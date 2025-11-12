Получают не меньше миллиона рублей. Зумеры массово идут работать прислугой у богачей
Спрос на таких работников огромен
12 ноября 2025, 22:30, ИА Амител
Зумеры массово устраиваются работать личными помощниками, поварами и нянями у миллионеров – эта профессия переживает настоящий бум, сообщает Business Insider. Высокие зарплаты, роскошные условия и бонусы делают такие вакансии все более привлекательными для молодых специалистов.
По словам анонимных нянь, работающих у богатых клиентов, стартовый доход составляет не менее миллиона рублей в месяц. При этом они путешествуют вместе с работодателями по миру, а некоторые добились дополнительных привилегий – личного водителя или повара.
Основатель агентства Celebrity Personal Assistant Network Брайан Дэниел отметил, что сегодня в мире насчитывается около тысячи компаний, подбирающих персонал для состоятельных людей, и половина из них базируется в США. По его словам, спрос на таких работников огромен: богатые клиенты часто владеют несколькими поместьями и нуждаются в штате сотрудников для каждого.
После пандемии рынок персональных ассистентов стремительно вырос, а вместе с ним – и зарплаты. Работодатели все чаще предлагают служебное жилье, автомобиль, медстраховку и фиксированный график. Однако Дэниел предупреждает, что за щедрой оплатой скрывается огромный стресс и полное отсутствие границы между личной и рабочей жизнью.
«Стресс здесь даже сильнее, чем на Уолл-стрит», – признался он, вспомнив, как однажды сам оказался в больнице из-за панической атаки на работе.
Тем не менее, по его словам, те, кто готов выдержать давление и сохранять преданность работодателю, получают не только деньги, но и колоссальные возможности для карьеры и путешествий.
Ранее сообщалось, что исследование компании Talker Research показало, что самым расточительным поколением оказались миллениалы – люди, родившиеся в 1981–1996 годах. По данным аналитиков, они тратят около 40% своей зарплаты в течение нескольких часов после ее получения.
23:17:37 12-11-2025
Пруфы, Билли, где пруфы на hh
08:17:08 13-11-2025
Зачем вы обзываете людей непотребными названиями - зумеры и пр.?
10:20:10 13-11-2025
Светлана (08:17:08 13-11-2025) Зачем вы обзываете людей непотребными названиями - зумеры и ... Раньше это был фраерок, а сегодня - зумерок.
09:08:39 13-11-2025
Пишите статью про пиндостан и зачем-то в рублях зп пишите, ни о чем.
10:15:51 13-11-2025
Я в бюро по трудоустройству сегодня спрашивал - у них нет вакансий за лям. Нужно обязать богатеев выкладывать вакансии в бюре по трудоустройству, если вакансию не выложили - штраф в размере 30% от общего состояния. Четыре штрафа и из миллиардера ты уже торчишь государству денег прилично.
16:57:55 10-12-2025
Удавятся миллиардеры обслуге по миллиону платить. Даже если это рубли. Не для того они воруют, чтобы слугам деньги раздавать.