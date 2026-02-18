Госдума приняла законопроект о дополнительных отпусках для ветеранов боевых действий

Участники СВО смогут брать до 35 дней неоплачиваемого отпуска в год

18 февраля 2026, 08:41, ИА Амител

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о дополнительной социальной поддержке ветеранов боевых действий. Документ вносит изменения в статью 16 Федерального закона "О ветеранах".

Согласно новым нормам, граждане, имеющие особые заслуги при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, получат право на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 35 календарных дней в году.

Эта мера поддержки также будет распространена на другие категории ветеранов.