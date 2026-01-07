Сплошные сказки. Какой фильм стал самым кассовым в Алтайском крае в 2025 году

Российские фильмы "завоевывали" кинотеатры региона

07 января 2026, 09:00, ИА Амител

Кадр из фильма "Волшебник Изумрудного города"

Фильм "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" режиссера Игоря Волошина стала самым кассовым фильмом в Алтайском крае по итогам 2025 года. Согласно исследованию ЕАИС, лента за время проката собрала 37,4 миллиона рублей. В общей сложности ее посмотрели 96 тысяч зрителей. В числе десяти самых кассовых фильмов оказались в основном отечественные сказки.

На втором месте расположился фильм "Финист. Последний богатырь". Третья строчка у картины "Горыныч". Далее следует "Батя 2", "Пророк. История Александра Пушкина", "Алиса в стране чудес", "Август", "Иллюзия обмана 3", "Кракен" и "На деревню к дедушке".

Любопытно, что в десятке самых прибыльных фильмов всего одна иностранная картина. Впрочем, эта информация не совсем верная. Дело в том, что большинство голливудских фильмов идут в российском прокате нелегально и их сборы не учитываются в ЕАИС.