Люди выгорают и перестают терпеть, предпочитая уйти

28 ноября 2025, 21:00, ИА Амител

Уставшие люди на работе / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

В России набирает силу тенденция "голых" увольнений – когда сотрудники уходят с работы в один день, без поиска нового места и долгих объяснений. Если раньше подобным образом чаще поступали зумеры, то теперь так действуют и люди среднего возраста, пишет Telegram-канал "ок, согласовано".

Причины остаются одними и теми же: бесконечные переработки, отсутствие роста зарплат и нормальной обратной связи от руководства. Люди выгорают и перестают терпеть, предпочитая уйти "в никуда", лишь бы прекратить стресс.

Карьерные консультанты предупреждают: если управленцы срочно не пересмотрят отношения с персоналом, компании рискуют столкнуться с кадровой ямой – в штате останутся только запуганные и вымотанные сотрудники, из-за чего бизнес может просесть изнутри.

Ранее сообщалось, что почти половина жителей Барнаула – 47% – поддерживают идею перехода на четырехдневную рабочую неделю. Против сокращенного графика выступают 22% опрошенных.