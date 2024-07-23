Госдума одобрила прибавку к пенсии для людей старше 80 лет

Вместе с ними дополнительную надбавку получат инвалиды I группы

23 июля 2024, 19:59, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com

Госдума приняла поправку о ежемесячной прибавке к пенсии в размере 1200 рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет, а также инвалидов I группы. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно тексту документа, не смогут претендовать на выплату те инвалиды с детства I группы, которым уже доплачивают в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном.

Выплата будет предоставляться без заявления. Также она будет повышаться на районный коэффициент и ежегодно индексироваться.