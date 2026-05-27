Госдума поддержала отмену штрафов за непредставление нулевых деклараций

Сейчас минимальный штраф за это нарушение составляет одну тысячу рублей

27 мая 2026, 14:21, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об отмене штрафов за непредставление "нулевых" налоговых деклараций. Документ внесла группа депутатов во главе с председателем комитета Андреем Макаровым.

Как сообщает ТАСС, речь идет о декларациях, подтверждающих отсутствие налогооблагаемых операций. По данным ФНС России, около 55% решений о привлечении к ответственности за неподачу деклараций связаны именно с такими документами.

Сейчас минимальный штраф за это нарушение составляет одну тысячу рублей. При наличии смягчающих обстоятельств сумма может быть снижена вдвое.

Авторы инициативы отмечают, что расходы государства на администрирование таких штрафов зачастую превышают доходы от их взыскания, поскольку налоговым органам приходится тратить ресурсы на оформление документов и почтовые отправления.

Разработчики законопроекта считают, что отмена штрафов не приведет к массовому отказу от подачи деклараций. В отношении нарушителей по-прежнему смогут применяться другие меры воздействия, включая блокировку банковских счетов.

Кроме того, документ предусматривает отмену штрафов для граждан за непредставление декларации по доходам от продажи или дарения недвижимости.

Также предлагается упростить процедуру привлечения организаций и предпринимателей к ответственности за несвоевременную подачу "ненулевых" деклараций, если при этом отсутствуют признаки других нарушений.