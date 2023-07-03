Городской пляж открыли для посещения в Барнауле

Специалисты провели необходимые исследования и подготовительные работы

03 июля 2023, 21:55, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Городской пляж на острове Помазкин открыли для посещения в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Специалисты дождались нормализации уровня воды в Оби, после чего провели дополнительное обследование акватории дна. Представители Роспотребнадзора провели на пляже обследование речной воды и песка с территории пляжа.

Также отмечается, что на территории пляжа завершили все необходимые подготовительные работы, которые включают оформление парковок, оформление подъездных путей, подготовка спасательного поста.