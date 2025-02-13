Воет волком. Синоптик рассказала, когда в Алтайском крае стихнет штормовой ветер

Скоро ветер прекратится, но на дорогах сохранится сложная обстановка из-за сильной гололедицы

13 февраля 2025, 13:30, ИА Амител

Метель в городе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI

Порывистый юго-западный ветер, из-за которого в Алтайском крае сейчас действует штормовое предупреждение, начнет стихать во второй половине ночи 14 февраля. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"Сейчас у нас проходит холодный фронт северного циклона, но уже днем в пятницу и на выходных районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона. С ним установится спокойная погода, местами с небольшим снегом. 14 февраля ветер стихнет до 5-10 м/с, и лишь местами по востоку его порывы могут достигнуть 16 м/с", – рассказала синоптик.

Как ранее сообщал amic.ru, 13 февраля и в первой половине ночи на 14-е в регионе ожидается снег, местами сильный, метели, максимальный ветер может усилиться до 28 метров в секунду. На дорогах местами снежные заносы и сильная гололедица. На данный момент синоптики зафиксировали максимальные порывы ветра в Усть-Чарышской Пристани: 25 м/с. В Целинном его скорость достигла 23 м/с. И замыкают топ-3 населенных пункта Алтайского края, где разгул стихии ощущается наиболее остро, – Калманка и Троицкое: здесь ветер дует со скоростью 21 м/с.

В Алтайском крае из-за непогоды уже ограничили движение грузовиков и пассажирских автобусов на Чуйском тракте, сообщили в МЧС. Ограничение действует на участке с 213-го до 345-й километр – от кафе "Облепиха" в Первомайском районе до кафе "Заря" в Бийске.

