Попытка занизить цену в договоре для снижения налога приведет к проверке и возможным санкциям

22 мая 2026, 15:41, ИА Амител

Земельный участок / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Россияне освобождаются от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже земельного участка, если владеют им более трех лет и не использовали для предпринимательской деятельности. Отчет времени ведется с момента государственной регистрации права собственности, рассказал адвокат, управляющий партнер юридической фирмы Forseti & Ting Альберт Ануфриев в интервью "Газете.ru".

По словам эксперта, освобождение от налога зависит от использования земли. Если участок использовался только в личных целях — для строительства дома, дачи или ведения хозяйства, и не сдавался в аренду, — от налога можно освободиться после трех лет владения. Если же срок владения меньше трех лет или участок использовался в бизнесе, придется уплатить НДФЛ по ставке 13% с дохода от продажи.

Также важно учитывать способ приобретения участка.

«Если участок был получен безвозмездно — в дар или по наследству, — налог в размере 13% будет взиматься со всей суммы, указанной в договоре купли-продажи. Если участок куплен за деньги, налог платится с разницы между ценой покупки и продажи», — пояснил он.

Например, если человек приобрел участок за миллион рублей и продал его за 1,3 млн, налог будет взиматься только с разницы в 300 тыс. рублей. Если участок получен бесплатно, налоговая база рассчитывается иначе: с указанной в договоре суммы взимается 13%.

Ануфриев предупредил, что занижение цены в договоре не поможет избежать уплаты налога. Налоговая служба учитывает не только указанную сумму, но и кадастровую стоимость земли.

«Указать в договоре цену в один рубль невозможно. В российском законодательстве уже несколько лет действует презумпция равенства кадастровой и рыночной стоимости участка. Если кадастровая стоимость составляет 1 млн рублей, указание цены в 100 рублей для расчета налога не допускается», — отметил адвокат.

В таких случаях налог может быть рассчитан по кадастровой стоимости участка. Кроме того, продавец может быть привлечен к ответственности за предоставление недостоверных сведений, подчеркнул Ануфриев.