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Депутаты поддержали прибавку к пенсии для пенсионеров старше 80 лет

Выплата будет предоставляться без заявления

23 июля 2024, 11:29, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Госдуме поддержали поправку о ежемесячной прибавке к пенсии 1,2 тыс. рублей для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы.

Выплата будет предоставляться без заявления. Также она будет повышаться на районный коэффициент и ежегодно индексироваться.

"Исключения составляют инвалиды с детства I группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном", – отмечает ТАСС.

Накануне в Госдуме сообщили, что страховые пенсии по старости в 2025 году будут индексироваться дважды.

выплаты депутаты

Комментарии 15

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Гость

12:00:59 23-07-2024

1,2 тысячи рублей!!!! - это даже не смешно, сколько похвальбы у СМИ

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Гость

13:13:14 23-07-2024

Гость (12:00:59 23-07-2024) 1,2 тысячи рублей!!!! - это даже не смешно, сколько похвальб... По вашему не надо добавлять эту 1 200?

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гость

12:21:26 23-07-2024

так ради любопытства-и когда платить то планируют?

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Гость

12:43:31 23-07-2024

Их и сейчас выплачивают, но только по заявлению и оформлению по уходу за пенсионером 80+ человека без доходов.

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Гость

13:09:59 23-07-2024

После 80 лет и так пенсии немаленькие. Там 50% от страховой части прибавляют к пенсии. А как остальные пенсионеры? Да и прибавку надо платить хотя бы с 75 лет.

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Гость

15:31:22 23-07-2024

Гость (13:09:59 23-07-2024) После 80 лет и так пенсии немаленькие. Там 50% от страховой ... моей бабушке 86 лет - 40 лет отработала на заводе технологом, пенсия со всеми прибавками за коммуналку, уход и ветеранские - 23 тысячи.....по мне - так маленькая пенсия, одни лекарства сколько стоят

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Гость

15:38:00 23-07-2024

Гость (15:31:22 23-07-2024) моей бабушке 86 лет - 40 лет отработала на заводе технологом... а я вот не знаю какая у моей бабушки пенсия... Вы поди и дату знаете, когда пенсия приходит?

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Гость

16:53:58 23-07-2024

Гость (15:38:00 23-07-2024) а я вот не знаю какая у моей бабушки пенсия... Вы поди и дат... представьте себе- знаю)) потому как живет бабушка со мной в моей квартире, самостоятельно уже не может жить к сожалению ввиду возраста и заболеваний.

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Гость

15:52:42 23-07-2024

Гость (15:31:22 23-07-2024) моей бабушке 86 лет - 40 лет отработала на заводе технологом... А у вашей бабушки вы единственный внук/внучка или еще имеются? А детей у нее сколько? А то может быть она на них пенсию "спускает" и вам не достается ничего? Потому вы и злые такие?))

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Гость

16:56:40 23-07-2024

Гость (15:52:42 23-07-2024) А у вашей бабушки вы единственный внук/внучка или еще имеютс... дети умерли к сожалению, и я единственная внучка, ухаживаю за бабушкой, а судить о человеке - злой он или нет - по комментарию в интернете как то не совсем правильно

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Гость

17:32:24 23-07-2024

Гость (15:31:22 23-07-2024) моей бабушке 86 лет - 40 лет отработала на заводе технологом... Мне тоже кажется, что в 86 лет не может быть пенсия такой маленькой. Каждый год индексация, что-то неправильно посчитано. Вон один читатель рассказывал, что пошел на пенсию в 2006, у него 40тр. А ваша ещё с начала 90х на заслуженном отдыхе, всяко не меньше ожидается.

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Гость

19:51:45 23-07-2024

Гость (17:32:24 23-07-2024) Мне тоже кажется, что в 86 лет не может быть пенсия такой ма... Я, тот читатель. Моя жена пошла на пенсию на пять лет раньше меня, у неё сейчас пенсия вместе с инвалидкой 15700, хотя в месте морозили сопли на Крайнем Севере. Жирные тетки ПФ, так поделили.

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Гость

15:42:08 23-07-2024

после 80 все дети-внуки растаскивают у них пенсию. типа зачем им столько

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Гость

16:06:23 23-07-2024

Гость (15:42:08 23-07-2024) после 80 все дети-внуки растаскивают у них пенсию. типа заче... По себе людей не судят.

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Гость

17:45:54 23-07-2024

Интересно, раньше писали заявление на эти 1200, условие – что кто-то оформлялся ухаживать за пожилым человеком, ему пенсионные баллы начисляли. Теперь отменили? Кинут просто тыщу, распоряжайся, как хочешь!

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