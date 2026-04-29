При изъятии для госнужд выплачивается компенсация — рыночная стоимость земли и убытки

29 апреля 2026, 14:16, ИА Амител

Земельный участок / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России владельцы и арендаторы земельных участков могут потерять свою собственность, если используют ее не по назначению или допускают длительное запустение, рассказал "Газете.ru" адвокат, управляющий партнер ООО Forseti & Ting Альберт Ануфриев.

По его словам, каждый участок имеет определенную категорию с установленными видами разрешенного использования. Например, на землях сельскохозяйственного назначения запрещено строительство, а плодородная земля должна использоваться только для выращивания культур. Нарушение этих правил может повлечь не только административную ответственность, но и лишение права на участок.

Ануфриев отметил, что государство усиливает контроль за использованием земли, и с развитием технологий этот контроль становится автоматизированным. Из-за этого число случаев изъятия участков может вырасти.

«Государство не может допустить, чтобы земля использовалась по принципу "после меня хоть потоп", иначе это угрожает ее будущему», — сказал он.

Риски касаются не только граждан, но и компаний, включая государственные. Руководители таких организаций могут быть привлечены к ответственности, включая уголовную, за нарушение правил использования земли.

Особенно строгие условия прописываются в договорах аренды сельскохозяйственных земель. Как правило, договор можно расторгнуть и изъять участок, если он не используется или используется с нарушением правил в течение нескольких лет. Отсутствие задолженности по аренде не защитит арендатора от расторжения договора.

«Государство стремится эффективно использовать свои земли на благо общества. Недопустимо, чтобы на сельхозучастках росли кустарники и сорняки вместо культур», — добавил Ануфриев.

Юрист напомнил, что владелец участка может лишиться его не только из-за нарушений, но и в случае изъятия для государственных или муниципальных нужд, например, для строительства дороги или линии электропередачи. В таких случаях применяется процедура принудительного выкупа. Однако если собственник или арендатор добросовестно соблюдает правила и выполняет свои обязательства, опасаться изъятия не стоит, заключил эксперт.