Получают не меньше миллиона рублей. Зумеры массово идут работать прислугой у богачей

12 ноября 2025, 22:30, ИА Амител

Большая зарплата / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Зумеры массово устраиваются работать личными помощниками, поварами и нянями у миллионеров – эта профессия переживает настоящий бум, сообщает Business Insider. Высокие зарплаты, роскошные условия и бонусы делают такие вакансии все более привлекательными для молодых специалистов.

По словам анонимных нянь, работающих у богатых клиентов, стартовый доход составляет не менее миллиона рублей в месяц. При этом они путешествуют вместе с работодателями по миру, а некоторые добились дополнительных привилегий – личного водителя или повара.

Основатель агентства Celebrity Personal Assistant Network Брайан Дэниел отметил, что сегодня в мире насчитывается около тысячи компаний, подбирающих персонал для состоятельных людей, и половина из них базируется в США. По его словам, спрос на таких работников огромен: богатые клиенты часто владеют несколькими поместьями и нуждаются в штате сотрудников для каждого.

После пандемии рынок персональных ассистентов стремительно вырос, а вместе с ним – и зарплаты. Работодатели все чаще предлагают служебное жилье, автомобиль, медстраховку и фиксированный график. Однако Дэниел предупреждает, что за щедрой оплатой скрывается огромный стресс и полное отсутствие границы между личной и рабочей жизнью.

«Стресс здесь даже сильнее, чем на Уолл-стрит», – признался он, вспомнив, как однажды сам оказался в больнице из-за панической атаки на работе.

Тем не менее, по его словам, те, кто готов выдержать давление и сохранять преданность работодателю, получают не только деньги, но и колоссальные возможности для карьеры и путешествий.

