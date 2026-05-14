Госдума увеличила лимит сверхурочной работы c 120 до 240 часов в год

Переработки, начиная с 121-го часа, будут оплачиваться "не менее чем в двойном размере за каждый час"

14 мая 2026, 22:37, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, предусматривающий увеличение лимита сверхурочной работы до 240 часов в год. Это вдвое больше нынешнего показателя, сообщает "Коммерсант".

В настоящее время лимит сверхурочных работ составляет четыре часа в течение двух дней подряд, но не более 120 часов в год. При этом сверхурочная работа оплачивается в полуторном размере за первые два часа в день и в двойном — за последующие.

Закон увеличивает лимит сверхурочных работ до 240 часов в год, если "это предусмотрено коллективным договором и (или) отраслевым (межотраслевым) соглашением". Переработки, начиная с 121-го часа, будут оплачиваться "не менее чем в двойном размере за каждый час".

Расширение лимита оставляет за работником право выбора между денежной компенсацией и дополнительным временем отдыха. Повышенная оплата также остается.

При этом законом предусмотрены категории работников, для которых лимит переработок не должен превышать 120 часов:

сотрудники с вредными и опасными условиями труда;

сотрудники муниципальных и госучреждений, "продолжительность работы которых по внутреннему совместительству превышает одну четвертую месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников".

Согласно документу, привлекать пенсионеров, лиц предпенсионного возраста и работников с вредными условиями труда к сверхурочной работе с лимитом 120 часов в год можно будет только с их письменного согласия. Также необходимо доказать, что переработки таким сотрудникам не запрещены по состоянию здоровья.