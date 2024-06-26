Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Как заявлял спикер ГД Вячеслав Володин, принятое решение затронет 7,87 миллиона человек

26 июня 2024, 22:25, ИА Амител

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявлял спикер ГД Вячеслав Володин, принятое решение затронет 7,87 миллиона человек. Норма позволит сохранить в экономике работоспособных граждан, которые будут выходить на пенсию, но останутся трудиться в том числе в сферах, где большой дефицит специалистов.

По оценке правительства, среднее повышение составит не менее 1300 рублей.

Индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановили в 2016 году. Вернуть этот механизм предложил Владимир Путин, выступая на ПМЭФ в начале июня. Законопроект внесли 20 июня депутаты от "Единой России", его поддержало правительство и профильный думский комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов.