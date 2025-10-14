SuperJob: медицина и строительство лидируют по нехватке кадров в России
Чаще всего на дефицит персонала жалуются крупные предприятия с численностью сотрудников от тысячи человек
Согласно исследованию рекрутинговой платформы SuperJob, наиболее острая нехватка персонала наблюдается в медицинской сфере и строительной отрасли. Опрос, проведенный в конце сентября – начале октября среди представителей одной тысячи предприятий по всей России, показал, что с дефицитом кадров сталкиваются 78% компаний, пишет РБК.
Наибольшие трудности с наймом персонала испытывают:
медицина – 90% компаний;
строительство – 83%;
сфера продаж и услуг – по 80%;
логистика – 79%.
В IT-секторе о кадровом голоде сообщают 78% организаций, в финансовой сфере – 76%. Исследование также выявило зависимость между размером компании и остротой кадровой проблемы: чаще всего на нехватку персонала жалуются крупные предприятия с численностью сотрудников от одной тысячи человек (84%).
Эксперты SuperJob отмечают положительную динамику: по сравнению с 2023 годом, когда о дефиците кадров сообщали 86% компаний, в 2025 году этот показатель снизился до 78%. Также зафиксировано уменьшение общего числа вакансий на рынке на 16% при одновременном росте количества резюме на 18%.
