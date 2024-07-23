Депутаты поддержали прибавку к пенсии для пенсионеров старше 80 лет

Выплата будет предоставляться без заявления

23 июля 2024, 11:29, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Госдуме поддержали поправку о ежемесячной прибавке к пенсии 1,2 тыс. рублей для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы.

Выплата будет предоставляться без заявления. Также она будет повышаться на районный коэффициент и ежегодно индексироваться.

"Исключения составляют инвалиды с детства I группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном", – отмечает ТАСС.

Накануне в Госдуме сообщили, что страховые пенсии по старости в 2025 году будут индексироваться дважды.