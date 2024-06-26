Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
Как заявлял спикер ГД Вячеслав Володин, принятое решение затронет 7,87 миллиона человек
26 июня 2024, 22:25, ИА Амител
Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, возвращающий с 2025 года индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявлял спикер ГД Вячеслав Володин, принятое решение затронет 7,87 миллиона человек. Норма позволит сохранить в экономике работоспособных граждан, которые будут выходить на пенсию, но останутся трудиться в том числе в сферах, где большой дефицит специалистов.
По оценке правительства, среднее повышение составит не менее 1300 рублей.
Индексацию пенсий работающим пенсионерам приостановили в 2016 году. Вернуть этот механизм предложил Владимир Путин, выступая на ПМЭФ в начале июня. Законопроект внесли 20 июня депутаты от "Единой России", его поддержало правительство и профильный думский комитет по труду, соцполитике и делам ветеранов.
06:49:36 27-06-2024
Депутатам тоже проиндексируют? На 1300 р.?
10:17:22 27-06-2024
Не понятно , согласно выписке ПФР у меня пенсия должна была увеличиться почти на 12 тыс руб, а на сколько она увеличится на самом деле? Опять обманут?
13:18:51 27-06-2024
Трепятся с этим законом и по телевизору и в СМИ, а по существу его прочитать, на деле пшик....по сравнению с тем, сколько государство у этих пенсионеров украло.