НОВОСТИОбщество

SuperJob: медицина и строительство лидируют по нехватке кадров в России

Чаще всего на дефицит персонала жалуются крупные предприятия с численностью сотрудников от тысячи человек

14 октября 2025, 18:30, ИА Амител

Собеседование на работу / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Собеседование на работу / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Согласно исследованию рекрутинговой платформы SuperJob, наиболее острая нехватка персонала наблюдается в медицинской сфере и строительной отрасли. Опрос, проведенный в конце сентября – начале октября среди представителей одной тысячи предприятий по всей России, показал, что с дефицитом кадров сталкиваются 78% компаний, пишет РБК.

Наибольшие трудности с наймом персонала испытывают:

  • медицина – 90% компаний;

  • строительство – 83%;

  • сфера продаж и услуг – по 80%;

  • логистика – 79%.

В IT-секторе о кадровом голоде сообщают 78% организаций, в финансовой сфере – 76%. Исследование также выявило зависимость между размером компании и остротой кадровой проблемы: чаще всего на нехватку персонала жалуются крупные предприятия с численностью сотрудников от одной тысячи человек (84%).

Эксперты SuperJob отмечают положительную динамику: по сравнению с 2023 годом, когда о дефиците кадров сообщали 86% компаний, в 2025 году этот показатель снизился до 78%. Также зафиксировано уменьшение общего числа вакансий на рынке на 16% при одновременном росте количества резюме на 18%.

строительство медицина вакансии работы

Комментарии 1

Avatar Picture
ник

14:12:44 15-10-2025

А платить(повышать зарплату) они не пробовали ???

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров