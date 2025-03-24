В три ближайших дня вероятность магнитной бури оценивается как крайне высокая

24 марта 2025, 12:20, ИА Амител

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Целая череда магнитных бурь может обрушиться на Землю уже сегодня, 24 марта. Эти новости различных СМИ подтверждаются данными Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Прогнозы специалистов на ближайшие дни не самые благоприятные.

О том, когда начнутся магнитные бури, насколько мощными они будут и сколько продлятся, – в материале amic.ru.

1 Будет ли магнитная буря 24 марта 2025 года? Вероятность такого сценария составляет 70%, следует из прогноза лаборатории. Более того, геомагнитные колебания уже начались: судя по данным специалистов, это произошло сразу после 00:00 по московскому времени. Но и в течение дня ожидаются всплески геомагнитной активности. Это не первая магнитная буря за последние дни. 23 марта эксперты тоже сообщали о космической непогоде. Причиной стал выброс солнечной массы, который произошел 21 марта и достиг Земли через двое суток.

2 Насколько мощной будет магнитная буря 24 марта? Несмотря на пугающие заголовки СМИ, эксперты прогнозируют лишь слабую магнитную бурю уровня G1. Данных о том, что мощность колебаний поднимется выше пяти баллов, на сайте Лаборатории солнечной астрономии нет.

3 Правда ли, что 25 и 26 марта тоже ожидаются магнитные бури? Да. По крайней мере, шанс такого сценария очень велик. Вероятность магнитной бури 25 марта составляет 80%, а 26 марта – 70%.

4 Насколько мощными будут магнитные бури в ближайшие дни? Ожидается, что 25 марта геомагнитная активность усилится в самом конце дня. Но при этом мощность колебаний не превысит пяти баллов, что означает слабую магнитную бурю. Вполне вероятно, что та же самая буря продолжит бушевать и 26 марта – усиление активности ожидается в начале дня. Мощность будет чуть больше и приблизится к 6 баллам. Тем не менее это все еще считается довольно слабой магнитной бурей.