Готовить нежнейшие капкейки научат всех желающих в АлтГТУ

Участие в мастер-классе могут принять профессиональные кондитеры и все желающие в возрасте от 14 лет

24 апреля 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: пресс-служба АлтГТУ

Мастер-класс по приготовлению капкейков проведут в Алтайском государственном техническом университете. На мероприятие приглашают как профессиональных кондитеров, так и всех желающих научиться готовить в домашних условиях вкусные и красивые кондитерские изделия. Участие могут принять и школьники в возрасте от 14 лет.

Зачем это надо вузу

Как пояснили в пресс-службе вуза, инжиниринговый центр АлтГТУ "ХимБиоМаш" реализует программу повышения квалификации "Технология изготовления капкейков". Курс рассчитан на 16 часов теоретического и практического материала.

Фото: пресс-служба АлтГТУ

Чему научат

Практический мастер-класс будет длиться три часа. Участников научат готовить нежнейшее ванильное, шоколадное и лимонное тесто. Здесь можно будет узнать, как приготовить лимонный курд и шоколадный ганаш для начинки, сливочный кремчиз и крем с молочным шоколадом. А ещё поработать с разными насадками и научиться отсаживать красивые "шапочки". Во время теории участникам расскажут всё о тонкостях декора капкейков, ингредиентах и формах для выпечки.

Фото: пресс-служба АлтГТУ

Кто будет учить

Обучение проводит к.т.н., доцент кафедры технологии продуктов питания АлтГТУ, повар-эксперт 6-го разряда с дипломом международного образца Анна Снегирева.

Все участники получат сертификат АлтГТУ.

Фото: пресс-служба АлтГТУ

Как попасть на занятие

Записаться на занятия можно по электронной почте: sne.anna@mail.ru.