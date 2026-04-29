Россиянам объяснили, в каких случаях могут изъять земельный участок
При изъятии для госнужд выплачивается компенсация — рыночная стоимость земли и убытки
29 апреля 2026, 14:16, ИА Амител
В России владельцы и арендаторы земельных участков могут потерять свою собственность, если используют ее не по назначению или допускают длительное запустение, рассказал "Газете.ru" адвокат, управляющий партнер ООО Forseti & Ting Альберт Ануфриев.
По его словам, каждый участок имеет определенную категорию с установленными видами разрешенного использования. Например, на землях сельскохозяйственного назначения запрещено строительство, а плодородная земля должна использоваться только для выращивания культур. Нарушение этих правил может повлечь не только административную ответственность, но и лишение права на участок.
Ануфриев отметил, что государство усиливает контроль за использованием земли, и с развитием технологий этот контроль становится автоматизированным. Из-за этого число случаев изъятия участков может вырасти.
«Государство не может допустить, чтобы земля использовалась по принципу "после меня хоть потоп", иначе это угрожает ее будущему», — сказал он.
Риски касаются не только граждан, но и компаний, включая государственные. Руководители таких организаций могут быть привлечены к ответственности, включая уголовную, за нарушение правил использования земли.
Особенно строгие условия прописываются в договорах аренды сельскохозяйственных земель. Как правило, договор можно расторгнуть и изъять участок, если он не используется или используется с нарушением правил в течение нескольких лет. Отсутствие задолженности по аренде не защитит арендатора от расторжения договора.
«Государство стремится эффективно использовать свои земли на благо общества. Недопустимо, чтобы на сельхозучастках росли кустарники и сорняки вместо культур», — добавил Ануфриев.
Юрист напомнил, что владелец участка может лишиться его не только из-за нарушений, но и в случае изъятия для государственных или муниципальных нужд, например, для строительства дороги или линии электропередачи. В таких случаях применяется процедура принудительного выкупа. Однако если собственник или арендатор добросовестно соблюдает правила и выполняет свои обязательства, опасаться изъятия не стоит, заключил эксперт.
14:24:01 29-04-2026
Вот что делает отсутствие реальной частной собственности. Отожмут что хошь. Либо компенсацию дадут копеешную.
14:43:45 29-04-2026
Про схему КРТ и изъятие участков под ИЖС и снос строений на этих участков ничего не слышали?
06:35:54 02-05-2026
А помочь построиться на этих участках у государства нет предложений ? Было бы так легко строиться и главное на ,что ,люди бы строились ,а вот государство только научилось отнимать ,люди ,платят так то налоги за эти участки .