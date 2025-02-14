Местами вновь ожидаются метели

14 февраля 2025, 06:00, ИА Амител

Барнаул. Метель / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

В Алтайском крае днем 14 февраля обещают сильную гололедицу и снежные заносы. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Температура по краю составит -3...-8 градусов. Местами обещают небольшой, по юго-востоку умеренный снег, местами метели.

Ветер подует юго-западный, 5-10 м/с, местами ожидаются порывы до 16 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -4...-6 градусов. В начале дня пойдет небольшой снег. На дорогах местами та же сильная гололедица, снежные заносы.

Ветер также юго-западный, 5-10 м/с.