное, а не продолжения и, уж тем более, не переделки старых лент.
18:14:08 03-01-2026
Гость (14:47:31 03-01-2026) Снимайте теперь что то новое и классное, а не продолжения и,... Ну, это ж надо думать....
03:45:57 04-01-2026
Когда делать неф и в принципе пофиг
21:03:59 04-01-2026
Провезли сегодня флешки с Алисой, Буратино и Чебурашкой. Жуть. Просто жуть! В Буратине, правда, есть моменты интересные. Но все остальное просто жуть! Это не кинематограф. Это позорище! Провал, деградация, вонючий придорожный сортир!
23:41:58 04-01-2026
какое пошлое уродство