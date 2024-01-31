Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Документ на рассмотрение внесла группа депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным

31 января 2024, 17:21, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: http://duma.gov.ru

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, которым вводится в Уголовном кодексе РФ возможность конфискации имущества за фейки о российской армии и призывы к деятельности против безопасности РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Документ на рассмотрение внесла группа депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. В первом чтении его приняли 24 января, а во втором – сегодня, 31 января.

Напомним, что речь идет о расширении возможности применения конфискации – в перечень правонарушений хотят добавить восемь пунктов и статей УК РФ. Среди них есть уголовные статьи, которые ввели в последние годы с целью защитить российских военных. Помимо этого, предлагается также лишать нарушителей чинов, званий и госнаград.