Госдума одобрила законопроект о целевом обучении бюджетников-медиков
Его главная цель – решение дефицита кадров в системе здравоохранения России
11 ноября 2025, 19:27, ИА Амител
Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник, 11 ноября, одобрили законопроект, согласно которому бюджетники-медики должны заключать договор о целевом обучении в ординатуре до прохождения итоговой аттестации. Проект закона был принят во втором и третьем чтениях, сообщает РИА Новости.
Цель нового закона – решить вопрос кадрового дефицита в системе здравоохранения России.
«Речь идет о том, чтобы выпускники медицинских вузов, средних специальных медицинских колледжей приезжали работать в центральные районные больницы, поликлиники. Вот об этом закон», – прокомментировал закон депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов.
Также закон затрагивает полномочия госорганов субъектов России в сфере охраны здоровья. Отныне они должны создавать условия для трудоустройства, осуществления наставничества и оказывать дополнительные меры соцподдержки.
Кроме того, закон расширяет перечень организаций, которые вправе выступать заказчиками на целевое обучение. В список могут добавить медорганизации, участвующие в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи, по направлениям подготовки и специальностям в сфере здравоохранения.
Ранее портал SuperJob сообщал, что медицина и строительство лидируют в России по нехватке кадров.
22:01:09 11-11-2025
Ну, значит, медиков вообще не станет.
07:17:28 12-11-2025
"приезжали работать в центральные районные больницы, поликлиники"
А депутат знает, что и в Барнауле, его родном городе, где нет ЦРБ, укомплектованность медиков не более 50%, при этом оклады самые низкие в стране. Вот еще один врач переезжает в соседний регион.
Или к кремлевке прикрепился и ноу проблемз?
09:56:39 12-11-2025
Почему в учреждениях социальной защиты у врачей зарплата 100тысяч , а в поликлинике меньше?
14:08:29 12-11-2025
А почему не примут закон, что врачи смогут работать в платных лечебных заведениях только при стаже 10 лет в бюджетных? Тогда специалисты без принуждения отработают в государственных, наберутся опыта, потом смогут выбирать.
14:59:39 12-11-2025
После учебы целевые попадают в очень жесткие условия. Нервотрепка и беготня с утра до вечера. Думаете, много будет желающих?