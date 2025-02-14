Гололедица и снежные заносы. О погоде в Алтайском крае 14 февраля
Местами вновь ожидаются метели
14 февраля 2025, 06:00, ИА Амител
Барнаул. Метель / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru
В Алтайском крае днем 14 февраля обещают сильную гололедицу и снежные заносы. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
Температура по краю составит -3...-8 градусов. Местами обещают небольшой, по юго-востоку умеренный снег, местами метели.
Ветер подует юго-западный, 5-10 м/с, местами ожидаются порывы до 16 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут -4...-6 градусов. В начале дня пойдет небольшой снег. На дорогах местами та же сильная гололедица, снежные заносы.
Ветер также юго-западный, 5-10 м/с.
11:00:17 14-02-2025
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