Городской пляж открыли для посещения в Барнауле
Специалисты провели необходимые исследования и подготовительные работы
03 июля 2023, 21:55, ИА Амител
Фото: barnaul.org
Городской пляж на острове Помазкин открыли для посещения в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Специалисты дождались нормализации уровня воды в Оби, после чего провели дополнительное обследование акватории дна. Представители Роспотребнадзора провели на пляже обследование речной воды и песка с территории пляжа.
Также отмечается, что на территории пляжа завершили все необходимые подготовительные работы, которые включают оформление парковок, оформление подъездных путей, подготовка спасательного поста.
22:30:11 03-07-2023
Городской пляж открыт на две недели. В Сибири открывать пляж в июле, когда в начале августа уже не покупаешься.
06:23:28 04-07-2023
Нужно было к перевыборам открыть, к 10 сентября. Народ бы точно оценил заботу. А щас поплещутся 2 недели, до Ильина дня и забудут щедрость режима.
06:56:58 04-07-2023
Гость (22:30:11 03-07-2023) Городской пляж открыт на две недели. В Сибири открывать пляж... надо было на 1 мая открыть.
07:25:11 04-07-2023
Гость (06:23:28 04-07-2023) Нужно было к перевыборам открыть, к 10 сентября. Народ бы то... Паводок только неделю как закончился. Весь пляж был затоплен. Это раз. Температура воды в Оби на сегодня +16 градусов , что несколько холодновато для купания. Это два. Продолжайте ныть. Это три. Против природы не попрешь, в Сибири живем. В этом году такие погодные условия. Селяви.
10:23:38 04-07-2023
Гость (07:25:11 04-07-2023) Паводок только неделю как закончился. Весь пляж был затоплен... Может просто пляж не на том месте?
11:08:03 04-07-2023
Никто не мешает восстановить пляж на Булыгино, где он был с 1980 года, хорошее место было.
12:12:08 04-07-2023
Гость (11:08:03 04-07-2023) Никто не мешает восстановить пляж на Булыгино, где он был с ... Только с тех пор какашек уж больно много плывет через Булыгино. Сами не пойдете туда купаться.
12:11:17 04-07-2023
Гость (10:23:38 04-07-2023) Может просто пляж не на том месте?... Так если на Оби то везде было почти +6м. Так что где не организуй все равно затопит. А на речке Барнаулке уж больно фекалий много и запах не правильный.
07:12:29 05-07-2023
Температура воды на сегодня, среда, 05 июля 2023, в городе Барнаул, Алтайский край, в среднем составляет 18.07°C и сегодня находится в такой воде не закаленным людям не рекомендуется, такая вода еще считается прохладной и длительное пребывание в ней может вызвать потерю сознания, «маргинальная зона»