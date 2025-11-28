НОВОСТИОбщество

"Голые" увольнения. В России набирает обороты новый тренд среди рабочих

Люди выгорают и перестают терпеть, предпочитая уйти

28 ноября 2025, 21:00, ИА Амител

Уставшие люди на работе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Уставшие люди на работе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В России набирает силу тенденция "голых" увольнений – когда сотрудники уходят с работы в один день, без поиска нового места и долгих объяснений. Если раньше подобным образом чаще поступали зумеры, то теперь так действуют и люди среднего возраста, пишет Telegram-канал "ок, согласовано".

Причины остаются одними и теми же: бесконечные переработки, отсутствие роста зарплат и нормальной обратной связи от руководства. Люди выгорают и перестают терпеть, предпочитая уйти "в никуда", лишь бы прекратить стресс.

Карьерные консультанты предупреждают: если управленцы срочно не пересмотрят отношения с персоналом, компании рискуют столкнуться с кадровой ямой – в штате останутся только запуганные и вымотанные сотрудники, из-за чего бизнес может просесть изнутри.

Ранее сообщалось, что почти половина жителей Барнаула – 47% – поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. Против сокращенного графика выступают 22% опрошенных.

Россия Работа

Комментарии 5

Avatar Picture
Musik

21:21:26 28-11-2025

Белочки истерички. Да, есть такое. В блэк лист.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
...

21:55:57 28-11-2025

На грани... Еще неделя и все..

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:06:31 28-11-2025

Можно подумать только сейчас так стали уходить, всегда были такие люди которые уходили в один день.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

08:49:24 29-11-2025

Не факт, что новая работа будет лучше предыдущей. Нужно правильно разграничивать работу и отдых!

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ркzидент

09:25:53 29-11-2025

Умиляет еще что одним из условий, принципов увольнения является двухнедельная отработка работника.ю! Что...?

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров