Госдума одобрила законопроект о целевом обучении бюджетников-медиков

Его главная цель – решение дефицита кадров в системе здравоохранения России

11 ноября 2025, 19:27, ИА Амител

Прием у врача / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник, 11 ноября, одобрили законопроект, согласно которому бюджетники-медики должны заключать договор о целевом обучении в ординатуре до прохождения итоговой аттестации. Проект закона был принят во втором и третьем чтениях, сообщает РИА Новости.

Цель нового закона – решить вопрос кадрового дефицита в системе здравоохранения России.

«Речь идет о том, чтобы выпускники медицинских вузов, средних специальных медицинских колледжей приезжали работать в центральные районные больницы, поликлиники. Вот об этом закон», – прокомментировал закон депутат Госдумы от Алтайского края Даниил Бессарабов.

Также закон затрагивает полномочия госорганов субъектов России в сфере охраны здоровья. Отныне они должны создавать условия для трудоустройства, осуществления наставничества и оказывать дополнительные меры соцподдержки.

Кроме того, закон расширяет перечень организаций, которые вправе выступать заказчиками на целевое обучение. В список могут добавить медорганизации, участвующие в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи, по направлениям подготовки и специальностям в сфере здравоохранения.

Ранее портал SuperJob сообщал, что медицина и строительство лидируют в России по нехватке кадров.