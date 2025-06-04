Городской пляж в Барнауле откроется после снижения уровня воды в Оби
Кроме того, перед открытием пляжа необходимо провести исследования воды и песка и обследовать дно
04 июня 2025, 10:15, ИА Амител
Дата открытия барнаульского пляжа на острове Помазкин пока неизвестна, поскольку это напрямую зависит от того, когда спадет уровень воды в Оби, пишет "Толк".
"Несмотря на стабилизацию паводковой ситуации, здесь еще очень много воды, тины и мусора. Территория еще не подготовлена к приему отдыхающих", – отмечает издание.
Напомним, в конце мая уровень воды в Оби возле Барнаула превысил опасную отметку. По данным на 3 июня, ситуация с паводком стабилизировалась, уровень воды начал снижаться.
На данный момент местами уже ведутся работы по подготовке территории к приему гостей. Однако перед открытием пляжа необходимо провести исследования воды и песка и обследовать дно, после чего оформить санитарно-эпидемиологическое заключение о "соответствии правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта".
В 2024 году городской пляж в Барнауле открыли 5 июля.
Ранее amic.ru рассказал, где можно искупаться в июньскую жару, пока пляжи возле реки официально еще не открылись.
11:14:34 04-06-2025
Заголовок по типу - когда рак на горе..
11:40:19 04-06-2025
Как охота в эту помойку лезть?
11:55:59 04-06-2025
Ну. Угробили городской пляж на Барнаулке, теперь каждый год подпрыгивают с началом купального сезона.
12:04:45 04-06-2025
. (11:55:59 04-06-2025) Ну. Угробили городской пляж на Барнаулке, теперь каждый год ... Купаться в Барнаулке, в которую с вышестоящих коттеджей стекает каналья, ну такое себе удовольствие. Не обляпайтесь.
12:44:53 04-06-2025
. (11:55:59 04-06-2025) Ну. Угробили городской пляж на Барнаулке, теперь каждый год ... Угробили пляж на Ковше. Общедоступное место. Но алчность закрыла глаза на это.
13:22:08 04-06-2025
в Новосибирске пляжи официально с 1 июня открыты. там наверно Обь другая
17:12:15 04-06-2025
Гость (13:22:08 04-06-2025) в Новосибирске пляжи официально с 1 июня открыты. там наверн...
там благодаря водохранилищу нет таких колебаний уровня
16:43:24 04-06-2025
Позор администрации города - который год в Барнауле по сути нет городского пляжа. Разве нельзя поднять уровень пляжа и подвести нормальную дорогу и коммуникации, чтобы его не затапливало ?! Да это деньги, но это лучше, чем искать утопленников в неположенных местах ( а это все места на Оби и ее протоках кроме городского пляжа).
16:54:36 04-06-2025
Гость (16:43:24 04-06-2025) Позор администрации города - который год в Барнауле по сути ... А когда через пару недель вода спадет срыть излишне насыпанный песок? Вода поднялась почти на 6 метров, подмуаешь фигня какая, в мае насыпать три метра, в июне срыть? Совсем ку-ку, болезный?
20:23:50 04-06-2025
Гость (16:54:36 04-06-2025) А когда через пару недель вода спадет срыть излишне насыпанн... Зачем срывать? Это долгосрочные капиталовложения на года вперед. Когда в июле- августе спадает вода, протоку, где городской пляж расположен, можно пешком вброд пройти. Это норма? Площадь пляжа позволяет сделать удобный уклон, чтобы пляж мог функционировать все лето , а не 2-3 недели в году. А вы вообще хоть раз бывали на городском пляже, если этого не знаете?
21:03:05 04-06-2025
Гость (20:23:50 04-06-2025) Зачем срывать? Это долгосрочные капиталовложения на года впе... Теперь, болезный, представь что к той протоке ты будешь спускаться с трехметровой горы насыпанной в мае. С чего протока то углубится? И даже если ее углубить, то гора то останется
23:07:17 04-06-2025
Гость (21:03:05 04-06-2025) Теперь, болезный, представь что к той протоке ты будешь спус... Ну хоть немного мозги включи - "трехметровая гора" - самому не смешно. При ширине пляжа в 100 м уклон будет около 2 градусов , посчитай, если в школе учился. По нормам даже для детского пляжа проходит. ГОСТ Р 55698-2013
В июне ширина пляжа будет немного уже, но это было, есть и будет , если пляж расположен на берегу или протоках Оби.
07:34:23 05-06-2025
Гость (23:07:17 04-06-2025) Ну хоть немного мозги включи - "трехметровая гора" - самому ... Вода поднималась на 6 метров. То есть трехметровая насыпь будет точно также затоплена на все 100 м ширины пляжа. Чтобы эти 100 м не топило, насыпь надо делать прямо у уреза воды. Считай уклон, математик.
16:35:47 05-06-2025
Гость (07:34:23 05-06-2025) Вода поднималась на 6 метров. То есть трехметровая насыпь бу... Сейчас вода на максимуме - вода доходит до конца дороги (остановки), т.е узкая полоска пляжа прямо сейчас не затоплена. Чтобы вода вообще не затапливала пляж, нужно на 1 м в начале пляжа, на 1- 1,5 м на ширине 50 м и на 1,5- 3 м еще на 50 м. , чтобы не было резких перепадов и когда вода будет отступать плаж будет практически ровным.В школе надо было математику лучше изучать , а не в соц-сетях сидеть. И хотя бы прочитать Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55698-2013 "Туристские услуги. Услуги пляжей. Общие требования.
22:32:40 05-06-2025
Гость (16:35:47 05-06-2025) Сейчас вода на максимуме - вода доходит до конца дороги (ост... Ты уверен, что сейчас на 100м от нынешнего берега глубина всего 1м? Ок. Но за последнюю неделю вода упала почти на 2м. Так что насыпь нужна 3 м в начале пляжа. Выдыхай, математик.
22:47:07 05-06-2025
Гость (16:35:47 05-06-2025) Сейчас вода на максимуме - вода доходит до конца дороги (ост... Читаю вас, болезных, и диву даюсь. Один пишет: "Когда в июле- августе спадает вода, протоку, где городской пляж расположен, можно пешком вброд пройти. " Ну такое себе.
Второй: "Чтобы вода вообще не затапливала пляж, нужно на 1 м в начале пляжа, на 1- 1,5 м ..." Ну ок.
Теперь совместим выше написанное. Если тупо насыпать 1-1,6 м в начале пляжа, то в июле- августе уровень воды то в протоке не добавится, так и останется возможность переходить протоку вброд. Плюс надо будет слазить с горы в 1,5 м высотой. Если песок выгрести из протоки, то надо будет с еще большей горы слазить в протоку. И да, освоим математику? в среднем 2, м песка, на 100 м ширины пляжа ну и порядка 500 м протяженность пляжа. Итого 2х100х500= 100 000 кубов песка. Спонсировать завоз песочка лично будешь? Не считая того, что такой насыпи будет недостаточно - вода за последние дни упала больше чем на 1,5 м, значит объем песка надо увеличить вдвое. Иначе топить так и будет.
20:41:30 06-06-2025
Гость (22:47:07 05-06-2025) Читаю вас, болезных, и диву даюсь. Один пишет: "Когда в июле... Считать лучше надо - ширина пляжа 300 м не больше - остальное дикий пляж - там не убирают, не обслуживают и там нет разметки водоема. 1*300*30=9000 кубов песка на самой "высокой точке" , таких участков по 30 м всего 3. Итого 9000 *3=27 000 кубов. Земснаряд в аренде намоет столько песка за 150 р/куб м. Т.е. цена вопроса 4-5 млн руб Даже если ваши 100 000 кубов - это 15 млн руб Плюс разравнивание и благоустройство еще около 5-10 млн Итого 25 млн рублей. Это 1,7% от запланированных расходов на благоустройство города. Или вы вообще ничего не хотите потратить и оставить все как есть?
И это цена не только денег , а и спасенных жизней, которые мы теряем из-за отсутствия нормального городского пляжа.