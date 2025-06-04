Кроме того, перед открытием пляжа необходимо провести исследования воды и песка и обследовать дно

04 июня 2025, 10:15, ИА Амител

Пляж на острове Помазкин / Фото: amic.ru

Дата открытия барнаульского пляжа на острове Помазкин пока неизвестна, поскольку это напрямую зависит от того, когда спадет уровень воды в Оби, пишет "Толк".

"Несмотря на стабилизацию паводковой ситуации, здесь еще очень много воды, тины и мусора. Территория еще не подготовлена к приему отдыхающих", – отмечает издание.

Напомним, в конце мая уровень воды в Оби возле Барнаула превысил опасную отметку. По данным на 3 июня, ситуация с паводком стабилизировалась, уровень воды начал снижаться.

На данный момент местами уже ведутся работы по подготовке территории к приему гостей. Однако перед открытием пляжа необходимо провести исследования воды и песка и обследовать дно, после чего оформить санитарно-эпидемиологическое заключение о "соответствии правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта".

В 2024 году городской пляж в Барнауле открыли 5 июля.

Ранее amic.ru рассказал, где можно искупаться в июньскую жару, пока пляжи возле реки официально еще не открылись.