Сплошные сказки. Какой фильм стал самым кассовым в Алтайском крае в 2025 году
Российские фильмы "завоевывали" кинотеатры региона
07 января 2026, 09:00, ИА Амител
Фильм "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" режиссера Игоря Волошина стала самым кассовым фильмом в Алтайском крае по итогам 2025 года. Согласно исследованию ЕАИС, лента за время проката собрала 37,4 миллиона рублей. В общей сложности ее посмотрели 96 тысяч зрителей. В числе десяти самых кассовых фильмов оказались в основном отечественные сказки.
На втором месте расположился фильм "Финист. Последний богатырь". Третья строчка у картины "Горыныч". Далее следует "Батя 2", "Пророк. История Александра Пушкина", "Алиса в стране чудес", "Август", "Иллюзия обмана 3", "Кракен" и "На деревню к дедушке".
Любопытно, что в десятке самых прибыльных фильмов всего одна иностранная картина. Впрочем, эта информация не совсем верная. Дело в том, что большинство голливудских фильмов идут в российском прокате нелегально и их сборы не учитываются в ЕАИС.
09:12:19 07-01-2026
Здорово конечно, что отечественные картины пользуются такой популярностью.
А с какими не отечественными картинами они конкурировали, не написали
09:50:59 07-01-2026
Гость (09:12:19 07-01-2026) Здорово конечно, что отечественные картины пользуются такой ... да что ж ты так чернокожей белоснежки дождаться-то не можешь?
10:40:21 07-01-2026
