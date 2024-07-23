Госдума одобрила прибавку к пенсии для людей старше 80 лет
Вместе с ними дополнительную надбавку получат инвалиды I группы
23 июля 2024, 19:59, ИА Амител
Рубли / Фото: pxhere.com
Госдума приняла поправку о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет, а также инвалидов I группы. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно тексту документа, не смогут претендовать на выплату те инвалиды с детства I группы, которым уже доплачивают в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном.
Выплата будет предоставляться без заявления. Также она будет повышаться на районный коэффициент и ежегодно индексироваться.
20:12:15 23-07-2024
Ну спасибо "родненькие"! Вот только как, до жить до восьмидесяти лет? Не многие доживут до этого срока, как сказал один классик - мрут Батюшка, как мухи.
14:00:56 24-07-2024
Гость (20:12:15 23-07-2024) Ну спасибо "родненькие"! Вот только как, до жить до восьмиде... соседке по даче 87 лет, ездит сама на трамвайчике и работает в саду, дяде 85 лет, водит автомобиль, консультирует архитекторов, тоже работает на своем участке. Сосед по дому 83 года, также в прекрасном здравии, ходит на вечер танцев в Изумрудном, ресторанчики и пр. Так что все в твоих руках. Все упоминаемые не курят, не пьют, всю жизнь заняты делом и хобби, путешествуют. Пенсия около 40 000 мес. да плюс дети оплачивают им отпуск и коммуналки
20:42:59 23-07-2024
Стесняюсь спросить а чем отличаются пенсы младше 80 лет .
21:14:37 23-07-2024
гость (20:42:59 23-07-2024) Стесняюсь спросить а чем отличаются пенсы младше 80 лет .... В вопросе ответ. Они моложе.
00:35:01 24-07-2024
Гость (21:14:37 23-07-2024) В вопросе ответ. Они моложе....
Они живые, их много и им бы пришлось пришлось выплачивать эти деньги на самом деле
21:26:31 23-07-2024
1200 с ума сойти ну все полетят старики на курорты и санатории здоровье подправлять
09:15:39 24-07-2024
Гость (21:26:31 23-07-2024) 1200 с ума сойти ну все полетят старики на курорты и санатор... Отличный сарказм.У нас один госдеятель перед повышением возраста выхода на пенсию уже заявлял в Думе, что получив надбавку в 1000 руб. , пенсионеры смогут ездить за границу. Как же любят у нас потрепать языком всякую чушь некоторые чиновники.И что самое главное, им нисколько не стыдно перед народом за свои слова никакой ответственности не несут за обман большинства людей.
12:03:42 24-07-2024
Гость. (09:15:39 24-07-2024) Отличный сарказм.У нас один госдеятель перед повышением возр... о ком речь, я бы взлянула.
14:03:12 24-07-2024
Гость. (09:15:39 24-07-2024) Отличный сарказм.У нас один госдеятель перед повышением возр... это НЕ чушь. раберись потом уже оскорбляй. бесплатные путевки и пр. или тебе лично за 80 что так взбеленился? у правнуков тогда спроси какие льготы есть по курортно-санаторному лечению в собесе
16:08:48 24-07-2024
Гость (14:03:12 24-07-2024) это НЕ чушь. раберись потом уже оскорбляй. бесплатные путевк... А ты что взбеленился? Лучше бы рассказал, какие льготы у пенсионеров.Если чиновник, то это твоя обязанность рассказать, а не ругать, к кому обратиться.А ,потом, тот чиновник с высокой трибуны Думы говорил о поездках за границу.Надо слушать выступления высоких чиновников и только потом ругаться, наставлять на путь истинный других людей, не знающих тонкости социального обеспечения. Расскажите, какие права имеют пенсионеры?
14:01:43 24-07-2024
Гость (21:26:31 23-07-2024) 1200 с ума сойти ну все полетят старики на курорты и санатор... бесплатные путевки так то есть, зачем платить то?! пенсия 40, коммуналку дети оплачивают, можно и путешествовать
22:17:44 23-07-2024
Такая инфляция - пенсии ни на продукты ни на таблетки в обще ниочем - необходимо всем пенсионерам срочно добавить без всякого геноцида.
06:45:35 24-07-2024
гость (22:17:44 23-07-2024) Такая инфляция - пенсии ни на продукты ни на таблетки в обще... Ты значение слова геноцид знаешь? Зачем его не к месту использовать?
10:12:04 24-07-2024
Почему новость не полностью скопировали? Главное не указали, что это не для всех регионов: "Поправка вносится в рамках второго чтения законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного соцобеспечения жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей РФ."
13:07:51 24-07-2024
А зачем на фотке пятитысячными купюрами дразнят пенсионеров?