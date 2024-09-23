Мусорные горы. Как Республика Алтай утонула в отходах и что будут с этим делать?

С введением мусорной реформы в 2019 году Республику Алтай разделили на три зоны

23 сентября 2024, 06:15, ИА Амител

Свалка в Акташе / Фото: Айдар Акчин, глава Улаганского района

Республика Алтай всегда считалась одним из самых красивых и чистых уголков России и мира. Об этом, например, говорил президент Владимир Путин, прибыв сюда в сентябре 2014 года с первым официальным визитом. Экс-глава региона Олег Хорохордин в годы своего "правления" добился закрепления за регионом бренда "Экологическая столица России". А его преемник Андрей Турчак, приехав в Горно-Алтайск в июне 2024-го, заявил, что его первое желание – очистить город от пыли, грязи и мусорных завалов.

Позже, проехав по всем районам Горного Алтая, Турчак подчеркнул, что мусорная проблема здесь практически повсеместна и назвал ее одной из важнейших. Мусорные площадки завалены грудами отходов, а в поселениях, в лесах, у обочин дорог возникают стихийные свалки, которые не вывозят неделями, а то и месяцами. Турчак обещал обязательно решить этот вопрос.

Как и почему чистенький и опрятный Горный Алтай дошел до такой ситуации и что с этим будет делать новый глава региона – разбирался amic.ru.

Провал мусорной реформы

С введением мусорной реформы в 2019 году Республику Алтай разделили на три зоны, в которых работой по сбору, транспортировке и утилизации мусора занялись регоператоры – по одному на каждую.

Сегодня в первых двух зонах, к которым относятся все районы, кроме отдаленных высокогорных Улаганского и Кош-Агачского, работает "Кызыл-Озек-Сервис". С работой регоператор, по мнению как жителей, так и руководства региона, не справляется. В 2021 году его сменили, предыдущий также не справлялся с работой. Затем из-за непрекращающегося мусорного коллапса здесь сменился и директор. Лучше не стало.

"Мусор. В столице республики ситуация катастрофическая. Кто придумал взвалить на одно муниципальное предприятие весь вывоз ТКО по городу и части районов, разбираться уже нет смысла. Проблему надо решать", – сообщал Турчак после первой встречи с горожанами.

Турчак заявил о полном провале мусорной реформы в Республике Алтай.

"Это медицинский факт, общая боль почти для всех районов республики", – подчеркивал руководитель субъекта.

Жалобы на мусорные свалки в Республике Алтай / Фото: чат регоператора в Telegram-канале / t.me/regoperator_04

Нехватка техники и культуры

И.о. зампреда правительства, министр регионального развития Антон Черников на тематическом совещании отмечал, что из-за нехватки спецтехники для сбора и транспортировки мусора и кадрового дефицита "Кызыл-Озек-Сервис" заключает договоры с субподрядными организациями. Но полностью рассчитаться с ними не получается, из-за этого образуется кредиторская задолженность.

По данным Минрегиона, у регоператора 31 единица спецтехники для сбора и вывоза ТКО. Из них по Горно-Алтайску, где проживает около трети всего населения республики, работают девять. В районах дополнительно привлекается муниципальная техника или субподрядчики.

Но до половины автопарка постоянно находится в ремонте. В этом, как поясняет регоператор на своих страницах в соцсетях, виноваты и сами жители, не задумывающиеся о том, что именно они выбрасывают в баки.

"На прошлой неделе машина поднимала контейнер и сломалась, потому что до половины он был заполнен землей и бетоном, и итоговый вес контейнера не был рассчитан для подъемных механизмов мусоровоза… Сбрасывают в контейнеры ветки, траву. Мы неоднократно объясняли, что этот вид отходов ломает внутренние прессовочные механизмы машины", – объясняют представители организации.

Регоператор разъясняет – машины ломаются, на ремонт требуется несколько дней, а то и недель. Из-за одной поломки вывоз приостанавливается сразу на нескольких улицах (ведь каждая машина работает строго по своему маршруту), это и провоцирует множественные сбои.

Жители объяснений слышать не хотят. Они хотят жить в чистом городе и дышать чистым воздухом:

"Город завален мусором, дышать нечем, завалы, вонь, крысы повсюду. В частном секторе на некоторых улицах месяцами машина не появляется. Как среди этого жить? У меня площадка сразу за забором, почему я и моя семья должны это постоянно видеть и нюхать? Окна дома не откроешь, на улицу не выйдешь".

Люди рассказывают, что нередки случаи, когда мусор из частного сектора или садовых товариществ, где нет контейнеров (соответственно, нет и оплаты), ночью на нескольких машинах привозят и выгружают на площадках у многоквартирных домов. Еще один пример – супермаркеты, заваливающие коробками и другой упаковочной тарой контейнеры горожан. А у них должны быть свои договоры на вывоз и отдельные контейнеры для отходов.

Выхода нет?

"Частные компании заходили в регион с одной целью – собирать с народа деньги и не выполнять свои обязательства", – отмечал ранее Андрей Турчак.

Решение проблемы он видит в создании государственного оператора, который будет обеспечен всей необходимой техникой, в том числе за счет участия региона в федеральных программах. Поэтому планируется, что с начала следующего года все полномочия по обращению с ТКО будут переданы единому государственному регоператору. 50% оператора будет принадлежать республике, остальные 50% – федеральной структуре "Российский экологический оператор".

"Приобретем новую технику, пересмотрим существующую маршрутизацию, создадим сортировочные станции", – комментировал Турчак.

Он пояснял, что мусоровозы будут оборудованы спутниковыми "маячками". Это поможет отслеживать маршрут и график каждой машины и гарантировать своевременный вывоз отходов. Впрочем, у нынешнего регоператора большинство машин оснащены системой ГЛОНАСС.

Свалка в Акташе / Фото: Айдар Акчин, глава Улаганского района

Площадки ТКО и свалки

В республике еще предстоит оборудовать 700 дополнительных контейнерных площадок, а также создать сортировочные станции, ликвидировать несанкционированные свалки. На это районы, в бюджетах которых вечно не хватает денег, получат необходимую поддержку, обещал руководитель субъекта.

"Задача – все несанкционированные свалки ликвидировать в ближайшие пять лет. Начнем со свалки в Акташе, которая дымит годами", – добавлял он.

Свалка живописно раскинулась вдоль Чуйского тракта – одной из красивейших дорог мира – и "радует прекрасными видами" местных жителей и проезжающих туристов. К тому же она постоянно воспламеняется, и уходят недели, а то и месяцы на то, чтобы потушить ее.

В июне глава Улаганского района Айдар Акчин сообщал , что стартовали работы по ликвидации "полигона", их планировали закончить летом, но процесс, видимо, затянулся.

По данным Минрегионразвития, ведутся работы по ее буртованию с дальнейшим завозом и выравниванием плодородного слоя. Также планируется биологическая рекультивация. Местные власти отмечали, что обсуждают вопрос размещения новой площадки для ТКО.

Вопрос с полигонами, куда регоператор вывозит отходы, стоит остро. Сейчас из единственного в республике города и Майминского района, где проживает подавляющее большинство населения, мусор везут на полигон в Черемшанку. По данным Минрегиона, остаточная вместимость полигона – 368,360 тыс. тонн. Выводить полигон из эксплуатации планируют в 2037 году.

А что с сортировкой и переработкой?

Нормализация графика вывоза отходов, открытие новых полигонов, обустройство площадок полностью проблему не решит. Скопление мусора вредит окружающей среде, нарушает баланс экосистемы. Необходимо кардинальное решение.

"О сортировке мусора и переработке (в Республике Алтай. – Прим. ред.) вообще никто не задумывался", – подчеркивал Турчак, обсуждая мусорную проблему.

Пока во многих российских регионах возникают протесты против строительства мусороперерабатывающих заводов, в Республике Алтай жители создания такого объекта требуют постоянно. Турчак рассказывал, что ни одна его встреча с населением в Горно-Алтайске или районах не обходилась без этого вопроса.

Мусороперерабатывающий завод здесь, кстати, собирались строить еще при Хорохордине. В 2019-м, в свой предвыборный этап, он обещал не только завод, но и высокотехнологичные комплексы по утилизации отходов: по нацпроекту "Экология" к 2024 году планировали построить девять таких площадок, первую – в Турочакском районе.

И только в конце 2022 года правительство региона подписало концессионное соглашение с ООО "Майминское" по созданию мусоросортировочного комплекса, здесь планировали утилизировать до 90% отходов, в том числе заняться и переработкой. Однако в августе уже этого года, по данным Минрегиона, соглашение решили разорвать из-за неисполнения обязательств.

"Сейчас рассматривается вопрос по созданию совместного предприятия с ППК "Российский экологический оператор" для строительства мусоросортировочного комплекса по обработке (сортировке), утилизации и размещению ТКО в рамках нового концессионного соглашения", – пояснили в ведомстве.

Стоимость объекта и сроки реализации уточнить при этом затруднились. Но отметили, что одновременно прорабатывается вопрос о возобновлении работы ранее закрытого в Майме завода по переработке твердых бытовых отходов мощностью 32,5 тыс. тонн в год. Его вводили в эксплуатацию в 2011 году, состоит он из завода по обработке (сортировке) ТКО и полигона для захоронения отходов.

"Полигон был закрыт из-за новшеств в законодательстве и установления границ приаэродромной зоны от контрольной точки аэродрома АО "Аэропорт Горно-Алтайск". Сейчас разработана проектно-сметная документация по рекультивации полигона. В июле 2024 года Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды провел орнитологическое исследование, по которой обстановка считается благоприятной с точки зрения авиационной безопасности. Исследованная территория полигона не является объектом, привлекающим и создающим массовое скопление птиц", – сообщало ведомство в комментариях в социальных сетях без уточнения сроков.

Пока же жители продолжают жаловаться на мусорную проблему и очень надеются, что вскоре порядок будет наведен, а Горный Алтай снова станет уютным и чистым городом, каким в 2014 году его увидел и похвалил Владимир Путин.