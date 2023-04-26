Первую городскую электростанцию восстановят в Барнауле. Как она выглядит

Памятник промышленной архитектуры уже много лет стоит заброшенным

26 апреля 2023, 12:40, ИА Амител





















Электростанция в 2018 году

Фото: amic.ru

В Барнауле хотят восстановить первую электростанцию, которая расположена на территории Ковша. Новый собственник участка со зданием – компания "Родные берега" – планирует ввести в хозяйственный оборот и использовать памятник промышленный архитектуры, сообщает "Толк".

Отмечается, что границы электростанции входят в охранную зону, поэтому какое-либо строительство здесь запрещено. А вот соседний участок, также приобретённый "Родными берегами", пойдёт под масштабную застройку.

Напомним, электростанция появилась в Барнауле в 1900 году в усадьбе Ивана Платонова. Она была предназначена для централизованного электроснабжения предприятий, жилых домов, снабжала энергией многие магазины, учреждения. От неё питались четыре дуговых фонаря: это был первый в городе уличный свет.

В 1994 году электростанция признана памятником градостроительства и архитектуры регионального значения.