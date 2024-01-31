Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ
Документ на рассмотрение внесла группа депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным
31 января 2024, 17:21, ИА Амител
Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, которым вводится в Уголовном кодексе РФ возможность конфискации имущества за фейки о российской армии и призывы к деятельности против безопасности РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Документ на рассмотрение внесла группа депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным. В первом чтении его приняли 24 января, а во втором – сегодня, 31 января.
Напомним, что речь идет о расширении возможности применения конфискации – в перечень правонарушений хотят добавить восемь пунктов и статей УК РФ. Среди них есть уголовные статьи, которые ввели в последние годы с целью защитить российских военных. Помимо этого, предлагается также лишать нарушителей чинов, званий и госнаград.
18:43:20 31-01-2024
Моментально.. Повышение пенс. возраста так же моментально. Валежник мурыжили 4 года и все равно фигушки. Пусть лучше сгниет чем люди возьмут.
19:24:32 31-01-2024
Сначала надо четко определить , что такое фейк. Правительство хочет снизить процентную ставку для развития экономики, а Центробанк утверждает, что снижать нельзя, т.к. мощный разгон (перегрев) экономики резко увеличит инфляцию. Две противоположные точки зрения и обе сильно влияют на эффективность ВС РФ - и где здесь фейк, а где правда? У кого конфисковывать имущество?
09:07:17 01-02-2024
Гость (19:24:32 31-01-2024) Сначала надо четко определить , что такое фейк. Правительств... У кого конфисковывать имущество?-----------------У обоих, не ошибешься.
09:09:36 01-02-2024
Палка о двух концах. Депутаты не сильны умом, принимая такое.
09:18:05 01-02-2024
А Галкин, сказали, не попадает. СК недавно установил, что к нему вопросов нет
11:42:15 01-02-2024
Как удобно будет. Помешал человек-ну его по ветру. Все для бандитов.
11:50:47 01-02-2024
Гость (11:42:15 01-02-2024) Как удобно будет. Помешал человек-ну его по ветру. Все для б... Помешал человек ---- кому может пробандеровец помешать, они безобидные
11:51:58 01-02-2024
Завод, построить долго и сам черт не знает будет ли прибыль, а здесь чуть поковырялись в носу тяп, ляп и потекли денежки рекой.