Лучше с каждым днем. Как работает новое отделение реабилитации, которое открыли в Барнауле

Жители со всего края будут восстанавливаться здесь после инфарктов, пневмоний и других заболеваний

07 ноября 2025, 08:00, ИА Амител

Работа на беговой дорожке / Фото: amic.ru

Уже больше месяца в городской больнице № 4 имени Н.П. Гулла работает новое отделение медицинской реабилитации соматических патологий. Целый этаж клиники переоборудовали под восстановление от заболеваний и травм, а также после перенесенных операций. Работа с первыми пациентами уже показала отличный результат и большие перспективы, рассказывает завотделением Иван Голотовский.

О том, какое современное оборудование здесь установили и как оно помогает пациентам восстановиться в кратчайшие сроки, – в материале amic.ru.

Психолог, массаж и ЛФК

Новый круглосуточный стационар появился за несколько месяцев. В этом году на этаже сделали капремонт и закупили современное реабилитационное оборудование: кровати с электроприводом, подъемник для маломобильных пациентов, беговую дорожку и велотренажер, аудиовизуальный комплекс для психологической работы, оборудование для физиолечения и многое другое.

В основе реабилитации – мультидисциплинарный подход, рассказывает Иван Голотовский. Штат комплектовали так, чтобы оказывать помощь максимально эффективно.

«С пациентом работает не один доктор. Это целая команда, во главе которой действует врач по физической и реабилитационной медицине. Но также подключаются психолог, эрготерапевт, кардиолог, невролог, при необходимости – уролог. В программу реабилитации включены массаж, ЛФК, работа на тренажерах и многое другое. Такой подход позволяет выявить больше нарушений и увеличить реабилитационный потенциал. За месяц работы мы пролечили больше 20 человек и видим хороший результат. Пациенты довольны, функции восстанавливаются. Дальше будем наращивать мощность», – поясняет завотделением.Всего предусмотрено 30 реабилитационных коек – по две в каждой из 15 палат. В зависимости от диагноза для каждого пациента составляют индивидуальную программу реабилитации. В среднем человек находится в стационаре 12–14 дней. После этого его отпускают домой, но реабилитация не заканчивается: он продолжает восстанавливаться самостоятельно, следуя рекомендациям.

Например, сейчас реабилитацию здесь проходит 71-летняя Татьяна Николаевна. Женщина долгое время трудилась медсестрой, а потому работу медперсонала оценивает с профессиональной точки зрения.

«У меня гипертоническая болезнь: давление скачет и до 150, и до 160. Поэтому меня сюда и направили. Всем довольна: вокруг красота и чистота. Медсестры очень доброжелательные. Доктор меня посмотрел, сделал все назначения. Хожу и на ЛФК, и на физио, и на массаж, и к психологу. Даже на беговой дорожке хожу, если давление позволяет. Чувствую, как с каждым днем мне все лучше и лучше», – делится пациентка.Голотовский подчеркнул, что ежегодно через открывшееся отделение будут проходить порядка 1500 пациентов.

Реабилитационное отделение в горбольнице № 4 / Фото: amic.ru

Для всего края

Отделение открыли в рамках региональной программы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация", которая существует в крае с 2022-го. С этого года она стала частью нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", где на реабилитацию сделан особый упор.

Попасть на восстановительные процедуры могут не только барнаульцы – услуга доступна жителям всего региона.

«Это отделение предназначено для оказания помощи жителям всего Алтайского края. Здесь будут проходить реабилитацию взрослые соматические пациенты: кардиологического, терапевтического, ревматологического, частично неврологического профиля. Все медорганизации региона проинструктированы, при наличии показаний они могут направлять пациента сюда. Также пациенты будут поступать непосредственно из других отделений после лечения, например, от пневмонии и ХОБЛ», – поясняет начальник отдела планирования объемов и стандартизации медицинской помощи регионального Минздрава Лариса Абраменко.На капремонт помещений выделили порядка 23 млн рублей из краевого бюджета. А вот оборудование закупили уже в рамках федерального финансирования – на это потребовалось более 35 млн рублей.

Реабилитационное отделение в горбольнице № 4 / Фото: amic.ru

Реабилитация расширяется

Абраменко подчеркнула, что региональный проект позволяет не только открывать новые отделения реабилитации, но и дооснащать действующие. К 2030 году объем такой помощи планируется увеличить на 26,5%.

Кстати, в начале года в рамках этой же программы с привлечением краевых средств открыли другое отделение реабилитации: в горбольнице № 5 теперь восстанавливаются пациенты с нарушением функции центральной нервной системы.

Всего с начала года реабилитационную помощь в крае получили уже более 18 тысяч человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«Это уже чуть больше, чем за весь прошлый год. У нас действует 15 стационарных отделений с этой специализацией, а также 16 отделений на базе наших поликлиник и 10 дневных стационаров. Относительно недавно запустили пилотный проект по проведению реабилитации на дому, в этом нам помогают новые цифровые технологии – телемедицинские консультации», – написал глава региона.Он также напомнил, что совсем скоро откроют еще одно реабилитационное отделение: в центральной горбольнице Бийска уже до конца года начнут принимать пациентов с заболеваниями центральной нервной системы.